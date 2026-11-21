Ameriška pevka Anastacia bo 4. decembra nastopila v avstrijskem smučarskem središču Obertauern, kjer bo ena osrednjih glasbenih gostov prireditve Skiopening Week. Obiskovalci bodo lahko ob začetku nove zimske sezone prisluhnili uspešnicam, kot so I'm Outta Love, Paid My Dues, Left Outside Alone, Welcome to My Truth. Anastacia velja za eno prepoznavnejših pop izvajalk svoje generacije. Glasbeno pot je začela leta 1999, svetovno prepoznavnost pa dosegla že z začetkom novega tisočletja. Leta 2001 je bila razglašena za najbolje prodajano novo pop izvajalko na svetu. V karieri je po podatkih organizatorjev prodala več kot 30 milijonov albumov, prejela več kot 225 nagrad v 31 državah, njene pesmi pa so se povzpele na prvo mesto lestvic v 19 državah.

Velja za eno prepoznavnejših pop izvajalk svoje generacije.

Njen prepoznavni glas, ki ga zaznamujejo izrazita moč, rahlo raskav značaj in širok razpon, je postal njen zaščitni znak. Posebno priljubljena je tudi v Nemčiji in Avstriji, kjer je prodala več kot tri milijone albumov. Leta 2023 je izdala album Our Songs, na katerem je priredila nekatere uspešnice nemških izvajalcev, ki jih je spoznala med svojimi turnejami po Nemčiji.

Včeraj so se prvi smučarji že spustili po belih strminah. FOTO: Markus Rohrbacher

Nastop bo del letošnjega programa Skiopening Week, ki bo v Obertauernu potekal od 27. novembra do 8. decembra. Glasbeni program bo 28. novembra odprla nemška hip hop zasedba Die Fantastischen Vier, Anastacia pa bo poskrbela za drugi veliki koncertni večer. Prireditev združuje začetek smučarske sezone, glasbene nastope in spremljevalne dogodke v enem najbolj znanih avstrijskih zimskih središč. Smučarska sezona naj bi se v Obertauernu začela že 20. novembra in trajala do 2. maja 2027. Smučišče leži na približno 1700 metrih nadmorske višine, organizatorji pa ga predstavljajo kot eno najbolj zasneženih zimskih središč v Avstriji. Koncert Anastacie se bo začel ob 20.30, vrata prizorišča pa bodo odprli ob 18.30. Vstopnica za stojišče stane 79 evrov pri nakupu na kraju samem, spletna cena je nekoliko višja. Na voljo so tudi vstopnice VIP, ki vključujejo ločen vhod, ogrevan šotor, posebno teraso z razgledom na oder ter hrano in pijačo. Otroci do vključno desetega leta imajo v običajnem koncertnem prostoru prost vstop, vendar potrebujejo brezplačno vstopnico. Obertauern tako tudi letos začetek smučarske zime povezuje z mednarodno glasbeno ponudbo. Obiskovalci bodo lahko čez dan uživali na smučišču, večer pa sklenili na koncertu ene najbolj prepoznavnih pop pevk zadnjih desetletij.

Prodala je več kot 30 milijonov albumov. FOTO: Press

V Obertauernu bo gotovo pripravila svojevrsten šov. FOTO: Press