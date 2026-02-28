Baba Vanga trdila, da bi moral vsak doma imeti tole

Slavna balkanska prerokinja Baba Vanga je verjela, da imajo nekatere rastline poseben vpliv na vzdušje v domu. Menila je, da lahko pravilno izbrano cvetje prinese mir in pozitivno energijo stanovalkam in stanovalcem.

Baba Vanga je bila znana po svoji povezanosti z naravo in veliki ljubezni do rastlin, ki jih je gojila. Verjela je, da rastline čutijo prostor in ljudi ter da lahko vplivajo na razpoloženje in splošno harmonijo v hiši.

Palma

Palma je ena od rastlin, ki še posebej izstopa. Čeprav se na prvi pogled zdi nenavadna za naše podnebje, v krajih blizu meje z Grčijo, od koder je bila prerokinja doma, takšne rastline niso redkost. Po ljudskem verovanju lahko pomaga pri osvobajanju od žalosti in težkih čustev. Pogosto jo povezujejo tudi z napredkom in materialno stabilnostjo gospodinjstva.

Muškat

Muškati so že desetletja nepogrešljiv okras teras in oken. A vsaka barva muškata naj bi imela poseben pomen. Tako se rdeči povezuje se z zaščito doma in krepitvijo pozitivne energije. Rožnati cvetovi muškata simbolizirajo mir, nežnost in čustveno ravnovesje. Beli muškat pa pogosto povezujejo z ljubeznijo, srečo in uspehom.

Fikus

Fikus velja v številnih domovih za rastlino, ki prečiščuje prostor. Vsrkal naj bi negativno energijo in prispeval k občutku stabilnosti in umirjenosti. Po verovanju lahko prisotnost fikusa v hiši pomaga vzpostaviti boljše ravnovesje in prijetnejše vzdušje za vse družinske člane.