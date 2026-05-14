Ameriški vojaki na poti v Evropo nenadoma ustavljeni: »Prišel je ukaz iz Pentagona«

Ameriško obrambno ministrstvo je nenadoma ustavilo razporeditev več kot 4000 vojakov v Evropo, kar je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa in pisanju Wall Street Journala presenetilo številne vojaške uradnike. Odločitev o prekinitvi napotitve je bila prenesena neposredno poveljstvu ameriških oboroženih sil za Evropo (EUCOM) in določenim enotam vojske. Vojaki bi morali biti v okviru redne devetmesečne rotacije nameščeni na Poljskem. Ameriška vojska je še marca napovedovala, da bo brigada zamenjala obstoječe sile, a se je načrt ustavil tik pred zdajci. Nekateri vojaški uradniki so bili nad odločitvijo toliko bolj zaprepadeni, ker so bili del opreme in določene enote že na poti proti cilju.

Viri iz Pentagona navajajo, da je EUCOM sicer priporočil, naj se omenjenih 4000 vojakov ne zamenja z novimi silami, vendar ob tem niso zahtevali takojšnje ukinitve same misije. Kot poroča obrambni portal Task and Purpose, bi morale te enote sodelovati s partnerji na Poljskem v sklopu operacije »Atlantic Resolve«. Slednjo so ZDA z namenom podpore zaveznicam Nato po ruski priključitvi Krima zagnale že leta 2014.

Ta poteza prihaja le približno dva tedna po tem, ko je ameriški obrambni minister Pete Hegseth ukazal umik približno 5000 vojakov iz Nemčije. Poljska je ob tem ponovno izrazila pripravljenost, da sprejme še več ameriških sil. Poljski predsednik Karol Nawrocki je izpostavil, da je v njegovi državi trenutno razporejenih skoraj 10.000 ameriških vojakov, ki se večinoma rotirajo med drugimi ameriškimi bazami po Evropi.