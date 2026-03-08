  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
IRAN

Apokaliptični prizori v Iranu, Netanjahu napovedal nadaljevanje vojne »z vso silo« (VIDEO)

Posebej pretresljiv je napad na dekliško šolo na jugu Irana. Iranske oblasti in več medijev poročajo, da je umrlo več kot 160 deklic in zaposlenih.
Požar v skladišču nafte Aqdasiyeh. 6. marec, 2025. FOTO: Zajem Zaslona X

Požar v skladišču nafte Aqdasiyeh. 6. marec, 2025. FOTO: Zajem Zaslona X

Po napadu na rezervoarje za gorivo v rafineriji nafte se nad prizoriščem dviga dim, sredi ameriško-izraelskega spora z Iranom, v Teheranu, Iran, 8. marec 2026. FOTO: Majid Asgaripour Via Reuters

Po napadu na rezervoarje za gorivo v rafineriji nafte se nad prizoriščem dviga dim, sredi ameriško-izraelskega spora z Iranom, v Teheranu, Iran, 8. marec 2026. FOTO: Majid Asgaripour Via Reuters

Libanon se je 2. marca vpletel v vojno na Bližnjem vzhodu, ko je militantna skupina Hezbolah, ki jo podpira Iran, napadla Izrael v odgovor na uboj iranskega vrhovnega voditelja ajatole Alija Khameneija. FOTO: Rabih Daher Afp

Libanon se je 2. marca vpletel v vojno na Bližnjem vzhodu, ko je militantna skupina Hezbolah, ki jo podpira Iran, napadla Izrael v odgovor na uboj iranskega vrhovnega voditelja ajatole Alija Khameneija. FOTO: Rabih Daher Afp

Ruševine uničenih stavb na kraju izraelskega zračnega napada 8. marca 2026, četrt Rweiss v južnih predmestjih Bejruta. FOTO: - Afp

Ruševine uničenih stavb na kraju izraelskega zračnega napada 8. marca 2026, četrt Rweiss v južnih predmestjih Bejruta. FOTO: - Afp

Poškodovan hotel Ramada Plaza v središču Bejruta po izraelskem napadu, ki je sledil zaostritvi odnosov med Hezbolahom in Izraelom. FOTO: Claudia Greco Reuters

Poškodovan hotel Ramada Plaza v središču Bejruta po izraelskem napadu, ki je sledil zaostritvi odnosov med Hezbolahom in Izraelom. FOTO: Claudia Greco Reuters

Gost, ki je med izraelskim napadom bival v hotelu Ramada Plaza, gleda krvave madeže na odeji po eskalaciji spora med Hezbolahom in Izraelom. FOTO: Claudia Greco Reuters

Gost, ki je med izraelskim napadom bival v hotelu Ramada Plaza, gleda krvave madeže na odeji po eskalaciji spora med Hezbolahom in Izraelom. FOTO: Claudia Greco Reuters

Dim se dviga iz goreče stavbe po napadu z dronom, Kuvajt, 8. marca 2026. FOTO: Social Media Social Media Via Reuters

Dim se dviga iz goreče stavbe po napadu z dronom, Kuvajt, 8. marca 2026. FOTO: Social Media Social Media Via Reuters

Iranska skupnost se je 7. marca 2026 zbrala v podporo spremembi režima v Iranu. Los Angeles, Kalifornija. FOTO: Patrick T. Fallon Afp

Iranska skupnost se je 7. marca 2026 zbrala v podporo spremembi režima v Iranu. Los Angeles, Kalifornija. FOTO: Patrick T. Fallon Afp

Nad zgradbami Bahrain Financial Harbour, v katerih je umeščena izraelska ambasada, so bila prestrežena iranska brezpilotna letala. Bahrajn, 6. marca 2026. FOTO: Stringer Reuters

Nad zgradbami Bahrain Financial Harbour, v katerih je umeščena izraelska ambasada, so bila prestrežena iranska brezpilotna letala. Bahrajn, 6. marca 2026. FOTO: Stringer Reuters

