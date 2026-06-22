Balkan gori! V Mostarju izredne razmere, na Hvaru ogenj nevarno blizu hiš (FOTO)

Na deponiji Uborak v Mostarju je v ponedeljek zjutraj izbruhnil požar, po prvih neuradnih informacijah portala bljesak.info naj bi ga zanetil delujoči stroj, ki je v celoti pogorel. Ogenj se je nato hitro razširil po deponiji in zajel tudi stavbo komunalnega podjetja podjetja. Pri gašenju požara so poleg gasilcev sodelovale tudi oborožene sile Bosne in Hercegovine ter letala. Zaradi nevarnosti, da bi lahko ogenj ušel izpod nadzora, pa tudi zaradi nevarnega dima, ki se je širil iz gorečih odpadkov, so oblasti evakuirale vse, ki živijo ali pa so se znašli na območju deponije. Prebivalcem so ukazali tudi, naj zaprejo okna in vrata ter se ne zadržujejo na prostem, dokler ogenj ne bo pogašen, za območje so bile v ponedeljek popoldan razglašene izredne razmere. To sicer ni prvič, da je zagorelo omenjeno odlagališče, še pa nikoli prej požar ni dosegel takšnih razsežnosti, dodaja omenjeni portal.

Z obsežnimi požari se danes borijo tudi na Hvaru. Prvič je zagorelo podrastje v dopoldanskih urah, z velikimi napori so ga gasilci uspeli pogasiti, a je okrog 18. ure ponovno zagorelo na območju Sv. Nedjelje na južni strani otoka. Na intervencijo so bili napoteni gasilci z več lokacij na Hvaru. Pri gašenju sodelujejo člani gasilske enote Hvar s tremi vozili in 17 gasilci, na pomoč pa sta prispeli še po eno vozilo gasilske enote Stari Grad in gasilske enote Jelsa. Po prvih informacijah portala Dalmacija news se ogenj širi po hribih od obale proti notranjosti otoka, ponekod se je nevarno približal tudi hišam. Ker gre za težko dostopen teren, so oblasti okrog 20. ure za pomoč pri gašenju zaprosile tudi kanaderje.

V Mostarju je zagorelo v ponedeljek zjutraj. FOTO: Denis Kapetanovic/Pixsell