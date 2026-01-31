  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
MRZLA FLORIDA

Astronavti za pot okrog Lune čakajo na varno izstrelitev

Nasa je zaradi mrzlega vremena preložila misijo okrog Lune.
FOTO: Joe Skipper Reuters
FOTO: Joe Skipper Reuters
STA, A. G.
 31. 1. 2026 | 10:24
 31. 1. 2026 | 10:24
3:13
A+A-

Ameriška vesoljska agencija Nasa je zaradi hladnega vremena na Floridi v petek preložila izstrelitev posadke z raketo Artemis II na pot okrog Lune. Kopenski del testa bodo tako namesto ta konec tedna predvidoma izvedli šele v ponedeljek, dolgo pričakovano izstrelitev posadke proti Luni pa najprej 8. februarja, poročajo ameriški mediji.  Dolgo pričakovana misija Artemis II bo uporabila Nasino ogromno raketo Space Launch System za izstrelitev treh ameriških in kanadskega astronavta na pot okrog Lune, kar bo prvi takšen polet od zadnje misije Apollo pred 54 leti. Prihajajoča misija bo pripravila teren za drugo posadko, ki naj bi leta 2028 poskusila pristati v bližini južnega pola Lune.

V okviru kopenskega preizkusa bodo raketo napolnili z 2,8 milijona litri hladnega vodika in tekočega kisika, da bodo preverili postopke polnjenja in se prepričali, da so rezervoarji rakete, ventili, cevi za gorivo in priključki, pritrjeni na stran ojačevalca, brez puščanja in pripravljeni za uporabo. Te teste naj bi izvedli že ta konec tedna, a so jih v petek preložili zaradi izjemno mrzlega vremena, s katerim se sooča velik del ZDA in je zajelo tudi običajno s soncem obsijano Florido. Ta bi lahko doživela najnižje temperature v več desetletjih, ki naj bi se gibale okrog ledišča. 

Če bo vreme dopuščalo, bo Nasa zaključne teste izvedla v ponedeljek po lokalnem času, nakar bodo določili datum izstrelitve. Prva možnost zanjo je 8. februar. Misija Artemis II bo opravila drugi polet v okviru programa vrnitve na Luno. Pred prvim poletom brez posadke leta 2022 je bilo treba opraviti več testov polnjenja goriva, da bi odpravili različne težave. Raketa Artemis II je bila nadgrajena in izboljšana. »Artemis I je bil testni polet in med to kampanjo smo se veliko naučili, da smo lahko izvedli izstrelitev,« je dejala direktorica izstrelitve pri Nasa Charlie Blackwell-Thompson.. Nasa se tudi še naprej pripravlja na izstrelitev nove posadke na Mednarodno vesoljsko postajo (ISS), ki bo nadomestila misijo Crew 11, ki se je zaradi zdravstvenih težav enega od članov odprave vrnila predčasno.

Nasa noče imeti v vesolju hkrati obeh misij

Misija Crew 12 bo predvidoma z raketo Falcon 9 zasebnega podjetja SpaceX na ISS poletela 11. februarja. Če pa bo misija Artemis II res odrinila 8. februarja, bo posadka Crew 12 poletela proti ISS okrog 19. februarja. Člani misije Crew 12 - poveljnica Jessica Meir, pilot Jack Hathaway, astronavtka Evropske vesoljske agencije, Francozinja Sophie Adenot in ruski kozmonavt Andrej Fedajev - bodo potem počakali, dokler se posadka Artemis II ne vrne na Zemljo. Nasa noče imeti v vesolju hkrati obeh misij, razen če bi na ISS prišlo do izrednega dogodka, ki bi zahteval hitro izstrelitev Crew 12. Prednost ima misija za pot okrog Lune, v kateri so poveljnik Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch in Kanadčan Jeremy Hansen.

Več iz teme

NasaArtemislunavesoljemednarodna vesoljska postajaizstrelitev
ZADNJE NOVICE
10:50
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NESREČA JE TERJALA 46 ŽIVLJENJ

Dvanajst dni po trčenju vlakov umrla še ena potnica, kralj in kraljica na žalni slovesnosti (FOTO)

Nesreča je terjala 46 življenj, po zadnjih podatkih španskih oblasti pa se 17 od 120 poškodovanih oseb še zdravi v bolnišnicah.
31. 1. 2026 | 10:50
10:30
Lifestyle  |  Astro
DUHOVNOST

Notranja moč je v nas: ko jo razdajamo brez meja, se izpraznimo

Povezana je z našo energijo.
31. 1. 2026 | 10:30
10:24
Novice  |  Svet
MRZLA FLORIDA

Astronavti za pot okrog Lune čakajo na varno izstrelitev

Nasa je zaradi mrzlega vremena preložila misijo okrog Lune.
31. 1. 2026 | 10:24
10:14
Novice  |  Svet
INDONEZIJA

Šeriatska pravo v praksi: 140-krat so ju prebičali zaradi spolnih odnosov in alkohola (VIDEO)

Skupaj sta prejela 100 zaradi spolnega odnosa zunaj zakonske zveze in 40 zaradi uživanja alkohola.
31. 1. 2026 | 10:14
09:54
Novice  |  Slovenija
PAŠJI KOZJAK

Gasilec hitel gasit lastno hišo, Borisu zgorelo vse, skupaj z opremo (FOTO)

Boris Špeh je lani popolnoma prenovil hišo na Pašjem Kozjaku.
Mojca Marot31. 1. 2026 | 09:54
09:39
Bulvar  |  Glasba in film
ODMEVI TRADICIJE

Ko glasba šepeta: Farkaš sistem oživlja dediščino (FOTO)

V Domu kulture v Ljutomeru je potekal državni seminar za tamburaše, ki igrajo na dvoglasni kvintni Farkaš sistem igranja.
31. 1. 2026 | 09:39

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki