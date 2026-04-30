Vroča Jessica razkrila: njena babica se je preizkusila na drogu za striptiz: »Bala sem se, da si bo zlomila kolk«

Jessica Barton, 42-letna ustvarjalka vsebin za odrasle, pravi, da je imela pri svoji karieri ves čas podporo družine. Najbolj ji ob strani stoji babica, ki jo je že pri 18 letih odpeljala na prvo fotografiranje za Playboy in pozneje zbirala revije, v katerih se je pojavila. Jessica je leta delala kot natakarica, model in striptizeta, danes pa ima uspešno spletno kariero in več kot 560.000 sledilcev. Kot pravi, njeni domači njenega dela niso nikoli obsojali. »Moja babica in mama sta me obiskovali v službi. Tam je kot natakarica delala tudi moja sestra, zato je vse skupaj postalo skoraj družinska zadeva,« je povedala.

Najbolj nenavaden trenutek se je zgodil, ko sta se mama in babica preizkusili še na drogu. »Obe sta se v nekem trenutku spravili nanj. Jaz pa sem samo pomislila: prosim, ne zlomita si kolka, bodita previdni,« se spominja. Jessica poudarja, da klub v Orlandu na Floridi, kjer je delala, ni bil takšen, kot si ga mnogi predstavljajo. Po njenih besedah so bila pravila stroga, dotikanje gostov ni bilo dovoljeno, vzdušje pa je bilo bolj zabavno kot razuzdano. »Iskreno, bila sem grozna plesalka. Šla sem gor, se zavrtela, pobrala denar in se vrnila k pogovoru. Več sem zaslužila s tem, da sem bila družabna in zabavna.«

Vse se je spremenilo tik pred pandemijo

Babica jo je podpirala že kot najstnico, ko je imela gotski videz, rožnate in vijolične lase ter temno šminko. Pozneje jo je spodbudila k bolj glamurozni podobi. »Babica me je peljala na moje prvo fotografiranje za Playboy, ko sem imela 18 let, in ostala z mano. Zbirala je vsako revijo, v kateri sem bila, Playboy, Maxim, vse.« Čeprav se je Jessica petkrat potegovala za naziv Playmate, ga ni nikoli dobila. Pravi, da jo je to takrat prizadelo, saj je šlo za njene dolgoletne sanje. Sledila so naporna leta dela na fotografiranjih in v nočnih lokalih. Nekatere mesece ni imela dovolj denarja niti za najemnino.

Preobrat se je zgodil tik pred pandemijo, ko se je pridružila platformi za vsebine za odrasle. Pričakovanj ni imela velikih, a je že v prvem mesecu zaslužila približno 22.100 evrov. Pozneje je med posameznim prenosom v živo včasih zaslužila tudi do približno 8850 evrov. Ob tem poudarja, da delo ni tako lahko, kot si mnogi predstavljajo. »Veliko ljudi misli, da je to hiter in lahek denar. Ni. To je služba za polni delovni čas. Prenose v živo delam po več ur, včasih tudi devet ur skupaj.«

Jessica pravi, da se danes počuti bolj samozavestno kot v dvajsetih. Za to je, kot poudarja, zaslužna tudi družina, predvsem babica. »Vedno sem bila z njimi zelo odprta. Nikoli me niso obsojali. Moja babica je podpirala vse, kar sem počela, od gotske najstnice do fotografiranj za Playboy in striptiza. Še vedno je moja največja podpornica.«