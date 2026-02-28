  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
RASTLINE IN SREČA

Baba Vanga trdila, da bi moral vsak doma imeti tole

Bila je znana po svoji povezanosti z naravo in veliki ljubezni do rastlin.
Baba Vanga. FOTO: Youtube
Baba Vanga. FOTO: Youtube
M. U.
 28. 2. 2026 | 17:31
1:51
A+A-

Slavna balkanska prerokinja Baba Vanga je verjela, da imajo nekatere rastline poseben vpliv na vzdušje v domu. Menila je, da lahko pravilno izbrano cvetje prinese mir in pozitivno energijo stanovalkam in stanovalcem.

image_alt
Po prerokbi Babe Vange naj bi tri znamenja čakale najtežje življenjske preizkušnje

Baba Vanga je bila znana po svoji povezanosti z naravo in veliki ljubezni do rastlin, ki jih je gojila. Verjela je, da rastline čutijo prostor in ljudi ter da lahko vplivajo na razpoloženje in splošno harmonijo v hiši.

Palma

Palma je ena od rastlin, ki še posebej izstopa. Čeprav se na prvi pogled zdi nenavadna za naše podnebje, v krajih blizu meje z Grčijo, od koder je bila prerokinja doma, takšne rastline niso redkost. Po ljudskem verovanju lahko pomaga pri osvobajanju od žalosti in težkih čustev. Pogosto jo povezujejo tudi z napredkom in materialno stabilnostjo gospodinjstva.

Muškat

Muškati so že desetletja nepogrešljiv okras teras in oken. A vsaka barva muškata naj bi imela poseben pomen. Tako se rdeči povezuje se z zaščito doma in krepitvijo pozitivne energije. Rožnati cvetovi muškata simbolizirajo mir, nežnost in čustveno ravnovesje. Beli muškat pa pogosto povezujejo z ljubeznijo, srečo in uspehom.

Fikus

Fikus velja v številnih domovih za rastlino, ki prečiščuje prostor. Vsrkal naj bi negativno energijo in prispeval k občutku stabilnosti in umirjenosti. Po verovanju lahko prisotnost fikusa v hiši pomaga vzpostaviti boljše ravnovesje in prijetnejše vzdušje za vse družinske člane.

Več iz teme

rastlinebaba Vangadomovanje
ZADNJE NOVICE
19:01
Novice  |  Nedeljske novice
INTERVJU

Dr. Tina Prodnik: Staranje lahko živimo vitalno

Dolgoživost ni rezultat ene čudežne rešitve, temveč doslednosti v preprostih vsakodnevnih navadah, pravi molekularna biologinja in doktorica integrativne ter naravne medicine.
Danica Lovenjak28. 2. 2026 | 19:01
18:43
Novice  |  Slovenija
ZAOSTROVANJE NA BLIŽNJEM VZHODU

Bogomil Ferfila: »Slovenija skuša nastopati kot pomembna urejevalka svetovnega dogajanja, kar je neumnost«

Opozarja na nevarnost širšega konflikta, razkriva omejeno varnostno moč Evropske unije ter kritično ocenjuje, kakšno vlogo bi morala Slovenija v takšnih krizah dejansko prevzeti v svetu vse ostrejših geopolitičnih napetosti.
Kaja Grozina28. 2. 2026 | 18:43
18:28
Novice  |  Svet
POGUMNA IZJAVA

Putinova krščenka, ki se je slikala za Playboy, udarila po ruskem voditelju. Zato njeno sporočilo močno odmeva (FOTO)

»Štiri leta moja država živi v vojni«.
28. 2. 2026 | 18:28
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: Luna jutri oblikuje nekaj pomembnih aspektov z drugimi planeti

Dan, ko se globoko povežemo s svojimi čustvi.
28. 2. 2026 | 18:00
17:31
Novice  |  Svet
RASTLINE IN SREČA

Baba Vanga trdila, da bi moral vsak doma imeti tole

Bila je znana po svoji povezanosti z naravo in veliki ljubezni do rastlin.
28. 2. 2026 | 17:31
17:00
Lifestyle  |  Stil
TEHNOLOGIJA

Pametni telefon xiaomi 17 ultra se lahko pohvali s prav posebno telefoto kamero

Odličen nabor kamer s poudarkom na zelo zmogljivem telefoto objektivu. Super hiter procesor, zmogljiva baterija, minimalistični dizajn, velik zaslon.
Staš Ivanc28. 2. 2026 | 17:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki