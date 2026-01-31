Astronavti za pot okrog Lune čakajo na varno izstrelitev

Ameriška vesoljska agencija Nasa je zaradi hladnega vremena na Floridi v petek preložila izstrelitev posadke z raketo Artemis II na pot okrog Lune. Kopenski del testa bodo tako namesto ta konec tedna predvidoma izvedli šele v ponedeljek, dolgo pričakovano izstrelitev posadke proti Luni pa najprej 8. februarja, poročajo ameriški mediji. Dolgo pričakovana misija Artemis II bo uporabila Nasino ogromno raketo Space Launch System za izstrelitev treh ameriških in kanadskega astronavta na pot okrog Lune, kar bo prvi takšen polet od zadnje misije Apollo pred 54 leti. Prihajajoča misija bo pripravila teren za drugo posadko, ki naj bi leta 2028 poskusila pristati v bližini južnega pola Lune.

V okviru kopenskega preizkusa bodo raketo napolnili z 2,8 milijona litri hladnega vodika in tekočega kisika, da bodo preverili postopke polnjenja in se prepričali, da so rezervoarji rakete, ventili, cevi za gorivo in priključki, pritrjeni na stran ojačevalca, brez puščanja in pripravljeni za uporabo. Te teste naj bi izvedli že ta konec tedna, a so jih v petek preložili zaradi izjemno mrzlega vremena, s katerim se sooča velik del ZDA in je zajelo tudi običajno s soncem obsijano Florido. Ta bi lahko doživela najnižje temperature v več desetletjih, ki naj bi se gibale okrog ledišča.

Če bo vreme dopuščalo, bo Nasa zaključne teste izvedla v ponedeljek po lokalnem času, nakar bodo določili datum izstrelitve. Prva možnost zanjo je 8. februar. Misija Artemis II bo opravila drugi polet v okviru programa vrnitve na Luno. Pred prvim poletom brez posadke leta 2022 je bilo treba opraviti več testov polnjenja goriva, da bi odpravili različne težave. Raketa Artemis II je bila nadgrajena in izboljšana. »Artemis I je bil testni polet in med to kampanjo smo se veliko naučili, da smo lahko izvedli izstrelitev,« je dejala direktorica izstrelitve pri Nasa Charlie Blackwell-Thompson.. Nasa se tudi še naprej pripravlja na izstrelitev nove posadke na Mednarodno vesoljsko postajo (ISS), ki bo nadomestila misijo Crew 11, ki se je zaradi zdravstvenih težav enega od članov odprave vrnila predčasno.

Nasa noče imeti v vesolju hkrati obeh misij

Misija Crew 12 bo predvidoma z raketo Falcon 9 zasebnega podjetja SpaceX na ISS poletela 11. februarja. Če pa bo misija Artemis II res odrinila 8. februarja, bo posadka Crew 12 poletela proti ISS okrog 19. februarja. Člani misije Crew 12 - poveljnica Jessica Meir, pilot Jack Hathaway, astronavtka Evropske vesoljske agencije, Francozinja Sophie Adenot in ruski kozmonavt Andrej Fedajev - bodo potem počakali, dokler se posadka Artemis II ne vrne na Zemljo. Nasa noče imeti v vesolju hkrati obeh misij, razen če bi na ISS prišlo do izrednega dogodka, ki bi zahteval hitro izstrelitev Crew 12. Prednost ima misija za pot okrog Lune, v kateri so poveljnik Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch in Kanadčan Jeremy Hansen.