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Amnesty International: Rusija z zavajanjem, prisilo in goljufijami novači tujce za fronto v Ukrajini

Rusija je mnogim od rekrutov za vstop v rusko vojsko obljubila visoke plače in finančne bonuse, ki jih ni nikoli izplačala, ruske oblasti pa so pri novačenju v vojsko uporabljale tudi prisilo, goljufije in zavajanje.
Vojaki 59. brigade ukrajinskih oboroženih sil pred napotitvijo na neznano lokacijo v regiji Donbas, 22. januarja 2025. FOTO: Genya Savilov Afp
Vojaki 59. brigade ukrajinskih oboroženih sil pred napotitvijo na neznano lokacijo v regiji Donbas, 22. januarja 2025. FOTO: Genya Savilov Afp
STA, N. P.
 10. 9. 2026 | 16:38
 10. 9. 2026 | 16:38
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Rusija z rekrutiranjem tujih državljanov za boj v rusko-ukrajinski vojni po mnenju Amnesty International izvaja trgovino z ljudmi. Da bi privabila ljudi k služenju vojaške službe, naj bi namreč poleg obljube po ruskem državljanstvu in finančnem nadomestilu uporabljala prisilo, goljufije in zavajanje, so danes sporočili pri Amnesty International.

Amnesty International je med šestimi obiski dveh ukrajinskih taborišč za vojne ujetnike v obdobju med letoma 2024 in 2026 opravil intervjuje z več kot deset tujih državljanov, med drugim iz Kolumbije, Kube, Egipta, Somalije in Južne Afrike, ki so služili za rusko vojsko. Rusija je mnogim od teh rekrutov za vstop v rusko vojsko obljubila visoke plače in finančne bonuse, ki pa jih ni nikoli izplačala. Nekateri so sicer poročali, da so pred vstopom v vojsko prejeli delna plačila, mnogi pa po navedbah organizacije za človekove pravice niso prejeli ničesar.

Tujim vojakom je Rusija sicer ob finančnem nadomestilu kot spodbudo ponudila tudi hitro pot do ruskega državljanstva, ruske oblasti pa so pri novačenju v vojsko uporabljale tudi prisilo, goljufije in zavajanje. Kot je še sporočil Amnesty International, so zgolj trije intervjuvanci vnaprej vedeli, da bodo služili v vojni z Ukrajino, intervjuvanci pa so poročali tudi, da so jim ob podpisu pogodbe zasegli telefon in osebne dokumente. »Obseg izkoriščanja in prisile nas je pripeljal do sklepa, da gre v mnogih primerih za trgovino z ljudmi, kot jo opredeljuje Palermski protokol Združenih narodov«, je danes sporočila generalna sekretarka Amnesty International Agnes Callamard. Dokument ZN, ki so ga leta 2000 sprejeli v Palermu, je namenjen preprečevanju, zatiranju in kaznovanju trgovine z ljudmi, zlasti z ženskami in otroki.

Pešec ob oglasnem panoju, ki promovira pogodbeno vojaško službo v ruskih oboroženih silah. Moskva, 7. septembra 2026. FOTO: Ramil Sitdikov Reuters
Pešec ob oglasnem panoju, ki promovira pogodbeno vojaško službo v ruskih oboroženih silah. Moskva, 7. septembra 2026. FOTO: Ramil Sitdikov Reuters

Dokazov o trgovini z ljudmi na ukrajinski strani Amnesty International nima, a v tej državi zaznavajo druge težave. V ravnanju ukrajinske vojske prepoznajo namreč znake korupcije, diskriminacije in slabega ravnanja s strani nadrejenih. Po najnovejših podatkih iz Kijeva v ukrajinski vojski, ki šteje skupno okoli 880.000 vojakov, trenutno služi nekaj manj kot 16.000 tujih državljanov iz več kot 70 držav, od tega jih skoraj 40 odstotkov prihaja iz latinskoameriških držav, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Medtem se je po navedbah Kijeva od začetka ruske invazije na Ukrajino februarja 2022 v rusko vojsko vpisalo več kot 28.000 tujih državljanov. Skupno naj bi v ruski vojski sicer služilo 720.000 vojakov.

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