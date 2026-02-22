Apokaliptični prizori šokirajo: uničujoče poplave prizadele to državo, ljudje ujeti v hudourniških vodah (FOTO in VIDEO)

Obilno deževje je prizadelo južno perujsko pokrajino Arequipa in povzročilo uničujoče posledice – dve osebi sta umrli, v 16 od 29 okrajev na tem območju pa je bila zabeležena tudi velika materialna škoda, je sporočil Nacionalni operativni center za izredne razmere (COEN). COEN je navedel, da uradi za upravljanje tveganj za nesreče pri lokalnih oblastih v Arequipi izvajajo oceno škode. To je sledilo izrednim razmeram, o katerih so poročali v četrtek popoldne, in ki so jih povzročile intenzivne padavine, ki so sprožile hudournike in povzročile poplave po vsej pokrajini.

Doslej sta umrli dve osebi, ob številnih poškodovanih pa je nastala tudi škoda na hišah, cestah, mostovih, zdravstvenih ustanovah, posevkih, poslovnih objektih in osnovnih storitvah, kot so oskrba s pitno vodo, kanalizacija in električna energija. COEN je navedel, da je ena oseba umrla v okraju Cayma zaradi močnih padavin, druga pa je umrla zaradi udara strele na območju El Cural v okraju Uchumayo.

FOTO: Oswald Charca Reuters

FOTO: Juan Santy Afp

Na prizadeta območja so bili napoteni pripadniki perujske policije. V Yanahuari, najhuje prizadetem območju, so zabeležili številne poplave v različnih delih, pri čemer so vozila obstala v blatu, hiše pa so bile poškodovane, piše andina.pe.