Apokaliptični prizori ob obali Sicilije: nad morjem se je pojavilo več mogočnih vodnih vrtincev (VIDEO)

Nenadne vremenske spremembe, temni nevihtni oblaki in siloviti vetrovi lahko v nekaj trenutkih povsem spremenijo podobo pokrajine. Prizori, ki spominjajo na apokaliptične filme, so v začetku oktobra nastali tudi na Siciliji, kjer so nad morjem opazili več mogočnih vodnih vrtincev. Posnetki iz italijanskega mesta Marsala, ki so zakrožili po družbenih omrežjih, prikazujejo zastrašujoč prizor: pod sivim nebom se nad morsko gladino dvigajo lijakasti vrtinci, ki se raztezajo vzdolž obzorja.

O vremenskem pojavu je poročal hrvaški portal Dnevnik.hr. Na njem je mogoče videti en velik, širok vodni vrtinec in še dva manjša, ki sta se pojavila drug ob drugem. Prizori so delovali še posebej srhljivo zaradi temnega neba in izrazitih lijakov, ki so povezovali oblake z morsko gladino. Vodni vrtinci, ki nastanejo nad morjem, lahko ob ustreznih vremenskih razmerah dosežejo kopno in se razvijejo v tornade. Prav to se je zgodilo tudi na Siciliji. V nadaljevanju si oglejte srhljive posnetke vodnih vrtincev, ki so se pojavili pred nastankom tornadov na Siciliji.

Tornado za seboj pustil razdejanje, več ljudi poškodovanih

Močan veter je povzročil obsežno škodo, poškodoval več objektov in prebivalce presenetil z izjemno silovitim vremenskim pojavom. S prizadetega območja poročajo o poškodovanih strehah, uničeni hiši in številnih stavbah, s katerih je veter odtrgal strešne kritine.

Po doslej objavljenih podatkih je bilo poškodovanih najmanj 11 ljudi. Tornado je uničil najmanj eno hišo, strehe pa so odnašali tudi z drugih objektov.

Tudi Slovenijo je zajelo burno jesensko vreme

Prizori s Sicilije so opomnik, kako hitro se lahko vreme zaostri tudi v Sredozemlju. Tudi v Sloveniji lahko jesensko vreme prinese izrazite vremenske preobrate, močne nalive, sunke vetra in nevihte, ki povzročajo težave v prometu ter škodo na infrastrukturi. Čeprav pojavov na Siciliji ni mogoče neposredno enačiti z vremenskimi razmerami pri nas, nas takšni dogodki opozarjajo na moč narave in pomen spremljanja vremenskih opozoril.