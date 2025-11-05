  • Delo d.o.o.
ZA VOLANOM

Avtomobilizem: model Y spet v evropskem vrhu

Tesline prodajne številke letos močno nihajo; vedno več evropskih in kitajskih tekmecev.
Svoj prodajno najuspešnejši model Y so prenovili. FOTO: Mike Blake/Reuters
Svoj prodajno najuspešnejši model Y so prenovili. FOTO: Mike Blake/Reuters
G. B., STA
 5. 11. 2025 | 05:41
2:38
Tesline prodajne številke letos močno nihajo. V začetku leta so zlasti v Evropi prodali veliko manj avtomobilov, deloma zaradi političnega nastopanja lastnika Elona Muska, deloma zaradi ne posebno nove palete modelov, ki morajo tekmovati z vedno več evropskimi in kitajskimi tekmeci.

A v tretjem četrtletju je prodaja spet lepo zrasla, k čemur so pripomogle predvsem državne subvencije za nakup električnih vozil v ZDA. Program subvencij se je končal konec septembra, zato je bil pričakovan skok prodaje proti koncu devetega meseca. Dobavili so 497.099 avtomobilov, kar je 7,4 odstotka več kot v istem lanskem obdobju.

Prvi mož Tesle Elon Musk je že pred časom dejal, da pričakuje nekaj težkih četrtletij. FOTO: Nathan Howard/Reuters
Prvi mož Tesle Elon Musk je že pred časom dejal, da pričakuje nekaj težkih četrtletij. FOTO: Nathan Howard/Reuters

V prvih dveh četrtletjih so jih dobavili okoli 13 odstotkov manj. Tesla je tako imela 28,1 milijarde dolarjev (24,2 milijarde evrov) prihodkov, kar je 12 odstotkov več kot v istem lanskem obdobju in nad pričakovanji analitikov. Kljub rekordnim prihodkom pa se je dobiček znižal za 37 odstotkov, na 1,37 milijarde dolarjev (1,1 milijarde evrov).

Musk pričakuje nekaj težkih četrtletij

Svoj prodajno najuspešnejši model Y so vsaj močno prenovili. Prodaja se je postopoma okrepila, po podatkih Automotive News Europe pa je bil septembra Y verjetno znova najbolje prodajani model v Evropi. Skupno naj bi imel po njihovem štetju oziroma po njihovem viru, analitični družbi Dataforce (zajela je vse države EU in Efte, ni imela le podatkov Portugalske in Finske), nekaj manj kot 26 tisoč kupcev.

26.000 tesel Y so septembra prodali v Evropi.

To je bilo sicer devet odstotkov manj kot septembra lani, a le dovolj za vrnitev na vrh prodajne tabele, kjer model Y ni bil že devet mesecev. Na drugem mestu je bil po tej statistiki renault clio (20 tisoč kupcev, –1,6 odstotka), na tretjem pa dacia sandero (19 tisoč, +3,2 odstotka). Videli bomo, koliko bo na prodajo modela Y vplivala še nedavno predstavljena cenejša, nekoliko manj zmogljiva in manj opremljena izvedenka z oznako standard, ki v Sloveniji pred subvencijo stane 40.000 evrov.

Prvi mož Tesle Elon Musk je že pred časom dejal, da pričakuje nekaj težkih četrtletij, a hkrati že dlje zmanjšuje pomen prodaje osebnih avtomobilov. Teslina prihodnost je po njegovih besedah v robotaksijih in humanoidnih robotih. A razvoj obeh je še v povojih, Tesla pa ima na tem področju hudo konkurenco.

K rasti prodaje v tretjem četrtletju so pripomogle predvsem državne subvencije v ZDA.

