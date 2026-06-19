Asteroid poimenoval po herojskem gasilcu

Asteroid, ki ga je že pred leti odkril hongkonški astronom, so poimenovali po gasilcu, ki je umrl med bojem z ognjenimi zublji v stanovanjskem kompleksu v Hongkongu. Požar je lani zahteval kar 168 življenj. Po poročanju AFP je 37-letni gasilec Ho Wai-ho umrl med opravljanjem dolžnosti, ko je novembra požar zajel več stolpnic v stanovanjskem naselju Wang Fuk Court na severu Hongkonga. Asteroid z oznako 34871 je leta 2001 odkril ljubiteljski astronom William Yeung.

Bambus je zelo vnetljiv, folija pa je le še pospešila širjenje ognja.

Ho je pogumno sodeloval v gasilskih in reševalnih akcijah ter med izrednimi razmerami pomagal pri evakuaciji prebivalcev, piše v utemeljitvi poimenovanja na spletni strani Mednarodne astronomske zveze. Hojeva zaročenka Kiki je v torkovi objavi na družbenih omrežjih zapisala, da ji je astronom osebno sporočil novico. »Asteroid morda ni viden človeškemu očesu, toda pomen, ki ga nosi, je resničen in večen,« ji je po njenih besedah dejal Yeung. »Ime gospoda Ho Wai-hoja bo za vedno ostalo v Osončju,« je dodal ob tem. »Najdražji 34871 Ho Wai-ho, kot zvezda boš za vedno bdel nad nami,« je dodala zaročenka.

Bambusovi odri

V času tragedije so kompleks Wang Fuk, zgrajen leta 1983, obnavljali, zaradi česar so bile fasade prekrite z bambusovimi odri, ovitimi v zaščitno folijo. Bambus je zelo vnetljiv, folija pa je le še pospešila širjenje ognja, kar je znova odprlo vprašanje, zakaj hongkonški gradbinci kljub očitnim nevarnostim vztrajajo pri tej tradicionalni tehnologiji. Bambusovih odrov ne uporabljajo le v Hongkongu, temveč po vsej Kitajski, v Indiji, jugovzhodni Aziji in celo v nekaterih delih Južne Amerike.

168 ŽIVLJENJ je zahteval požar.

So bistveno cenejši od kovinskih, enostavni za vzdrževanje in popravila, poleg tega jih je zaradi razširjenosti bambusa mogoče postaviti hitro in v poljubnih oblikah. Strokovnjaki razlagajo, da gre za preplet tradicije, inženirske logike in ekonomskih razlogov. A po tragediji bodo bambusove odre zagotovo postopoma nadomestili kovinski, so po požaru sporočili pristojni.