Apokaliptični scenarij v Kongu! V zgolj 24 urah čez 70 novih okužb s smrtonosnim virusom

Iz Demokratične republike Kongo (DR Kongo) prihajajo skrb vzbujajoča opozorila o hitrem širjenju ebole znotraj lokalnih skupnosti. Ministrstvo za zdravje je v svojem dnevnem poročilu navedlo, da so v zgolj 24 urah potrdili 71 novih primerov okužbe. Od 15. maja, ko so razglasili izbruh redkega seva ebole Bundibugyo, so tako skupno zabeležili že 452 potrjenih primerov in 82 smrtnih izidov. Poleg tega zdravstvene organizacije poročajo o več kot 200 sumljivih smrtih in več kot 850 morebitnih okužbah.

Glavnina obolelih je v pokrajini Ituri na severovzhodu države. Gre za odmaknjeno območje z zelo slabo zdravstveno infrastrukturo, razmere pa dodatno otežuje splošna nesigurnost zaradi spopadov med oboroženimi skupinami. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je zaradi resnosti položaja že razglasila izredne razmere v javnem zdravju mednarodnega pomena in opozorila, da se bolezen širi hitreje, kot so sprva predvidevali.

Računalniški modeli opozarjajo, da bi ta epidemija lahko postala ena najhujših v zgodovini.

Mednarodni odziv in finančna pomoč

Zaradi resnosti razmer je generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus napovedal polletni načrt za boj proti eboli v vrednosti 518 milijonov dolarjev (okrog 450 milijonov evrov) ter pozval k mednarodnim donacijam in politični podpori. Trenutni izbruh se je namreč že razvil v četrto največjo epidemijo te bolezni do zdaj. Združene države Amerike so napovedale dodatnih skoraj 38 milijonov dolarjev (okrog 33 milijonov evrov) finančne pomoči, s čimer bo njihova neposredna podpora presegla 200 milijonov dolarjev (približno 173 milijonov evrov). State Department je ob tem sporočil, da bodo ameriške državljane, ki so bili izpostavljeni virusu, a ne kažejo simptomov, namestili v karanteno v Keniji, kjer objekt v ta namen še gradijo. Računalniški modeli ameriškega Centra za nadzor nad boleznimi (CDC) sicer opozarjajo, da bi ob nizkem številu izoliranih bolnikov ta epidemija lahko postala ena najhujših v zgodovini.

Med prvimi žrtvami so bili tudi trije prostovoljci Rdečega križa, ki so se najverjetneje okužili med ravnanjem s telesi umrlih.

Član osebja organizacije Zdravniki brez meja (MSF) se v centru za zdravljenje ebole v kliniki Elikya v mestu Bunia (DR Kongo) pripravlja na slačenje zaščitne opreme. FOTO: Glody Murhabazi Afp

Sistemske težave in logistične ovire

Organizacija Zdravniki brez meja (MSF) opozarja, da izbruh predstavlja ogromen izziv za humanitarne in medicinske ekipe. Med prvimi žrtvami so bili tudi trije prostovoljci Rdečega križa, ki so se najverjetneje okužili med ravnanjem s telesi umrlih.

Kate White, vodja programov pri MSF, je pred odhodom v DR Kongo izrazila veliko zaskrbljenost zaradi težav pri dostavi pomoči in opreme na prizadeta območja, kar dodatno otežuje zapiranje zračnega prostora. Poudarila je, da so potrebe po pomoči ogromne, nujno pa bi bilo izboljšati tudi hitrost potrjevanja okužb. S tem bi preprečili, da ljudje po nepotrebnem ostajajo v zdravstvenih centrih, in jim omogočili hitrejšo vrnitev k družinam.

Ker je epidemija trajala že nekaj časa, preden so jo sploh odkrili, strokovnjaki še vedno ne razumejo popolnoma vseh poti prenosa, kar močno otežuje nadzor nad boleznijo.

Dodatno skrb povzroča dejstvo, da za ta specifični sev ebole še ni odobrenega cepiva ali tarčnih zdravil, nekatera eksperimentalna cepiva so šele v fazi razvoja. White je izpostavila, da pomanjkanje dostopnih cepiv, zdravil in hitrih testov po vseh teh letih boja z ebolo kaže na resne pomanjkljivosti v globalnem zdravstvenem sistemu. Ker je epidemija trajala že nekaj časa, preden so jo sploh odkrili, strokovnjaki še vedno ne razumejo popolnoma vseh poti prenosa, kar močno otežuje nadzor nad boleznijo.

Mariam Kabika in njen mož Dauda Tshimanga v mestu Bunia (DR Kongo) pripravljata mešanico zdravilnih rastlin in korenin, za katero sta prepričana, da zdravi ebolo. Čeprav za trenutni sev virusa še ni uradnega cepiva ali zdravila, zakonca, ki delujeta kot tradicionalna zdravilca v samem osrčju epidemije, verjameta, da sta našla učinkovito domače zdravilo. FOTO: Glody Murhabazi Afp

Kaj je ebola in kako se prenaša?

Ebola je redka, a izjemno smrtonosna virusna bolezen. Virus primarno kroži med živalmi, izbruhi med ljudmi pa se običajno začnejo po stiku z okuženo živaljo ali njenim mesom. Nevarnost za širjenje povečujeta tudi urbanizacija in širjenje naselij v bližino naravnih habitatov virusa.

Simptomi se pojavijo v obdobju od dveh do 21 dni po okužbi. Bolezen se sprva kaže z znaki, podobnimi gripi ali malariji, kot so povišana telesna temperatura, glavobol in izrazita utrujenost. Z napredovanjem bolezni se pojavita bruhanje in driska, v težjih primerih pa pride do odpovedi organov ter notranjih in zunanjih krvavitev. Virus se med ljudmi prenaša z neposrednim stikom z okuženimi telesnimi tekočinami, kot sta kri ali izbljuvki.