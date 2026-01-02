Aspirin, modrice in zapiranje oči: Trump priznal, da ima čudno navado, in razkril podrobnosti o svojem zdravju

Ameriški predsednik Donald Trump je v intervjuju za Wall Street Journal zavrnil ugibanja o svojem slabem zdravstvenem stanju in med drugim dejal, da so vidne modrice na njegovih rokah posledica tega, da jemlje več aspirina, kot mu to priporočajo zdravniki. Zanikal je tudi, da bi kdaj zaspal na sestankih.

Ne želi, da mu po srcu teče gosta kri

»Pravijo, da aspirin redči kri, jaz pa ne želim, da mi po srcu teče gosta kri. Jemljem večji odmerek, vendar to počnem že leta, in posledica tega so modrice,« je zatrdil Trump v intervjuju, objavljenem v četrtek. Trumpov zdravnik Sean Barbabella je za časnik potrdil, da predsednik jemlje 325 miligramov aspirina na dan za preprečevanje srčnih bolezni. Aspirin preprečuje krvne strdke, vendar tudi poveča tveganje za krvavitve, ker otežuje strjevanje krvi.

79-letni predsednik ZDA je skupaj s svojimi sodelavci praktično skozi celotno lansko leto zavračal dvome v to, da ne bi bil popolnoma zdrav. Trump je svojega predhodnika Jodeja Bidna imenoval "zaspani Joe", vendar je v zadnjem času nekajkrat tudi sam vidno zadremal na sestankih pred televizijskimi kamerami, med nastopi pa včasih izgubil sled misli.

Za Wall Street Journal je dejal, da mu je žal, da objavlja informacije o svojih zdravstvenih pregledih, ker to po njegovih besedah kritikom daje dodatne razloge za napade nanj. Oktobra je Bela hiša sporočila, da so mu opravili pregled glave z magnetno resonanco, po katerem je razlagal, da ga je opravil z odliko, kot da bi šlo za izpit. Barbabella je za časnik izjavil, da so s pregledom dokončno izključili "kakršne koli kardiovaskularne težave".

Glede zateklih gležnjev pa je zdravnik dejal, da ima Trump bolezen, ki se imenuje površinska kronična venska insuficienca. Trump je v intervjuju povedal, da je nosil kompresijske nogavice, da bi odpravil težavo, vendar jih je zavrgel, ker mu niso bile všeč.

Glede kinkanja na sestankih pa ...

Trump je povedal, da delovni dan začne ob 10. uri dopoldne, dela pa potem do 19. ali 20. ure zvečer. Sodelavce je prosil, naj mu omejijo urnik na najpomembnejše zadeve, kar je lani ostro očital Bidnu. Potrdil je, da zavrača telovadbo in dejal, da se dovolj razgiba z igranjem golfa. "Preprosto je dolgočasna in mi ni všeč," je o telovadbi dejal Trump.

Glede kinkanja na sestankih pa je ameriški predsednik za časnik dejal, da včasih malce odpočije oči, nikakor pa ne zaspi. »Samo oči zaprem, ker me to sprosti. Včasih me fotografirajo in me ujamejo, ko mižim,« je razložil Trump.