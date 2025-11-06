Angelina Jolie naj bi v Ukrajino vstopila peš, sledila je prava drama (FOTO)

Nenapovedan obisk igralke in humanitarke Angeline Jolie v Ukrajini je vzbudil veliko pozornosti javnosti zaradi nenavadnega incidenta z njenim spremstvom. Po poročanju več virov je bil eden od članov njene ekipe nepričakovano vpoklican v ukrajinsko vojsko, piše Politico.

Zvezdnica filma Tomb Raider, ki je tokrat potovala v vlogi ambasadorke Unicefa, je v torek obiskala mesto Herson, ki leži na sami frontni črti ukrajinske obrambe pred rusko invazijo.

Visoki ukrajinski uradnik je za Politico povedal, da je eden od članov Joliejinega spremstva imel incident z vojaškimi rekruterji na kontrolni točki, vendar oblasti še vedno ugotavljajo natančne okoliščine dogodka. Isti vir je dodal, da Jolie ukrajinske vlade ni vnaprej obvestila o obisku ter da je v državo vstopila peš.

Medtem je poveljstvo ukrajinskih kopenskih sil objavilo štiriodstavčno sporočilo za javnost, v katerem so navedli podrobnosti incidenta; tudi to, da je bila oseba, vpoklicana v vojsko, Joliejin voznik. Sporočilo so kmalu zatem izbrisali, vojska pa je za Politico sporočila, da »ne more ne potrditi ne zanikati«, kaj se je natančno zgodilo.

»Informacije, ki krožijo po medijih, so izkrivljene, poteka preiskava in ugotavljajo se vse okoliščine,« so sporočili iz vojske.

Regionalni urad za vojaško mobilizacijo v Mikolajevu je dogodek potrdil in pojasnil, da je bil Joliejin voznik vojaški rezervist, ki mu je bilo odrejeno, naj se javi na vojaško usposabljanje.

Ni znano, ali je bil voznik tja napoten takoj ali se bo moral usposabljanja udeležiti pozneje.

Predstavnik Angeline Jolie uradnega komentarja ni želel dati.

Lokalni portal Nikvesti je objavil videoposnetek Joliejeve v Mikolajevski regiji, družbena omrežja pa so v sredo preplavile špekulacije o incidentu.