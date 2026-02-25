Assisi v solzah: verniki ure čakajo, da vidijo okostje svetega Frančiška

V umbrijskem Assisiju, ki je priljubljeno mesto med romarji, se te dni pred baziliko svetega Frančiška vijejo dolge vrste. Mnogi verniki namreč komaj pričakujejo trenutek, ki ga mnogi opisujejo kot enkratnega v življenju. Prvič so namreč javno razstavili posmrtne ostanke svetega Frančiška Asiškega, zavetnika Italije. Po poročanju AFP so tam zbrane družine z otroki, pari in starejši, ki so potrpežljivo čakali, da bi uzrli okostje svetnika iz 13. stoletja. Po varnostnem pregledu so v spodnjo cerkev na vsakih pol ure spustili skupine po približno 750 ljudi, začeli so že ob sedmih zjutraj. Mnogi so bili ob izkušnji v solzah. Frančiškanski red sporoča, da je obisk rezerviralo okoli 400.000 ljudi. Ostanki bodo na ogled do 22. marca.

400 TISOČ LJUDI je rezerviralo obisk bazilike.

Odpovedal se je bogastvu

Sveti Frančišek je ustanovil frančiškanski red, potem ko se je odpovedal bogastvu in svoje življenje posvetil ubogim. Ob 800-letnici njegove smrti so njegove ostanke položili v vitrino ob bogato okrašenem oltarju. Posmrtne ostanke so v preteklosti izkopali zaradi znanstvenih raziskav, javnosti pa so jih pokazali le enkrat – leta 1978, in še to zgolj za en dan in omejenemu številu ljudi.

Na ogled bodo do 22. marca. FOTO: Juliette Rabat/Afp

Giulio Cesareo, ki je zadolžen za stike z javnostjo v samostanu v Assisiju, in frančiškanski brat, je opozoril, da so ostanki vidno »izčrpani.« »Ne od časa, temveč od naporov in odrekanj. Ta človek je ogromno hodil in spal v jamah,« je dejal. Lobanja se je poškodovala že v 13. stoletju, ko so telo svetnika prenesli v baziliko. Frančiškanska nuna Rosa Padhilete iz Neaplja, ki je prišla v Assisi, je ob pogledu na ostanke občutila neizmerno veselje. »Ko v tišini zremo v minljive ostanke svetega Frančiška, je tako, kot da bi bil še vedno živ. To obuja upanje v nas, ki še hodimo po tej zemlji,« je dejala za AFP.