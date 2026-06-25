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VROČINSKI VAL

Balkan se kuha! Napovedujejo izjemno vročino, prižgali so rdeče opozorilo

Na Hrvaškem bodo temperature do konca tedna še naraščale, vrhunec pa pričakujejo v ponedeljek, ko bo za večino države veljala najvišja, rdeča stopnja vremenskega opozorila.
Simbolična slika FOTO: Simpleimages Getty Images
Simbolična slika FOTO: Simpleimages Getty Images
STA, M. J.
 25. 6. 2026 | 16:39
1:56
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Vročinski val na Balkanu se zaostruje. Na Hrvaškem bodo temperature do konca tedna še naraščale. Zaradi naraščanja temperatur je hrvaška meteorološka služba DHMZ izdala nova opozorila pred vročinskim valom, ki bo v prihodnjih dneh zajel skoraj vso državo. Vrhunec vročine meteorologi pričakujejo v ponedeljek, ko bo večina Hrvaške pod najvišjo, rdečo stopnjo vremenskega opozorila, poroča hrvaški portal Index.

V Reki in Dubrovniku že danes velja rdeče opozorilo, medtem ko so meteorologi za območje Knina izdali rumeno opozorilo. Vremenske razmere se bodo do konca tedna še poslabšale, do nedelje in ponedeljka se bo območje ekstremne vročine razširilo že na skoraj vso Hrvaško.

Vroče tudi v Srbiji in BiH

Z izjemno vročino se soočajo tudi v Srbiji, konec tedna pa prinaša dodaten porast temperatur. Po večini države bo v petek okoli 35 stopinj Celzija, ob koncu tedna bodo temperature še narasle. V Vojvodini denimo takrat pričakujejo do 38 stopinj Celzija, poroča portal Euronews Srbija. Visoke temperature bodo vztrajale tudi ponoči, ko se bodo v večjih mestih gibale do 25 stopinj Celzija. Vročinski val se bo nadaljeval do začetka naslednjega tedna, prvi julijski dnevi pa naj bi prinesli padavine in osvežitev. O visokih temperaturah poročajo tudi v Bosni in Hercegovini, kjer bodo današnje najvišje dnevne temperature segale od 28 do 34 stopinj Celzija, na jugu države pa do 37 stopinj, navaja portal Radiosarajevo.

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