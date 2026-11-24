Več let trajajoče vojne navadno terjajo veliko življenj in novi podatki kažejo, da je tako tudi v vojni v Ukrajini. Britanski časnik Guardian je analiziral zbirko več kot 11 milijonov mrliških listov, do katere sta prišli hekerska skupina Cyber ​​Partisans in ukrajinski hekerski kolektiv Silent Crow. Zbirka kaže, da je v vojni v Ukrajini umrlo ogromno ruskih vojakov. Ugotovili so več kot 460 tisoč z vojno povezanih primerov smrti Rusov. Številka se nanaša na obdobje od februarja 2022, ko se je začel ta spopad, do septembra 2026.

Leta 2026 jih je umrlo največ

Zadnji podatki ruskega obrambnega ministrstva kažejo, da je do septembra 2022 v ukrajinsko-ruski vojni umrlo 5.937 ruskih vojakov, od takrat pa ministrstvo po pisanju Guardiana ni posodobilo podatkov. Morda bodo to storili, ko se bo vojna končala. Sodeč po Guardianovi analizi je vojna najbolj krvava prav letos, ko naj bi v njej umrlo blizu 200 tisoč Rusov. V prvem letu vojne naj bi bilo mrtvih manj kot 20 tisoč oseb.

Pri tem je treba povedati, da analiza zajema mrliške liste, ki jih povezujejo z vojno ali na katerih je kot vzrok smrti naveden spopad. Guardian omenja, da lahko število smrtnih primerov vključuje tudi nekatere civiliste. Vključuje tudi vse primere smrti, pri katerih je bilo navedeno, da je bil pokojni vojak, izključuje pa mrliške liste oseb, ki niso bile v starosti, primerni za služenje vojaškega roka.

Ruska vojska FOTO: Shamil Zhumatov Reuters

Vojna najpogostejši vzrok smrti med moškimi, mlajšimi od 65 let

Analiza kaže, da je bila leta 2025 vojna najpogostejši vzrok smrti med ruskimi moškimi, mlajšimi od 65 let. Na 29 odstotkih mrliških listov z navedenim vzrokom smrti je bila kot vzrok navedena vojna. V vojni ne sodelujejo samo mlajši moški, ampak tudi starejši. Po pisanju Guardiana se je povprečna starost umrlih od začetka vojne precej zvišala. Leta 2022 je bila povprečna starost umrlih 34 let, letos pa je bila že blizu 40 let. Skoraj petina letos umrlih je bila starejša od 50 let. V prvem letu vojne je bilo takšnih samo šest odstotkov.

Guardian je identificiral več kot 7.300 umrlih vojakov, ki so verjetno prišli iz tujine. Med njimi je 2.700 posameznikov, ki so se rodili v tujini, vendar njihovo državljanstvo ni zabeleženo.