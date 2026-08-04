Astronomska kazen za parkiranje v Zagrebu kar preko slovenskega odvetnika: »Legaliziran reket. Za drobiž odkupijo kazni  ...«

Na Redditu se je pojavila zgodba o moškem iz Avstrije, ki občasno obišče svojega sorodnika v Zagrebu. Ker pri stanovanju nima svojega parkirnega mesta, včasih dobi kazen za parkiranje v višini približno 13 evrov. Kot navaja avtor objave, je te kazni vedno plačal že naslednji dan, tokrat pa ga je dočakalo neprijetno presenečenje.

Na naslovu svojega nekdanjega stanovanja v Avstriji, kjer ne živi že več kot leto dni, je naključno prevzel pošto. V njej ga je čakal opomin oziroma račun slovenskega odvetniškega urada za zagrebško parkirno kazen iz novembra 2024, znesek pa je znašal kar 250 evrov. Avtor objave je izpostavil, da mu ni jasno, kako je zadeva sploh narasla do takšne vsote, in pristala pri odvetniku v drugi državi, ne da bi sorodnik pred tem prejel kakršno koli obvestilo ali plačilni nalog.

Avtorja je zato zanimalo, ali ima kdo podobne izkušnje s primeri, ko zagrebška kazen konča pri izterjevalski agenciji ali tujem odvetniku. Zanimalo ga je tudi, ali obstaja možnost znižanja zneska ter na koga se je v takem primeru najboljše obrniti, na Zagrebački holding oziroma Zagrebparking ali neposredno na odvetniško pisarno.

Komentarji pod objavo so deljeni. Nekateri opozarjajo, da gre za odkup dolga: »Legaliziran reket. Za drobiž odkupijo kazni od mesta, nato pa tožijo za izterjavo.« Drugi menijo, da gre morda za prevaro, saj naj bi isti odvetnik pošiljal opomine za celotno Hrvaško, tako za nepravilno parkiranje na morju kot v Slavoniji, zdaj pa prvič tudi za Zagreb, zaradi česar bi bilo zadevo vredno podrobneje raziskati.

Oglasil pa se je tudi uporabnik s podobno izkušnjo in ponudil konkreten nasvet: »Bistvo je v tem, da se plača osnovna kazen, torej tista, ki jo je izdala občina, komunalno podjetje ali upravljavec parkirišča. Dokazilo o vplačilu se nato pošlje odvetniku, ki izterjuje dolg, ob tem pa se mu napiše sporočilo, da je upnik poplačan ter da se od njega zahteva prenehanje uveljavljanja neutemeljenih in neproporcionalnih stroškov.« Dodal je, da morebitni nadaljnji zahtevki padejo na katerem koli evropskem sodišču, saj obstajajo sodne prakse, ki takšne terjatve zavračajo kot nesorazmerno visoke glede na prvotno kazen. Sam je ta nasvet svojega odvetnika že večkrat uspešno uporabil in od takrat ni več prejel nobenih zahtevkov.