Požar v skladišču nafte Aqdasiyeh. 6. marec, 2025. FOTO: Zajem Zaslona X
Po napadu na rezervoarje za gorivo v rafineriji nafte se nad prizoriščem dviga dim, sredi ameriško-izraelskega spora z Iranom, v Teheranu, Iran, 8. marec 2026. FOTO: Majid Asgaripour Via Reuters
Libanon se je 2. marca vpletel v vojno na Bližnjem vzhodu, ko je militantna skupina Hezbolah, ki jo podpira Iran, napadla Izrael v odgovor na uboj iranskega vrhovnega voditelja ajatole Alija Khameneija. FOTO: Rabih Daher Afp
Ruševine uničenih stavb na kraju izraelskega zračnega napada 8. marca 2026, četrt Rweiss v južnih predmestjih Bejruta. FOTO: - Afp
Poškodovan hotel Ramada Plaza v središču Bejruta po izraelskem napadu, ki je sledil zaostritvi odnosov med Hezbolahom in Izraelom. FOTO: Claudia Greco Reuters
Gost, ki je med izraelskim napadom bival v hotelu Ramada Plaza, gleda krvave madeže na odeji po eskalaciji spora med Hezbolahom in Izraelom. FOTO: Claudia Greco Reuters
Dim se dviga iz goreče stavbe po napadu z dronom, Kuvajt, 8. marca 2026. FOTO: Social Media Social Media Via Reuters
Iranska skupnost se je 7. marca 2026 zbrala v podporo spremembi režima v Iranu. Los Angeles, Kalifornija. FOTO: Patrick T. Fallon Afp
Nad zgradbami Bahrain Financial Harbour, v katerih je umeščena izraelska ambasada, so bila prestrežena iranska brezpilotna letala. Bahrajn, 6. marca 2026. FOTO: Stringer Reuters
N. P.
 8. 3. 2026 | 10:47
4:40
A+A-

Nad Teheranom se vali dim, v Bejrutu ljudje bežijo iz zadetih stavb, v državah Perzijskega zaliva pa postaja tarča tudi ključna infrastruktura. Vojna med Iranom ter ZDA in Izraelom je vstopila v novo, še bolj nevarno fazo. Če je bilo na začetku videti, da gre predvsem za udare po vojaških in političnih središčih, je danes jasno, da se fronta širi tudi na naftna skladišča, objekte za oskrbo z vodo in civilne zgradbe. Associated Press poroča, da je Izrael v Teheranu zadel skladišče nafte, kar naj bi bil prvi znani izraelski napad na civilno industrijsko infrastrukturo v Iranu. 

Dim se dviga iz goreče stavbe po napadu z dronom, Kuvajt, 8. marca 2026. FOTO: Social Media Social Media Via Reuters
Dim se dviga iz goreče stavbe po napadu z dronom, Kuvajt, 8. marca 2026. FOTO: Social Media Social Media Via Reuters
Prizori iz iranske prestolnice so pretresljivi. Po nočnih napadih je bilo nad mestom videti gost dim, iranske oblasti pa so sporočile, da je bilo poškodovanih več energetskih objektov. Izrael je ob tem potrdil tudi napad na iranske lovce F-14 na letališču v Isfahanu. Ti ameriško izdelani avioni iz časa pred islamsko revolucijo so že desetletja eden od simbolov iranskega vojaškega letalstva, zato napad ni le vojaško, ampak tudi močno simbolno sporočilo. Vojna ni več omejena le na Iran. V libanonskem Bejrutu je bil ponoči zadet hotel v središču mesta, v katerem so bili po poročanju Reutersa in AP nastanjeni tudi razseljeni prebivalci. Umrle so najmanj štiri osebe, ranjenih je bilo še več ljudi. Izraelska vojska je sporočila, da je ciljala pripadnike iranske revolucionarne garde oziroma njenega zunanjega krila, ki naj bi iz Libanona pripravljalo napade na Izrael. Ta podatek nakazuje, da se spopad širi, saj to pomeni, da Bejrut ni več le obrobno prizorišče, ampak aktiven del vojne. 

