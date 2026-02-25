  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
FRANČIŠEK ASIŠKI

Assisi v solzah: verniki ure čakajo, da vidijo okostje svetega Frančiška

V vrstah potrpežljivo čakajo, da bi videli ostanke Frančiška Asiškega.
Njegove ostanke so položili v vitrino ob bogato okrašenem oltarju. FOTO: Giovanni Grezzi/Afp
Njegove ostanke so položili v vitrino ob bogato okrašenem oltarju. FOTO: Giovanni Grezzi/Afp
Ju. P.
 25. 2. 2026 | 07:30
2:23
A+A-

V umbrijskem Assisiju, ki je priljubljeno mesto med romarji, se te dni pred baziliko svetega Frančiška vijejo dolge vrste. Mnogi verniki namreč komaj pričakujejo trenutek, ki ga mnogi opisujejo kot enkratnega v življenju. Prvič so namreč javno razstavili posmrtne ostanke svetega Frančiška Asiškega, zavetnika Italije. Po poročanju AFP so tam zbrane družine z otroki, pari in starejši, ki so potrpežljivo čakali, da bi uzrli okostje svetnika iz 13. stoletja. Po varnostnem pregledu so v spodnjo cerkev na vsakih pol ure spustili skupine po približno 750 ljudi, začeli so že ob sedmih zjutraj. Mnogi so bili ob izkušnji v solzah. Frančiškanski red sporoča, da je obisk rezerviralo okoli 400.000 ljudi. Ostanki bodo na ogled do 22. marca.

400 TISOČ LJUDI

je rezerviralo obisk bazilike.

Odpovedal se je bogastvu

Sveti Frančišek je ustanovil frančiškanski red, potem ko se je odpovedal bogastvu in svoje življenje posvetil ubogim. Ob 800-letnici njegove smrti so njegove ostanke položili v vitrino ob bogato okrašenem oltarju. Posmrtne ostanke so v preteklosti izkopali zaradi znanstvenih raziskav, javnosti pa so jih pokazali le enkrat – leta 1978, in še to zgolj za en dan in omejenemu številu ljudi.

Na ogled bodo do 22. marca. FOTO: Juliette Rabat/Afp
Na ogled bodo do 22. marca. FOTO: Juliette Rabat/Afp

Giulio Cesareo, ki je zadolžen za stike z javnostjo v samostanu v Assisiju, in frančiškanski brat, je opozoril, da so ostanki vidno »izčrpani.« »Ne od časa, temveč od naporov in odrekanj. Ta človek je ogromno hodil in spal v jamah,« je dejal. Lobanja se je poškodovala že v 13. stoletju, ko so telo svetnika prenesli v baziliko. Frančiškanska nuna Rosa Padhilete iz Neaplja, ki je prišla v Assisi, je ob pogledu na ostanke občutila neizmerno veselje. »Ko v tišini zremo v minljive ostanke svetega Frančiška, je tako, kot da bi bil še vedno živ. To obuja upanje v nas, ki še hodimo po tej zemlji,« je dejala za AFP.

Več iz teme

Frančišek AsiškiAssisismrtpapežVatikanobletnica smrtiKatoliška cerkevpraznikifrančiškani
ZADNJE NOVICE
09:00
Bulvar  |  Suzy
TAKMA VSEH ZVEZD

Luko Dončića sta spodbujala tudi princ Harry in Meghan (Suzy)

Dogodek v dvorani Intuit Dome sta spremljala iz prve vrste.
25. 2. 2026 | 09:00
09:00
Bulvar  |  Tuji trači
TRAGEDIJA

Umrla hči znanega komika, stara je bila 42 let

Življenje si je vzela sama.
25. 2. 2026 | 09:00
08:50
Novice  |  Kronika  |  Doma
HUD POŽAR

Na Štajerskem ognjeni zublji poškodovali več stanovanj, eno osebo odpeljali v bolnišnico

Prve ugotovitve kažejo, da je do požara najverjetneje prišlo zaradi uhajanja plina. Škode je za 150 tisoč evrov.
25. 2. 2026 | 08:50
08:40
Šport  |  Odmevi
SMUČARSKI SKOKI

Olimpijske kolajne, a v slovenskih skokih ostaja ena težava

Vodja panoge za smučarske skoke Gorazd Pogorelčnik zadovoljen z doseženim na OI.
Miha Šimnovec25. 2. 2026 | 08:40
08:35
Promo
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Slovenske železnice na posebni misiji

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
08:20
Novice  |  Slovenija
IZ RODA V ROD

Petletna Sofia spekla zlati kruh

Že 16. društvena razstava in ocenjevanje kruha v Škocjanu na Dolenjskem.
Tanja Jakše Gazvoda25. 2. 2026 | 08:20

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Slovenske železnice na posebni misiji

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Kam po nasvet, če vas zanima dvojna raba?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Prepustite se njeni blazinasti obliki in posebni luneti

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki