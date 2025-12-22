Atentat v Moskvi: eksplodiral avto bomba, general je umrl

V eksploziji avtomobila na jugu Moskve je bil davi ubit visoki general ruske vojske Fanil Sarvarov, so sporočili preiskovalci. Ob tem so potrdili začetek preiskave "umora" in dodali, da je ena od sledi, ki jih preiskujejo, povezana z Ukrajino.

Po poročanju ruskih medijev je avtomobil eksplodiral v okrožju Jasenevo na jugu ruske prestolnice, in sicer nekaj sekund po tem, ko je speljal. General naj bi po eksploziji ostal ujet v avtomobilu, a naj bi ga rešili in hospitalizirali v kritičnem stanju, preden so potrdili njegovo smrt zaradi hudih poškodb.

Ruski preiskovalni odbor je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP že začel preiskavo zaradi umora generalpodpolkovnika Sarvarova, vodje direktorata za operativno usposabljanje generalštaba ruskih oboroženih sil. Ena od sledi, ki jih preiskujejo, je povezana z ukrajinskimi obveščevalnimi službami, so še navedli pri odboru.