V Bahrajnu je bil v iranskem napadu poškodovan objekt za razsoljevanje vode, trije ljudje so bili ranjeni zaradi delcev izstrelka. To je pomemben premik v spopadu, saj niso več na udaru le vojaški cilji. Ko je zadet objekt, ki skrbi za oskrbo z vodo, posledice hitro občuti tudi civilno prebivalstvo. Iran je napad predstavil kot odgovor na ameriški udar na podobno postrojenje na iranskem otoku Kešm. 

Netanjahu napoveduje nadaljevanje vojne »z vso silo«

Po poročanju Wall Street Journala so bili v Kuvajtu zadeti tudi rezervoarji za gorivo na mednarodnem letališču, oblasti pa so potrdile smrt dveh pripadnikov mejne straže. Pred tem je umrlo tudi šest ameriških vojakov. S tem postaja vse bolj očitno, da spopad že presega okvir neposrednega obračuna med Iranom in Izraelom. Posledice se širijo po regiji, skupaj z njimi pa tudi število mrtvih in prizadetih držav.

Posebej pretresljiv ostaja napad na dekliško šolo v Minabu na jugu Irana. Iranske oblasti in več medijev poročajo, da je umrlo več kot 160 deklic in zaposlenih. Če bodo ti podatki uradno potrjeni, bo to eden najhujših napadov na civiliste od začetka vojne. AP in CBS poročata, da odgovornost za napad še ni dokončno pojasnjena, vendar razpoložljivi podatki in analiza kraja napada odpirajo resna vprašanja o vlogi ameriško-izraelskih sil. Human Rights Watch je zato zahteval neodvisno in pregledno preiskavo ter odgovornost za morebitne kršitve.

Tudi politična sporočila so vse ostrejša. Benjamin Netanjahu napoveduje nadaljevanje vojne »z vso silo«, Donald Trump pa govori o novih hudih udarcih proti Iranu in ne omenja nobenega roka za konec operacij. Kitajska medtem poziva k ustavitvi vojaških dejanj in opozarja na nevarnost še širše destabilizacije. Iran na drugi strani sporoča, da se je pripravljen bojevati še več mesecev in da bo uporabil tudi naprednejše rakete dolgega dosega. Takšne napovedi kažejo predvsem to, da hitrega zaključka vojne za zdaj ni na vidiku.

Po podatkih AP je bilo od začetka vojne 28. februarja v Iranu ubitih več kot 1.230 ljudi, v Libanonu več kot 300, v Izraelu pa približno ducat. Al Jazeera navaja še višje številke za Iran. Končno število žrtev bo verjetno mogoče oceniti šele pozneje, že zdaj pa je jasno, da se spopad širi in zajema vedno več držav, objektov in ljudi. Napadi na naftna skladišča, hotel v Bejrutu, objekt za oskrbo z vodo v Bahrajnu in gorivne rezervoarje v Kuvajtu kažejo, da vojna ni več omejena na klasične vojaške tarče.

Več iz teme

IranIzraelZDABenjamin NetanjahuDonald TrumpvojnaLibanongeopolitika
ZADNJE NOVICE
10:47
Novice  |  Svet
IRAN

Apokaliptični prizori v Iranu, Netanjahu napovedal nadaljevanje vojne »z vso silo« (VIDEO)

Posebej pretresljiv je napad na dekliško šolo na jugu Irana. Iranske oblasti in več medijev poročajo, da je umrlo več kot 160 deklic in zaposlenih.
8. 3. 2026 | 10:47
10:31
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
RAVNOVESJE V TELESU

Od spanja do presnove: kako hormoni vplivajo na delovanje našega telesa

Uravnoteženo delovanje hormonov je ključ do normalnega delovanja telesa, dobrega počutja in dolgoročnega zdravja.
8. 3. 2026 | 10:31
10:16
Novice  |  Slovenija
SLOVO

