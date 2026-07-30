Argentinski predsednik bi izgnal vse, ki žalijo njegovo državo

Argentinski predsednik Javier Milei je danes zahteval izgon in prepoved vstopa v državo za vse tujce, ki »izražajo sovraštvo« do Argentine, ukrep pa naj bi bil povezan z nedavnimi kritikami na račun argentinske nogometne reprezentance. Uredba, ki jo je objavilo predsedstvo in zahteva še odobritev parlamenta, bi uvedla prepoved vstop v državo ali izgon za tujce, ki »širijo ali spodbujajo sovražna sporočila« proti Argentini ali njenim prebivalcem. Ob tem je sicer navedeno, da uredba ne posega v ustavno zaščitene pravice do izražanja političnih, akademskih ali ideoloških nestrinjanj.

Milei je ob tem dejal, da je ukrep odgovor na »nedavne izraze sovražnosti do Argentine in Argentincev«. Pred tem je v nedeljo ostro napadel Brazilijo, Mehiko in demokratsko stranko v ZDA zaradi »protiargentinske kampanje« - očitno v zvezi s številnimi kritikami na račun argentinske nogometne reprezentance med nedavnim svetovnim prvenstvom v ZDA.

Svetovna nogometna zveza Fifa trenutno preiskuje morebitno nešportno in nasilno vedenje več igralcev argentinske reprezentance po porazu v finalu proti Španiji. Preiskali pa naj bi tudi incident po zmagi Argentine v polfinalu proti angleški reprezentanci, ko so argentinski igralci dvignili transparent z napisom: Las Malvinas son Argentinas (Falklandski otoki so argentinski).