  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
EBOLA

Apokaliptični scenarij v Kongu! V zgolj 24 urah čez 70 novih okužb s smrtonosnim virusom

Poleg tega zdravstvene organizacije od 15. maja poročajo o več kot 200 sumljivih smrtih in več kot 850 morebitnih okužbah.
Član posadke Evropske komisije za humanitarno pomoč (ECHO) v popolni zaščitni opremi daje znak po natovarjanju nujne medicinske opreme na letalo na letališču v Nairobiju (Kenija). FOTO: Monicah Mwangi Reuters

Član posadke Evropske komisije za humanitarno pomoč (ECHO) v popolni zaščitni opremi daje znak po natovarjanju nujne medicinske opreme na letalo na letališču v Nairobiju (Kenija). FOTO: Monicah Mwangi Reuters

Ekipe, odgovorne za dostojne in varne pokope, se v mestu Bunia (DR Kongo) pripravljajo na prevzem telesa osebe, za katero sumijo, da je umrla zaradi ebole. FOTO: Glody Murhabazi Afp

Ekipe, odgovorne za dostojne in varne pokope, se v mestu Bunia (DR Kongo) pripravljajo na prevzem telesa osebe, za katero sumijo, da je umrla zaradi ebole. FOTO: Glody Murhabazi Afp

Član osebja organizacije Zdravniki brez meja (MSF) se v centru za zdravljenje ebole v kliniki Elikya v mestu Bunia (DR Kongo) pripravlja na slačenje zaščitne opreme. FOTO: Glody Murhabazi Afp

Član osebja organizacije Zdravniki brez meja (MSF) se v centru za zdravljenje ebole v kliniki Elikya v mestu Bunia (DR Kongo) pripravlja na slačenje zaščitne opreme. FOTO: Glody Murhabazi Afp

Delavci Rdečega križa v zaščitni opremi pred prevzemom telesa razkužujejo okolico hiše moškega, ki je umrl za ebolo v provinci Ituri (DR Kongo). Humanitarne organizacije so na tem območju močno okrepile prizadevanja za zamejitev novega izbruha ebole. FOTO: Gradel Muyisa Mumbere Reuters

Delavci Rdečega križa v zaščitni opremi pred prevzemom telesa razkužujejo okolico hiše moškega, ki je umrl za ebolo v provinci Ituri (DR Kongo). Humanitarne organizacije so na tem območju močno okrepile prizadevanja za zamejitev novega izbruha ebole. FOTO: Gradel Muyisa Mumbere Reuters

Mariam Kabika in njen mož Dauda Tshimanga v mestu Bunia (DR Kongo) pripravljata mešanico zdravilnih rastlin in korenin, za katero sta prepričana, da zdravi ebolo. Čeprav za trenutni sev virusa še ni uradnega cepiva ali zdravila, zakonca, ki delujeta kot tradicionalna zdravilca v samem osrčju epidemije, verjameta, da sta našla učinkovito domače zdravilo. FOTO: Glody Murhabazi Afp

Mariam Kabika in njen mož Dauda Tshimanga v mestu Bunia (DR Kongo) pripravljata mešanico zdravilnih rastlin in korenin, za katero sta prepričana, da zdravi ebolo. Čeprav za trenutni sev virusa še ni uradnega cepiva ali zdravila, zakonca, ki delujeta kot tradicionalna zdravilca v samem osrčju epidemije, verjameta, da sta našla učinkovito domače zdravilo. FOTO: Glody Murhabazi Afp

Olivier Rousselle (ECHO) in Etleva Kadilli (UNICEF) se na letališču v Nairobiju pred vkrcanjem nujne medicinske pomoči pogovarjata s humanitarnimi delavci. Oprema je namenjena regiji Ituri v DR Kongo, ki jo je prizadel izbruh ebole. FOTO: Monicah Mwangi Reuters

