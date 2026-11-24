V Bosni in Hercegovini so danes aretirali nekdanjo poslanko Nikolino Šljivić. Osumljena je pomoči pri skrivanju Đorđa Ždrala, ki je bil na begu po poskusu umora Koste Pandurevića, poroča Dnevnik.hr. Nekdanja poslanka je medijske naslovnice polnila že pred skoraj letom dni, ko je trdila, da je fakulteto končala v pičlih štirih mesecih. Da bi utišala dvomljivce, je javno objavila diplomo, a s tem odprla še več vprašanj.

Nenavadne podrobnosti na diplomi

Na dokumentu beograjske univerze Union – Nikola Tesla je kot datum izdaje diplome naveden 27. januar 2019, ko je bila nedelja. Še več vprašanj je sprožilo trajanje študija. Po podatkih na diplomi se je vpisala v študijskem letu 2015/2016 in diplomirala 15. junija 2018. Pridobila naj bi 240 kreditnih točk, kolikor jih predvideva štiriletni študijski program, njena povprečna ocena pa je znašala 6,91 na lestvici od 6 do 10.

Univerza: Nikoli ni bila naša študentka

Vprašanja o njeni izobrazbi so se pojavila po imenovanju na položaj namestnice direktorja ene od javnih ustanov v Republiki Srbski. Opozicija je takrat trdila, da je po poklicu frizerka, vodja njene stranke pa je zatrjeval, da ima diplomo iz prava.

Toda z univerze so sporočili, da Šljivićeva nikoli ni bila njihova študentka. Sama je vztrajala, da je fakulteta po koncu njenega študija spremenila ime. Zaradi nasprotujočih si navedb ostajajo okoliščine pridobitve njene diplome še vedno nerazjasnjene.