Avstralija priznala krivdo, država bo nekdanjim prosilcem za azil plačala odškodnino

Sodišče v Avstraliji je pretekli teden prepoznalo odgovornost države za poplačilo odškodnine prosilcem za azil, ki so jih med letoma 1999 in 2003 pridržali v centru za priseljence Woomera. Avstralija je ob tem pristala na poplačilo odškodnine več deset nekdanjim prosilcem za azil v višini 28 milijonov avstralskih dolarjev (17 milijonov evrov).

Center za pridržanje Woomera so leta 1999 odprli v puščavi na jugu Avstralije. V prvih šestih mesecih delovanja je bilo v njem zaprtih skoraj 1500 ljudi, večinoma iz Iraka in Afganistana, tretjina zapornikov je bilo otrok. Pridržani prosilci za azil so zaradi razmer v centru do njegovega zaprtja leta 2003 večkrat protestirali, poskušali izvesti množične pobege in si za gladovno stavko zašili ustnice.

Sodišče v Avstraliji je prepoznalo odgovornost države.

Večina je bila iz Iraka in Afganistana, tretjina zapornikov je bilo otrok.

Utrpeli resno škodo

Skupina 38 nekdanjih prosilcev za azil, ki so med pridržanjem v centru Woomera in Baxter utrpeli resno škodo, je zoper državo pred časom vložilo skupno tožbo. Avstralsko vrhovno sodišče je prejšnji teden odločilo, da mora vlada poravnati odškodninske zahtevke tožbe. Avstralska vlada je sporočila, da se strinja s poravnavo odškodnine.

»Danes je pomemben dan, a hkrati tudi dan, ki ga zaznamuje žalost. Za mnoge člane skupine je Avstralija zdaj dom. Tukaj so si ustvarili življenje, družine in skupnosti, hkrati pa še naprej živijo s posledicami izjemno težkega obdobja v njihovem življenju,« je ob novici o doseženi odškodninski poravnavi dejal odvetnik Nicholas Kitchin.