Olivier Rousselle (ECHO) in Etleva Kadilli (UNICEF) se na letališču v Nairobiju pred vkrcanjem nujne medicinske pomoči pogovarjata s humanitarnimi delavci. Oprema je namenjena regiji Ituri v DR Kongo, ki jo je prizadel izbruh ebole. FOTO: Monicah Mwangi Reuters

Član posadke Evropske komisije za humanitarno pomoč (ECHO) v popolni zaščitni opremi daje znak po natovarjanju nujne medicinske opreme na letalo na letališču v Nairobiju (Kenija). FOTO: Monicah Mwangi Reuters
Ekipe, odgovorne za dostojne in varne pokope, se v mestu Bunia (DR Kongo) pripravljajo na prevzem telesa osebe, za katero sumijo, da je umrla zaradi ebole. FOTO: Glody Murhabazi Afp
Član osebja organizacije Zdravniki brez meja (MSF) se v centru za zdravljenje ebole v kliniki Elikya v mestu Bunia (DR Kongo) pripravlja na slačenje zaščitne opreme. FOTO: Glody Murhabazi Afp
Delavci Rdečega križa v zaščitni opremi pred prevzemom telesa razkužujejo okolico hiše moškega, ki je umrl za ebolo v provinci Ituri (DR Kongo). Humanitarne organizacije so na tem območju močno okrepile prizadevanja za zamejitev novega izbruha ebole. FOTO: Gradel Muyisa Mumbere Reuters
Mariam Kabika in njen mož Dauda Tshimanga v mestu Bunia (DR Kongo) pripravljata mešanico zdravilnih rastlin in korenin, za katero sta prepričana, da zdravi ebolo. Čeprav za trenutni sev virusa še ni uradnega cepiva ali zdravila, zakonca, ki delujeta kot tradicionalna zdravilca v samem osrčju epidemije, verjameta, da sta našla učinkovito domače zdravilo. FOTO: Glody Murhabazi Afp
Olivier Rousselle (ECHO) in Etleva Kadilli (UNICEF) se na letališču v Nairobiju pred vkrcanjem nujne medicinske pomoči pogovarjata s humanitarnimi delavci. Oprema je namenjena regiji Ituri v DR Kongo, ki jo je prizadel izbruh ebole. FOTO: Monicah Mwangi Reuters
N. P.
 6. 6. 2026 | 08:39
 6. 6. 2026 | 08:39
4:44
A+A-

Iz Demokratične republike Kongo (DR Kongo) prihajajo skrb vzbujajoča opozorila o hitrem širjenju ebole znotraj lokalnih skupnosti. Ministrstvo za zdravje je v svojem dnevnem poročilu navedlo, da so v zgolj 24 urah potrdili 71 novih primerov okužbe. Od 15. maja, ko so razglasili izbruh redkega seva ebole Bundibugyo, so tako skupno zabeležili že 452 potrjenih primerov in 82 smrtnih izidov. Poleg tega zdravstvene organizacije poročajo o več kot 200 sumljivih smrtih in več kot 850 morebitnih okužbah.

Glavnina obolelih je v pokrajini Ituri na severovzhodu države. Gre za odmaknjeno območje z zelo slabo zdravstveno infrastrukturo, razmere pa dodatno otežuje splošna nesigurnost zaradi spopadov med oboroženimi skupinami. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je zaradi resnosti položaja že razglasila izredne razmere v javnem zdravju mednarodnega pomena in opozorila, da se bolezen širi hitreje, kot so sprva predvidevali.

Računalniški modeli opozarjajo, da bi ta epidemija lahko postala ena najhujših v zgodovini.

Mednarodni odziv in finančna pomoč

Zaradi resnosti razmer je generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus napovedal polletni načrt za boj proti eboli v vrednosti 518 milijonov dolarjev (okrog 450 milijonov evrov) ter pozval k mednarodnim donacijam in politični podpori. Trenutni izbruh se je namreč že razvil v četrto največjo epidemijo te bolezni do zdaj. Združene države Amerike so napovedale dodatnih skoraj 38 milijonov dolarjev (okrog 33 milijonov evrov) finančne pomoči, s čimer bo njihova neposredna podpora presegla 200 milijonov dolarjev (približno 173 milijonov evrov). State Department je ob tem sporočil, da bodo ameriške državljane, ki so bili izpostavljeni virusu, a ne kažejo simptomov, namestili v karanteno v Keniji, kjer objekt v ta namen še gradijo. Računalniški modeli ameriškega Centra za nadzor nad boleznimi (CDC) sicer opozarjajo, da bi ob nizkem številu izoliranih bolnikov ta epidemija lahko postala ena najhujših v zgodovini.

Med prvimi žrtvami so bili tudi trije prostovoljci Rdečega križa, ki so se najverjetneje okužili med ravnanjem s telesi umrlih.

Član osebja organizacije Zdravniki brez meja (MSF) se v centru za zdravljenje ebole v kliniki Elikya v mestu Bunia (DR Kongo) pripravlja na slačenje zaščitne opreme. FOTO: Glody Murhabazi Afp
Član osebja organizacije Zdravniki brez meja (MSF) se v centru za zdravljenje ebole v kliniki Elikya v mestu Bunia (DR Kongo) pripravlja na slačenje zaščitne opreme. FOTO: Glody Murhabazi Afp

Sistemske težave in logistične ovire

Organizacija Zdravniki brez meja (MSF) opozarja, da izbruh predstavlja ogromen izziv za humanitarne in medicinske ekipe. Med prvimi žrtvami so bili tudi trije prostovoljci Rdečega križa, ki so se najverjetneje okužili med ravnanjem s telesi umrlih.

Kate White, vodja programov pri MSF, je pred odhodom v DR Kongo izrazila veliko zaskrbljenost zaradi težav pri dostavi pomoči in opreme na prizadeta območja, kar dodatno otežuje zapiranje zračnega prostora. Poudarila je, da so potrebe po pomoči ogromne, nujno pa bi bilo izboljšati tudi hitrost potrjevanja okužb. S tem bi preprečili, da ljudje po nepotrebnem ostajajo v zdravstvenih centrih, in jim omogočili hitrejšo vrnitev k družinam.

Ker je epidemija trajala že nekaj časa, preden so jo sploh odkrili, strokovnjaki še vedno ne razumejo popolnoma vseh poti prenosa, kar močno otežuje nadzor nad boleznijo.

Dodatno skrb povzroča dejstvo, da za ta specifični sev ebole še ni odobrenega cepiva ali tarčnih zdravil, nekatera eksperimentalna cepiva so šele v fazi razvoja. White je izpostavila, da pomanjkanje dostopnih cepiv, zdravil in hitrih testov po vseh teh letih boja z ebolo kaže na resne pomanjkljivosti v globalnem zdravstvenem sistemu. Ker je epidemija trajala že nekaj časa, preden so jo sploh odkrili, strokovnjaki še vedno ne razumejo popolnoma vseh poti prenosa, kar močno otežuje nadzor nad boleznijo.

Mariam Kabika in njen mož Dauda Tshimanga v mestu Bunia (DR Kongo) pripravljata mešanico zdravilnih rastlin in korenin, za katero sta prepričana, da zdravi ebolo. Čeprav za trenutni sev virusa še ni uradnega cepiva ali zdravila, zakonca, ki delujeta kot tradicionalna zdravilca v samem osrčju epidemije, verjameta, da sta našla učinkovito domače zdravilo. FOTO: Glody Murhabazi Afp
Mariam Kabika in njen mož Dauda Tshimanga v mestu Bunia (DR Kongo) pripravljata mešanico zdravilnih rastlin in korenin, za katero sta prepričana, da zdravi ebolo. Čeprav za trenutni sev virusa še ni uradnega cepiva ali zdravila, zakonca, ki delujeta kot tradicionalna zdravilca v samem osrčju epidemije, verjameta, da sta našla učinkovito domače zdravilo. FOTO: Glody Murhabazi Afp

Kaj je ebola in kako se prenaša?

