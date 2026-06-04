Ameriški velikan prevzel zagonsko podjetje slovenskega soustanovitelja, posel naj bi bil vreden vsaj 400 milijonov

Ameriški tehnološki velikan Nvidia je prevzel zagonsko podjetje Kumo AI, katerega soustanovitelj je Slovenec Jure Leskovec. Posel naj bi bil vreden vsaj 400 milijonov dolarjev, poročajo tuji mediji. Kumo AI razvija rešitve za analizo internih podatkov podjetij.

Podjetje Kumo AI so leta 2022 ustanovili Vanja Josifovski, Hema Raghavan in Jure Leskovec, sicer profesor računalništva na ameriški fakulteti Stanford. Kot je v torek poročal ameriški poslovni časnik Fortune, so se vsi trije v zadnjem mesecu zaposlili pri podjetju Nvidia, ki razvija računalniške čipe. Slednja v času trenutnega razcveta umetne inteligence beleži izjemno rast poslovanja in je prevzela več zagonskih podjetij s področja umetne inteligence.

Pri Nvidii za časnik Fortune niso želeli komentirati vrednosti posla, portal The Information pa je poročal, da naj bi bil vreden vsaj 400 milijonov dolarjev, povzema Forbes Slovenija. Kumo AI razvija modele umetne inteligence, ki podjetjem pomagajo analizirati surove interne podatke in jim pripravlja pri napovedih.

Kot poroča Fortune, je zagonsko podjetje s sedežem v ameriškem Mountain Viewu v dveh krogih financiranja leta 2022 zbralo 37 milijonov dolarjev tveganega kapitala. Njihove rešitve med drugim uporabljajo podjetja, kot so Reddit, Doordash in Sainsbury's, je razvidno iz spletne strani podjetja. Pri Forbes Slovenija so ob tem spomnili, da je Leskovec pred dobrim desetletjem soustanovil zagonsko podjetje Kosei, ki ga je kmalu zatem prevzelo tehnološko podjetje Pinterest. Leskovec pa je postal vodja raziskav pri tem podjetju.