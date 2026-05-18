Angel smrti smučal v Alpah?! Švica končno odpira dosjeje o sadističnem nacističnem zdravniku

To, kar so si zgodovinarji po vsem svetu želeli že več desetletij, se jim bo v kratkem očitno le izpolnilo. Švicarska zvezna obveščevalna služba je sporočila, da bo končno odprla zapečatene dosjeje o zloglasnem nacističnem vojnem zločincu Josefu Mengeleju. Kdaj se bo to zgodilo, ni navedla. Mengele naj bi takoj po koncu druge svetovne vojne zaradi zagrešenih zločinov v nemških koncentracijskih taboriščih pobegnil iz Evrope. A so se leta širile govorice, da je nekaj časa živel v Švici, čeprav je bil za njim razpisan mednarodni nalog za aretacijo. Zgodovinarji so večkrat zahtevali dostop do dokumentov, a zaman.
1956. LETA
naj bi s sinom preživel počitnice v Alpah.
Leta 1959 je bil izdan mednarodni nalog za njegovo aretacijo, znana švicarska zgodovinarka Regula Bochsler pa je med raziskovanjem morebitne vloge Švice kot tranzitne države za bežeče naciste odkrila, da je avstrijska obveščevalna služba junija 1961 opozorila Švicarje, da Mengele potuje pod izmišljenim imenom in da bi bil lahko na švicarskem ozemlju. Za BBC je dejala, da se zdi, da obstajajo dokazi, da je leta 1959 načrtoval potovanje v Evropo. »Zakaj je gospa Mengele najela stanovanje v Zürichu?« je ob tem izpostavila.