Ebola je redka, a izjemno smrtonosna virusna bolezen. Virus primarno kroži med živalmi, izbruhi med ljudmi pa se običajno začnejo po stiku z okuženo živaljo ali njenim mesom. Nevarnost za širjenje povečujeta tudi urbanizacija in širjenje naselij v bližino naravnih habitatov virusa.

Simptomi se pojavijo v obdobju od dveh do 21 dni po okužbi. Bolezen se sprva kaže z znaki, podobnimi gripi ali malariji, kot so povišana telesna temperatura, glavobol in izrazita utrujenost. Z napredovanjem bolezni se pojavita bruhanje in driska, v težjih primerih pa pride do odpovedi organov ter notranjih in zunanjih krvavitev. Virus se med ljudmi prenaša z neposrednim stikom z okuženimi telesnimi tekočinami, kot sta kri ali izbljuvki.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

AfrikaBundibugyoKongoebolaWHObolezenvirusepidemijaDemokratična republika Kongopandemijaokužbe
ZADNJE NOVICE
10:24
Novice  |  Kronika  |  Doma
NAPREDNA PREVARA

Najprej pošljejo sporočilo, potem vas pokličejo! Previdno, lahko vam ukradejo vse

Posebnost tovrstnih napadov je, da jim pogosto sledi telefonski klic osebe, ki se predstavlja kot uslužbenec banke.
6. 6. 2026 | 10:24
10:05
Bulvar  |  Domači trači
NEZAŽELENA

Dolga desetletja molčala o grozotah iz otroštva: »Moja mama me je kot devetletno deklico prodala moškemu« (FOTO)

Gordana Veličkovska je v knjigi, ki si jo je podarila za rojstni dan, opisala svoje kruto življenje.
Gordana Stojiljković6. 6. 2026 | 10:05
09:45
Lifestyle  |  Astro
ZVEZDNE NOVICE

Teden v zvezdah: pred nami so dnevi navdiha, sreče in pomembnih uvidov

Luna bo v prihodnjih dneh potovala od vodnarja do bika, Venera in Jupiter pa bosta poskrbela za posebno prijetne energije.
Joy Lotos6. 6. 2026 | 09:45
09:07
Novice  |  Svet
TRESENJE TAL

Mnoge je zbudil, potres so čutili v tem delu države: »Kot da je v daljavi grmelo ...

Po podatkih EMSC je bil potres magnitude 2,6 po Richterju ob 7.01 na globini 10 kilometrov, z žariščem 73 kilometrov jugovzhodno od Zagreba.
6. 6. 2026 | 09:07
09:00
Bulvar  |  Suzy
DESETLETJE SKUPNE POTI

Goran Šarac in Jana Polak praznujeta deset let ljubezni (Suzy)

Njuna ljubezen je postala simbol novega začetka in dokaz, da življenje tudi po najtežjih preizkušnjah lahko prinese srečo.
6. 6. 2026 | 09:00
08:39
Novice  |  Svet
EBOLA

Apokaliptični scenarij v Kongu! V zgolj 24 urah čez 70 novih okužb s smrtonosnim virusom

Poleg tega zdravstvene organizacije od 15. maja poročajo o več kot 200 sumljivih smrtih in več kot 850 morebitnih okužbah.
6. 6. 2026 | 08:39

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODKI PO SLOVENIJI

Prešerno poletje v Kranju 2026

Poletje festivalov, glasbe in doživetij
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 11:06
Promo
Lifestyle  |  Stil
FRANCOSKI ŠARM

Novi Peugeot preseneča: slovenski kupci navdušeni!