Vinko Šimek žaluje: »Ostala bo praznina, cmok v grlu, molk in tišina«

Legendarni komik je izgubil drago prijateljico, za katero pravi, da je bila angel na zemlji.
8. 3. 2026 | 10:16
10:00
Novice  |  Nedeljske novice
HUDIČ MU NE DA MIRU

Eksorcist Martin Veternik: Največ prihaja k meni žensk, ki so naredile splav

Hudič se pojavlja v različnih oblikah in skuša vsakega, pravi 70-letni duhovnik in še, da ga že četrt stoletja izganja.
Drago Perko8. 3. 2026 | 10:00
09:40
Razno
NA VRTU

Ko vrt oživi: zgodnje setve, zaščita rastlin in praznik cvetja

Pomlad je tu: čas za prve setve, zaščito mladih rastlin in praznovanje cvetja. Ujemite ritem narave in ustvarite rodoviten, cvetoč vrt.
8. 3. 2026 | 09:40
09:34
Novice  |  Slovenija
PROSTOVOLJCI

To so Zasavčani, ki rešujejo življenja

Nazive v treh kategorijah so podelili posameznikom, organizaciji in projektu, ki so pomembno prispevali k prostovoljstvu v regiji.
Roman Turnšek8. 3. 2026 | 09:34

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
VLAK

Slovenske železnice so lansko leto prepeljale 25 odstotkov več potnikov

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA DIAGNOSTIKA

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIŠAVE

Vstopite v svet nišnih parfumov

Belodore je – za tiste, ki ga še ne poznajo – najbolj ambiciozna in najzanimivejša veriga nišnih parfumerij v Evropi: 17 butikov v sedmih državah, vsak skrbno zasnovan tako, da odraža najbolj iskane dišave, lokalno kulturo in diskretno estetiko luksuza.
2. 3. 2026 | 08:30
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Razno
VLAK

Slovenske železnice so lansko leto prepeljale 25 odstotkov več potnikov

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA DIAGNOSTIKA

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIŠAVE

Vstopite v svet nišnih parfumov

Belodore je – za tiste, ki ga še ne poznajo – najbolj ambiciozna in najzanimivejša veriga nišnih parfumerij v Evropi: 17 butikov v sedmih državah, vsak skrbno zasnovan tako, da odraža najbolj iskane dišave, lokalno kulturo in diskretno estetiko luksuza.
2. 3. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAG

Sredozemlje v najbolj surovi obliki

Golo kamenje prekriva tanka plast soli, ki se na soncu lesketa kot drobni kristali. Ta nekoliko samosvoj otok najhitreje spoznate po zraku in vonjih, pa tudi okusih.
2. 3. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ste bolj za morje, kamp ali toplice v zelenju?

Idealna izbira ne glede na to, ali iščete miren mestni butični hotel, družinsko letovišče, obmorski kamp ob Jadranu ali toplice sredi zelenja v notranjosti celine.
2. 3. 2026 | 14:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NACIONALNI DAN BRANJA  

Gimnazija Poljane se je odločila za novo strategijo

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
4. 3. 2026 | 13:45
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HRVAŠKO ZAGORJE

Vrhunska celinska destinacija za nepozabne počitnice

To je ena najbolj zaželenih celinskih destinacij za goste, ki iščejo več kot le klasični oddih. Tukajšnja pokrajina ni zgolj kulisa.
2. 3. 2026 | 16:30
Promo
Novice  |  Slovenija
KAJ KUPUJEMO

IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
Promo Slovenske novice4. 3. 2026 | 14:52
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Evropa pospešuje, tudi slovenska podjetja stopnjujejo preboj

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Zlati prinašalec, ki obožuje vožnjo: razlog je presenetljivo preprost

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
Promo
Lifestyle  |  Stil
JADRAN

Tri destinacije, eno počitniško doživetje

Edinstven koncept na najbolj zaželenih destinacijah hrvaškega Jadrana za vse, ki iščejo več kot klasično hotelsko bivanje.
Promo Slovenske novice2. 3. 2026 | 18:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki