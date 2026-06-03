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Avtomobili, ki so burili duhove: nekateri so bili uspešni, drugi ne najbolj (FOTO)

Občasno se pojavijo taki, ki s svojo zasnovo močno izstopajo.
Teslo cybertruck so v okviru turneje Odyssey prikazovali v Evropi, med drugim v Mariboru in Ljubljani. FOTO: Gašper Boncelj

Teslo cybertruck so v okviru turneje Odyssey prikazovali v Evropi, med drugim v Mariboru in Ljubljani. FOTO: Gašper Boncelj

BMW serije 7 letnika 2001 je razburjal navdušence nad to znamko predvsem z obliko, posebej zadka, ki ga je zasnoval Američan Chris Bangle. FOTO: BMW

BMW serije 7 letnika 2001 je razburjal navdušence nad to znamko predvsem z obliko, posebej zadka, ki ga je zasnoval Američan Chris Bangle. FOTO: BMW

Porsche je s cayennom vstopil v svet modelov SUV, kar se je sprva zdelo v nasprotju s tem, kar je počel prej, a se je izkazalo za zelo uspešno. FOTO: Boštjan Okorn

Porsche je s cayennom vstopil v svet modelov SUV, kar se je sprva zdelo v nasprotju s tem, kar je počel prej, a se je izkazalo za zelo uspešno. FOTO: Boštjan Okorn

Teslo cybertruck so v okviru turneje Odyssey prikazovali v Evropi, med drugim v Mariboru in Ljubljani. FOTO: Gašper Boncelj
BMW serije 7 letnika 2001 je razburjal navdušence nad to znamko predvsem z obliko, posebej zadka, ki ga je zasnoval Američan Chris Bangle. FOTO: BMW
Porsche je s cayennom vstopil v svet modelov SUV, kar se je sprva zdelo v nasprotju s tem, kar je počel prej, a se je izkazalo za zelo uspešno. FOTO: Boštjan Okorn
Gašper Boncelj
 3. 6. 2026 | 07:51
3:52
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V množici vedno novih avtomobilov se vsake toliko časa pojavi kakšen, ki s svojo pojavo oziroma zasnovo močno izstopa, razburja. Še posebno če gre za model kake slavne oziroma priljubljene znamke. Ameriški medij Car and Driver jih opisuje več, mi smo tokrat izbrali tri takšne primere.

Največja limuzina znamke BMW, serija 7, je bila dolgo videti dokaj podobno, pravzaprav je skrivala velikost. Potem je leta 2002 prišla na trg nova generacija, ki je javnost močno razburila, spredaj z nekakšnimi »trepalnicami« nad okroglimi žarometi in posebej zadaj z nekako okornim dizajnom. Avtomobil so kritizirali, da ravno nasprotno kot prej deluje večji, kot je v resnici. A se je vendarle kar dobro prodajal, zlasti v ZDA in na Kitajskem. Tedanji vodja oblikovanja, Američan Chris Bangle, ki se je takrat jezil predvsem zaradi načina komunikacije in obtoževanja prek skupin na spletu (kaj bi ob družbenih omrežjih rekel šele danes), je svoj oblikovalski slog navzdol po modelski liniji dobro umiril, poudaril je kombinacijo, ko se konveksne površine izmenjujejo s konkavnimi: serija 5 letnika 2003 je bila ena največjih uspešnic bavarske znamke. So pa Banglovo serijo 7 razmeroma hitro, že po treh letih, malce spremenili …

BMW serije 7 letnika 2001 je razburjal navdušence nad to znamko predvsem z obliko, posebej zadka, ki ga je zasnoval Američan Chris Bangle. FOTO: BMW
BMW serije 7 letnika 2001 je razburjal navdušence nad to znamko predvsem z obliko, posebej zadka, ki ga je zasnoval Američan Chris Bangle. FOTO: BMW

Porsche je bil dolgo znan kot proizvajalec nizkih športnih avtomobilov, seveda modela 911, pa tudi nekaj cenejšega boxsterja. Ko so leta 2002 vstopili v svet športnih terencev, se je to zdelo kot nekakšno zanikanje njegove identitete. Zajeten avtomobil, posebej z zadkom v prvi generaciji, res ni premogel kake elegance. Tudi ko so mu poleg bencinskega motorja namenili še dizelskega, se njegov imidž komu ni mogel zdeti ravno imeniten. Ampak športni terenci so bili vse bolj priljubljeni, tudi pri vseh premijskih znamkah so postali vodilni prodajni artikli, porsche cayenne pa je bil med njimi vendarle eden tistih z najboljšimi voznimi lastnostmi. Bil je prvi model, ki se je kot SUV peljal res dobro. In je bil uspešen. No, kasneje so po Volkswagnovi aferi dizelski pogon opustili, cayenne pa je postal tudi električen. Veliko uspeha je Porsche požel z manjšim, po našem mnenju bolj elegantnim macanom.

Porsche je s cayennom vstopil v svet modelov SUV, kar se je sprva zdelo v nasprotju s tem, kar je počel prej, a se je izkazalo za zelo uspešno. FOTO: Boštjan Okorn
Porsche je s cayennom vstopil v svet modelov SUV, kar se je sprva zdelo v nasprotju s tem, kar je počel prej, a se je izkazalo za zelo uspešno. FOTO: Boštjan Okorn

Ko je Porsche vstopil v svet športnih terencev, se je to zdelo kot nekakšno zanikanje njegove identitete.

Prodaja ni takšna, kot je Teslin šef verjetno pričakoval

Ko je bila ameriška Tesla leta 2020 na vrhuncu električne priljubljenosti, je na enem od svojih shodov predstavila koncept cybertruck, svojo »futuristično« vizijo v ZDA nadvse priljubljenega tipa vozila – poltovornjaka. Proizvodnja se je nato, kot je pri Tesli že pravilo, zamikala, nared je bil šele tri leta kasneje. Cybertrucka z njegovimi ostrimi robovi vsekakor ni mogoče zamenjati z nobenim drugim avtomobilom. Marsikatera kritika je šla prav na to temo, da hoče avtomobil šokirati s pojavo, a da za kak trk s pešcem ni niti malo prijazen …

Lani smo si ga lahko ogledali na evropski turneji, ki se je ustavila tudi v Ljubljani. Tržijo ga v ZDA, Kanadi, Mehiki, Južni Koreji in arabskem svetu, v Evropi ga kot osebni avtomobil sploh ne bi mogli homologirati. Vendar prodaja ni takšna, kot je Teslin šef Elon Musk verjetno pričakoval. Lani so našli nekaj več kot 20 tisoč kupcev, kar pol manj kot leto prej. Res je v ZDA proti koncu leta zaradi odprave subvencij prodaja električnih vozil močno upadla, a nobenemu toliko kot cybertrucku.

Tesle cybertruck v Evropi ne bodo prodajali, v ZDA mu ne gre najbolje.

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tesla cybertruckporsche cayenneBMW serije 7
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Avtomobili, ki so burili duhove: nekateri so bili uspešni, drugi ne najbolj (FOTO)