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
4. 6. 2026 | 07:28
Promo
Novice  |  Slovenija
ZDRAVSTVO

»Če bomo tako nadaljevali, smo 'gotovi'« (video)

V javnih debatah zdravstvo največkrat obravnavamo kot strošek, povezan s pomanjkanjem kadra, čakalnimi vrstami in vprašanjem, koliko dodatnih obremenitev javne finance še prenesejo.
2. 6. 2026 | 13:05
Promo
Novice  |  Slovenija
KJE POLNITI

Vprašanje, ki bega slovenske voznike

Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
Promo Slovenske novice29. 5. 2026 | 06:53
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOGODKI PO SLOVENIJI

Prešerno poletje v Kranju 2026

Poletje festivalov, glasbe in doživetij
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 11:06
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
FRANCOSKI ŠARM

Novi Peugeot preseneča: slovenski kupci navdušeni!

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
4. 6. 2026 | 07:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZDRAVSTVO

»Če bomo tako nadaljevali, smo 'gotovi'« (video)

V javnih debatah zdravstvo največkrat obravnavamo kot strošek, povezan s pomanjkanjem kadra, čakalnimi vrstami in vprašanjem, koliko dodatnih obremenitev javne finance še prenesejo.
2. 6. 2026 | 13:05
Promo
Novice  |  Slovenija
KJE POLNITI

Vprašanje, ki bega slovenske voznike

Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
Promo Slovenske novice29. 5. 2026 | 06:53
Promo
Novice  |  Slovenija
DONOSNO

Koliko lahko zaslužite z lastno polnilnico?

Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
5. 6. 2026 | 07:49
Novice  |  Slovenija
TEŽKE RAZMERE

Brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
5. 6. 2026 | 08:08
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Pite, juhe in solate kot tihi podpis neke Ljubljane

Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju brez popolnosti, družinski mizi, gostinstvu kot vsakodnevni improvizaciji in novem kreativnem prostoru, kjer bo lahko kuhala tudi tisto, kar še nima koncepta.
Gregor Knafelc4. 6. 2026 | 14:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KOLENO

Ko v kolenu zaslišiš pok: poškodba narastišča meniskusa

Poškodbe meniskusa so v ortopedski ambulanti stalnica. Večina od njih se pokaže jasno: bolečina, oteklina, mehanski simptomi.
1. 6. 2026 | 13:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZANIMIVO

So res tako ogrožene? Kaj lahko naredimo?

V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
3. 6. 2026 | 07:12
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIKA

Novost v slovenski energetiki

Samooskrba z električno energijo ni več zgolj odločitev za lastno proizvodnjo iz sončnega vira – postaja celovita energetska rešitev prihodnosti.
1. 6. 2026 | 14:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
ZDRAVJE

Beljakovine: hranilo, na katero pogosto pomislimo prepozno

Beljakovine pomagajo pri regeneraciji, ohranjanju moči in daljši sitosti, pomembne pa niso le za športnike, ampak za vsakogar.
1. 6. 2026 | 11:38
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Končno več denarja za podjetnike: poplačilo kreditov, nižje obresti in dodatna sredstva!

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
Promo Slovenske novice2. 6. 2026 | 15:06
PremiumPromo
Šport  |  Tekme
FRANJA

Znane podrobnosti o velikem kolesarskem dogodku v Sloveniji

Maraton Franja BTC City je mednarodni športno-rekreativni dogodek z najdaljšo tradicijo v Sloveniji.
5. 6. 2026 | 08:36
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Artroskopija kolena: kdaj res pomaga in kdaj je le prehitra odločitev?

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
Promo Slovenske novice2. 6. 2026 | 09:20
Photo
Bulvar  |  Domači trači
PRESENEČENJE

Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
3. 6. 2026 | 08:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEPOTA

S to tehniko dosežete videz, kot iz salona

Ustvarjeno v sodelovanju z vrhunskimi frizerskimi strokovnjaki in vodilnimi znanstveniki je linija Keune Style premišljeno zasnovana do popolnosti.
Promo Slovenske novice1. 6. 2026 | 14:46
Šport  |  Športni trači
VIDEO

»Žalostno je iti sam na pivo«

Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
5. 6. 2026 | 13:35
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Bo slovenska infrastruktura sploh zdržala?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
27. 5. 2026 | 08:19
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki