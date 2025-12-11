Ana nastopila na koncertu, ki je pristal v knjigi rekordov

Violončelistka Ana Rucner je nastopila na enem od največjih kulturno humanitarnih dogodkov na svetu, 100-dnevni proslavi 100. obletnice rojstva Sri Sathya Sai Babe v Indiji. Prireditev v organizaciji fundacije One world, one family je gostila slavne umetnike, znanstvenike, športnike in humanitarce iz 100 držav. Ob tej priložnosti so odprli največjo brezplačno zasebno bolnišnico za siromašne na svetu, ima kar 600 postelj. Namen projekta je omogočiti zdravljenje vsem tistim, ki ga potrebujejo. Ob odprtju je potekal tudi zgodovinski koncert, ki je združil 450 glasbenikov, od tega več kot 70 solistov iz 60 držav. Vpisal se je v Guinnessovo knjigo rekordov kot koncert z največjim številom glasbenikov iz različnih držav.

Dobrodelni koncert je združil 450 glasbenikov iz 60 držav.

Rucnerjeva je nastopila s štirimi hrvaškimi kolegicami, nekdanjimi članicami ansambla Lado. Zaigrale so delo skladatelja in violončelista Rudolfa Maza Elegija. Na koncertu je nastopil tudi mednarodni simfonični orkester Sai, ki ga zadnje desetletje vodi grško-ameriški multiinstrumentalist, skladatelj, dirigent in pedagog Dimitris Lambrianos. »To sta ena od največjih trenutkov in izkušenj v mojem življenju. Spoj glasbe, humanosti in duhovnosti, kakršnega doživiš redko. Biti del takšnega projekta, ki spreminja svet in rešuje življenja, je privilegij, ki ga bom za vedno nosila v srcu,« pravi Rucnerjeva, nekdanja žena legendarnega hrvaškega glasbenika Vlada Kalemberja. S Kalemberjem imata sina Dariana, ki kot didžej prav tako stopa po glasbeni poti.