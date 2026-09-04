Bančni velikan v Evropo prepeljal tone zlata: zapletena operacija trajala več mesecev, zdaj razkrit razlog

Milijarde dolarjev v zlatu so odpeljali iz Severne Amerike in premestili v London, je potrdila Nizozemska centralna banka (DNB). V zapleteni operaciji, ki je trajala več mesecev, je bilo iz ZDA in Kanade premeščenih 86 ton zlata. Po navedbah Nizozemcev je s plemenito kovino v kriznih razmerah lažje trgovati, zdaj ko se nahaja v Angliji. Predsednik banke Olaf Sleijpen, predsednik DNB, je dejal, da je bil ta korak »nujen za krepitev naše odpornosti in pripravljenosti«.

27 ton zlatih palic

DNB poudarja, da je bilo med prenosom, ki je potekal med marcem in avgustom, 27 ton zlatih palic premeščenih iz New Yorka in Ottawe v Zeist na Nizozemskem. Podobna količina je bila nato premeščena v London, brez potrebe po taljenju palic. Preostali del prenosa je bil izveden s prodajo zlata v New Yorku in ponovnim nakupom v Londonu, je navedel BBC.

Zaradi »naraščajočih geopolitičnih napetosti«

»Kombinacija postopkov nakupa in prodaje ter fizičnega prevoza je DNB omogočila, da razprši tveganja, povezana s tako zapletenim fizičnim premikanjem zlata,« je še navedeno v izjavi. Pri tem ni bilo pojasnjeno, kako natančno je bilo toliko zlata prepeljanega čez Atlantski ocean. Nizozemska centralna banka je tudi navedla, da se je za ta korak odločila zaradi »naraščajočih geopolitičnih napetosti«. Skupne nizozemske zaloge zlata so konec leta 2025 znašale 612,4 tone in so bile ocenjene na 72,2 milijarde evrov. Delež banke v zlatu v Londonu se je po tej potezi povečal z 18,1 na 32,1 odstotka, medtem ko še vedno hrani 30,8 odstotka svojih rezerv na Nizozemskem.