Astronavte bodo evakuirali, to je prva takšna evakuacija v 25-letni zgodovini postaje

Pri Nasiso se po tem, ko je v sredo eden izmed astronavtov doživel »zdravstvene težave«, odločili, da bodo predčasno prekinili odpravo in štiri astronavte prepeljali z mednarodne vesoljske postaje. To je prva evakuacija astronavtov s postaje zaradi zdravstvenih težav. Zaradi varovanja osebnih podatkov agencija ni navedla, kateri član posadke je imel zdravstvene težave in kakšne. Je pa glavni zdravnik pri Nasi James J. D. Polk poudaril, da je astronavt stabilen.

Oboleli je član odprave Crew 11, ki je 1. avgusta poletela na postajo, njihova odprava bi se morala po načrtih skleniti 20. februarja. A posadka se bo v prihodnjih dneh namestila v njihov dragon in s padali pristala v Tihem oceanu ob obali Kalifornije. Odpravo vodi 38-letna poveljnica Zena Cardman, to je njena prva misija v vesolju. Pilot plovila je Mike Fincke, 58-letni astronavt, ki je na svojem četrtem vesoljskem poletu. V posadki sta še 55-letni Japonec Kimija Jui in 39-letni Rus Oleg Platonov. Vsi štirje se morajo vrniti skupaj, saj so odvisni od istega vesoljskega polovila. Praviloma velja, da se astronavti na postajo pripeljejo in z nje odpeljejo z istim plovilom, to deluje tudi kot rešilni čoln v nepredvidenih okoliščinah.

Nasa razkriva načrt Ameriška vesoljska agencija je na družbenih omrežjih sporočila, da namerava posadko s postaje odpeljati ne prej kot v sredo. Pristanek v bližini Kalifornije je načrtovan v zgodnjih jutranjih urah v četrtek, »odvisno od vremenskih razmer in možnosti za okrevanje«.

Vesoljski sprehod

Cardmanova in Fincke sta se v zadnjih dneh pripravljala na vesoljski sprehod. Gre za zahteven postopek, med katerim morajo astronavti več ur v posebni komori dihati zrak z višjo koncentracijo kisika, da iz krvi izločijo dušik, s čimer se preprečuje dekompresijska bolezen. Polk je na tiskovni konferenci pojasnil, da zdravstvene težave niso posledica priprav na vesoljski sprehod in da je posadka dobro usposobljena. Na postaji bodo po odhodu posadke Crew 11 ostali trije, ameriški astronavt Chris Williams ter kozmonavta Sergej Kud-Sverčkov in Sergej Mikajev, ki so novembra lani nanjo prispeli z ruskim sojuzom.