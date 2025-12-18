Arktični val prihaja v Evropo tik pred prazniki! Temperature bi lahko močno padle, nekateri bodo imeli bel božič

Velik del Evrope bi lahko tik pred božičem zajel prodor zelo hladnega arktičnega zraka. Pričakujeta se nenaden padec temperatur in možnost snega v posameznih delih celine, pri čemer se bodo razmere od države do države razlikovale. Velik del Nemčije bi letos lahko dočakal božič v zimskem vzdušju, tako denimo navaja nemški The Weather Channel.

Sprememba vremena se pričakuje od 23. decembra, ko naj bi temperature naglo padle, arktične zračne mase pa se začele širiti proti srednji Evropi. V takšnem scenariju je mogoče tudi nastajanje snežne odeje, kar bi povečalo možnosti za bel božič, kakršnega v Nemčiji že leta niso zabeležili.

Ohladitev ja, kako močno se še ne ve

Ameriški in evropski meteorološki modeli za zdaj napovedujejo ohladitev, vendar med njimi še vedno obstajajo razlike glede ocen njene intenzivnosti. Medtem ko nekateri scenariji kažejo na zmerno hladno vreme, drugi puščajo možnost bistveno ostrejše zime z močnim vzhodnim vetrom, ledenimi dnevi in zelo nizkimi minimalnimi temperaturami.

V primeru izrazitejšega prodora hladnega zraka bi se dnevne temperature v posameznih delih Nemčije lahko gibale med 0 in -10 stopinjami Celzija, zlasti na vzhodu in ob robovih Alp. Kar zadeva sneg, meteorologi trenutno posebej izpostavljajo sveti večer kot dan z večjo verjetnostjo padavin. Rahle snežne padavine so mogoče na jugu Nemčije, medtem ko bi se na območju ob Baltskem morju lahko pojavljale snežne plohe. Največ snega, kot običajno, pričakujejo v alpskih predelih ter krajevno ob baltski obali.

Kljub temu strokovnjaki opozarjajo, da so napovedi za sneg še vedno nestabilne in da se razmere lahko spremenijo. Ključno vlogo bo imel položaj močnega anticiklona nad severno Evropo in vprašanje, ali bo hladen zrak z vzhoda resnično prodrl dovolj daleč proti zahodu. Kljub temu poudarjajo, da so možnosti za bel božič v Nemčiji trenutno večje kot v preteklih letih.

Kako pa kaže v Sloveniji?

Po nekaterih napovedih naj bi bila možnost, da dan pred svetim večerom zapade sneg, več kot 50-odstotna. A zadnje napovedi Agencije Republike Slovenije za okolje, na sveti večer in božič kažejo zgolj na oblačno vreme brez padavin.

FOTO: Arso

Slovenijo pa naj bi vseeno v zadnjem večeru letošnjega leta zajela prava zimska kulisa. Podobno zimsko vzdušje naj bi se nadaljevalo tudi 1. januarja, ko bo vreme sončno do delno oblačno. Temperature bodo ostale nizke – čez dan okoli ničle, ponoči pa lahko termometer pade do - 5 stopinj Celzija.