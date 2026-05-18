TAJNI DOKUMENTI

Angel smrti smučal v Alpah?! Švica končno odpira dosjeje o sadističnem nacističnem zdravniku

Arhivi o Josefu Mengeleju kmalu javni. Otroke je vključil v sadistične medicinske poskuse.
Kot zdravnik je v Auschwitzu izbiral taboriščnike in jih pošiljal v plinske celice. FOTO: Axel Schmidt/Reuters
A. B.
 18. 5. 2026 | 08:05
2:22
A+A-

To, kar so si zgodovinarji po vsem svetu želeli že več desetletij, se jim bo v kratkem očitno le izpolnilo. Švicarska zvezna obveščevalna služba je sporočila, da bo končno odprla zapečatene dosjeje o zloglasnem nacističnem vojnem zločincu Josefu Mengeleju. Kdaj se bo to zgodilo, ni navedla. Mengele naj bi takoj po koncu druge svetovne vojne zaradi zagrešenih zločinov v nemških koncentracijskih taboriščih pobegnil iz Evrope. A so se leta širile govorice, da je nekaj časa živel v Švici, čeprav je bil za njim razpisan mednarodni nalog za aretacijo. Zgodovinarji so večkrat zahtevali dostop do dokumentov, a zaman.

1956. LETA

naj bi s sinom preživel počitnice v Alpah.

Nacistični zdravnik Josef Mengele
Nacistični zdravnik Josef Mengele
Mengeleja so klicali tudi Angel smrti, saj je med drugo svetovno vojno kot zdravnik v taborišču Auschwitzu na Poljskem izbiral internirance, ki so bili nato poslani v plinske celice, predvsem otroke in dvojčke pa je vključil v sadistične medicinske poskuse. Po poročanju britanskega BBC so mu po vojni s pomočjo lažne identitete na švicarskem konzulatu v Genovi v severni Italiji izdali potovalne dokumente Rdečega križa, ki jih je uporabil za pobeg v Južno Ameriko. V 80. letih prejšnjega stoletja pa je v javnost prišla informacija, da naj bi leta 1956 s sinom Rolfom preživel smučarske počitnice v švicarskih Alpah. Uradno je potem preostanek življenja preživel v Južni Ameriki.

Leta 1959 je bil izdan mednarodni nalog za njegovo aretacijo, znana švicarska zgodovinarka Regula Bochsler pa je med raziskovanjem morebitne vloge Švice kot tranzitne države za bežeče naciste odkrila, da je avstrijska obveščevalna služba junija 1961 opozorila Švicarje, da Mengele potuje pod izmišljenim imenom in da bi bil lahko na švicarskem ozemlju. Za BBC je dejala, da se zdi, da obstajajo dokazi, da je leta 1959 načrtoval potovanje v Evropo. »Zakaj je gospa Mengele najela stanovanje v Zürichu?« je ob tem izpostavila.

Švica, druga svetovna vojna, nacizem, auschwitz, holokavst, koncentracijsko taborišče, Josef Mengele, angel smrti
