Azbest iz Slovenije končal ob Muri na Hrvaškem: odkrili 50 ton odpadkov, opozarjajo na porast rakavih obolenj

Občinsko državno tožilstvo v Čakovcu na Hrvaškem izvaja dokazna dejanja zoper tri hrvaške državljane zaradi suma, da so na območju Međimurske županije odlagali velike količine nevarnih gradbenih odpadkov, za katere se sumi, da vsebujejo azbest. Kot piše Jutarnji list, gre za nezakonito odlagališče v romskem naselju Lončarevo v občini Podturen, kjer je ob reki Muri končalo približno 50 ton azbestnih plošč in drugega gradbenega odpada. Osumljeni so moški, rojeni leta 1995, 1969 in 1978. Hrvaško državno tožilstvo navaja, da obstaja utemeljen sum, da so od februarja do novembra 2025 skupaj in po predhodnem dogovoru zbirali in odlagali večje količine nevarnih gradbenih odpadkov.

Tožilstvo jih sumi kaznivega dejanja ogrožanja okolja z odpadki. Navaja, da so s takšnim ravnanjem povzročili nevarnost za onesnaženje zraka, tal in vode ter ogrožanje rastlinskega in živalskega sveta in zdravja ljudi. Osumljenci naj bi gradbeni material, ki vsebuje azbest, oziroma salonitne plošče vozili iz Slovenije. Nezakonito odlagališče so odkrili konec lanskega leta. Takrat so ocenili, da je na njem približno 50 ton azbesta. Odlagališče je v bližini hiš in predstavlja resen zdravstveni ter okoljski problem za prebivalce naselja.

Marijan Kalanjoš, svetnik romske narodne manjšine, ga je označil za »ekološko bombo« in opozoril, da so še posebej ogroženi otroci in kronični bolniki. Župan občine Podturen Perica Hajdarović je takrat povedal, da so primer prijavili policiji in drugim pristojnim službam, policija pa je iskala storilce.

Za sanacijo potrebujejo okoli 450.000 evrov

Občina Podturen se je že prijavila na javni poziv Sklada za varstvo okolja in energetsko učinkovitost za sofinanciranje sanacije. Hajdarović je povedal, da je bilo odobrenih 200.000 evrov, medtem ko je celotna vrednost sanacije ocenjena na približno 450.000 evrov. »Zdaj moramo poiskati dodatne vire financiranja in zagotoviti še približno 250.000 evrov, da bo mogoče odstraniti vse odpadke,« je povedal Hajdarović. Spomnil je, da je občina že leta 2025 izvedla eno sanacijo v vrednosti 87.500 evrov, prav tako v romskem naselju in s finančno pomočjo sklada.

Po Hajdarovićevih besedah se s tem problem ni rešil. »Osebe, ki so povzročile onesnaženje, so se samo preselile na drugo lokacijo,« je dejal in dodal, da je sklad v zadnjih petih letih za sanacijo divjih odlagališč v romskih naseljih v Međimurski županiji namenil približno 1,2 milijona evrov.

Odlagališče je na območju biosfernega rezervata

Odpadki so odloženi na območju biosfernega rezervata Mura-Drava-Donava. Rudolf Rajf iz okoljevarstvenega društva Čaplja je opozoril, da bi onesnaženje lahko vplivalo na podtalnico, ki jo del prebivalcev uporablja iz vodnjakov. Rajf je navedel tudi, da so v občini zabeležili 200-odstotni porast števila bolnikov z rakom. Ta trditev za zdaj ni podprta s podatki, iz katerih bi bilo razvidno, na katero obdobje, število obolelih in uradno statistiko se nanaša.

Pulmolog Miroslav Horvat je opozoril, da lahko izpostavljenost azbestnim delcem povzroči hude bolezni, med drugim pljučnega raka in mezoteliom. Takšne bolezni se lahko razvijejo šele po dolgem obdobju, pri čemer je navedel latentno dobo od 10 do 40 let. Azbestne odpadke je treba odstranjevati prek za to predvidenih sistemov. Po informacijah hrvaške radiotelevizije HRT lahko občani v reciklažnem centru brezplačno oddajo do 400 kilogramov takšnih odpadkov dvakrat na leto. Za večje količine je treba plačati en evro za kilogram. V primeru Lončareva zdaj preiskujejo, kdo je in na kakšen način ob Muro pripeljal in odložil več deset ton takšnih odpadkov, poroča Index.hr.