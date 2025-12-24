Atenske ulice so zasedli Božički in tekli (FOTO)

Atene so se v nedeljo obarvale v rdeče in belo. V središču grške prestolnice je potekal Athens Santa Run 2025, praznični tek, ki je mestne ulice za nekaj ur spremenil v sproščeno, skoraj karnevalsko prizorišče. Udeleženci – večina v božičnih kostumih, z Božičkovimi kapami in prazničnimi dodatki – so se zbrali pred mestno hišo Aten in se podali na približno 2,8 kilometra dolgo progo, ki je potekala po osrednjih mestnih ulicah, mimo največjih znamenitosti glavnega mesta Grčije, vključno z ulico Athinas, Ermou, Monastiraki, Thissio, trgom Omonia in ulico Peiraios. Dogodek, ki ga organizirata mesto in tekaški klub Offline Running Association, ni bil zasnovan kot tekmovalna prireditev, temveč kot rekreativni in dobrodelno obarvan tek, odprt za vse generacije. Po poročanju grških medijev so organizatorji poudarjali predvsem pomen gibanja, druženja in prazničnega razpoloženja v urbanem okolju. »Ne gre za čas ali uvrstitev, temveč za to, da mesto diha skupaj in da prazniki pridejo tudi na ulice,« je povedal predstavnik organizatorjev in dodal, da je Santa Run namenjen temu, da »Atene pokaže kot odprto, veselo in povezano mesto«.

Sodeloval je lahko vsak, ne glede na leta ali pripravljenost.

Tek je imel tudi povsem konkreten vpliv na mestni vsakdanjik. Zaradi trase v središču mesta so oblasti v dopoldanskih urah uvedle začasne zapore prometa. Atene so tako za kratek čas prepustile prednost tekačem in sprehajalcem, avtomobili pa so se umaknili prazničnemu utripu. Božičkov tek ni namenjen le zabavi, ampak ima tudi dobrodelno noto. Del izkupička od dogodka je bil namenjen podpori Mestnega centra za sprejem in solidarnost (KYADA), pomembne organizacije, ki pomaga ranljivim socialnim skupinam v Atenah. Center nudi ključno podporo tistim v stiski, vključno z brezdomci, migranti in drugimi marginaliziranimi skupinami.