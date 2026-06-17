Apokaliptični prizori z juga Španije: voda odnašala ljudi in avtomobile (VIDEO)

V andaluzijskem mestu Jaen, ki so ga že preplavili turisti z vsega sveta, se je v torek zvečer razbesnela nevihta, kot je domačini ne pomnijo. Ceste so se spremenile v hudournike, ki so s seboj odnašali prestrašene pešce, pa tudi avtomobile, ki so se med nevihto znašli na poplavljenih cestah. Na posnetkih dramatičnega vremenskega dogajanja, ki so zaokrožili po spletu, je mogoče videti obupane ljudi, ki kričijo na pomoč, ko hudourniška voda spodnese tla pod nogami in odnese s seboj, ter voznike avtomobilov, ki nemočno sedijo za volani in upajo, da preživijo. Na drugem posnetku je mogoče videti vodo, ki je z neverjetno hitrostjo vdrla v garažo, se dvignila vse do stropa in potopila vozila.

Huda nevihta je odnesla terase kavarn in barov, kjer so ljudje še nekaj ur prej uživali na soncu, silovitemu nalivu pa je sledila še toča. Naliv je prišel neverjetno hitro in silovito ter presenetil ljudi, ki se niso imeli časa umakniti na varno. In čeprav je trajala vsega 20 minut, je povzročila v Jaenu in okolici povzročila pravi kaos. V samo eni uri je po poročanju tujih medijev padlo 50 mm dežja, državna meteorološka agencija Andalucia Meteo Network (AMETSE) pa je zabeležila, da je v Jaenu v zgolj 15 minutah padlo neverjetnih 32 mm dežja.

Policisti in gasilci so prejeli 110 klicev o poplavah v garažah in kleteh, polne roke dela so imeli tudi reševalci nujne medicinske pomoči, na srečo pa o smrtnih žrtvah za zdaj ne poročajo.