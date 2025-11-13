Hrvati Avdiću prepovedali vstop, omenja se tudi razvpiti Snežič

Hrvaška je prepovedala vstop bosansko-hercegovskemu preiskovalnemu novinarju Avdu Avdiću, ki je v preteklosti razkril tudi več sumljivih poslov davčnega svetovalca Roka Snežiča.

Avdić prepoved pripisuje svojim kritikam glede hrvaške politike do BiH. Sarajevo se je na prepoved ostro odzvalo in zahtevalo pojasnila od Zagreba, poročajo mediji v BiH.

Na nacionalni evidenci oseb, za katere velja prepoved vstopa

Hrvaška mejna policija na mejnem prehodu Gradiška Avdiću ni pustila vstopiti v državo z obrazložitvijo, da je njegovo ime uvrščeno v nacionalno evidenco oseb, za katere velja prepoved vstopa, je v sredo poročal bosansko-hercegovski novičarski portal Istraga, katerega urednik je Avdić.

Hrvaška oblast je po navedbah portala s to potezo poslala jasno sporočilo,

Napad na državljane BiH?

Ministrstvo za zunanje zadeve BiH je v sredo od hrvaškega veleposlaništva v Sarajevu zahtevalo informacije o razlogih za prepoved.

V Sloveniji Avda Avdića sodno preganja davčni svetovalec Rok Snežič, ki mu očita žaljivo obdolžitev in razžalitev. Zoper njega je doslej vložil tri tožbe zaradi treh člankov. Začetek sojenja Avdiću, ki mu Rok Snežič v zasebni tožbi očita žaljivo obdolžitev in razžalitev, je bilo napovedano za ta torek na mariborskem okrožnem sodišču, a je bilo preklicano.

Član predsedstva BiH Željko Komšić je medtem sporočil, da je neutemeljena prepoved vstopa enemu najboljših preiskovalnih novinarjev v regiji udarec za odnose med BiH in Hrvaško, takšno ravnanje hrvaških oblasti pa »nič drugega kot napad na državljane BiH«.