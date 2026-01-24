Barron Trump je bil po klicu z žensko zaskrbljen, zato je obvestil policijo: primer obravnava sodišče

Na londonskem sodišču Snaresbrook Crown Court poteka sojenje 22 letnemu Matveju Rumiancevu, ki se sooča z obtožbami več kaznivih dejanj, vključno z dvema posilstvoma, nasiljem in namernim dušenjem. Posebno pozornost je v sodni dvorani vzbudilo pričanje, povezano z dopisovanjem domnevne oškodovanke z Barronom Trumpom, sinom ameriškega predsednika, poroča Independent.

Povod za spor je bilo dopisovanje z Barronom Trumpom

Rumiancev, ruski državljan, ki živi v Londonu, je pred poroto povedal, da je za prijateljstvo med žensko in Barronom izvedel med skupnim potovanjem oktobra 2024. Opisal je dogodek v hotelski sobi, ko ga je prosila, naj fotografira njen telefon, na katerem je bil odprt pogovor. Po njegovih besedah sama ni mogla narediti posnetka zaslona, zato je želela, da se sporočila ohranijo na drugačen način. Sodišče ga je zaslišalo tudi o prepiru, ki je 3. novembra 2024 izbruhnil v njenem stanovanju. Rumiancev je povedal, da je po sporu stanovanje zapustil, policija pa je na kraj dogodka prispela kasneje. Na posnetkih telesnih kamer je ženska policistom dejala, da je bilo njegovo vedenje zaznamovano z ljubosumjem in poskusi nadzora nad tem, s kom se lahko druži. Obtoženi je pred sodiščem povedal, da je to izjavo razumel kot povezano z njenim dopisovanjem z Barronom.

Barron Trump je najmlajši sin ameriškega predsednika Donalda Trumpa. FOTO: Reuters

Klic Barrona Trumpa je sprejel Rumiancev

Med pričanjem je Rumiancev poudaril, da se ni imel za nadzorovalnega in da ni želel omejevati njenega življenja. Dejal je, da je skušal izraziti lastno nelagodje, saj se je počutil prizadetega. Povedal je tudi, da ji je poslal sporočilo, v katerem je zapisal, da obžaluje svoje ravnanje in da ga je sram. Rumiancev trdi, da sta imela z žensko v tem času sporazumne spolne odnose, v zgodnjih jutranjih urah pa naj bi jo poklical Barron Trump, njegov klic je sprejel Rumiancev, kamero pa usmeril proti ženski. Povedal je, da v tistem trenutku ni ravnal premišljeno in da svojih razlogov danes ne zna jasno pojasniti.

Sodišče je obravnavalo tudi dejstvo, da je Barron Trump iz Združenih držav Amerike poklical britansko policijo, ker je bil med videoklicem zaskrbljen. Policija je na podlagi tega klica posredovala na naslovu, identiteta ženske pa v postopku ostaja zakonsko varovana. Rumiancev vse obtožbe zanika, vključno z obtožbami o posilstvu, povzročitvi telesnih poškodb, namernem dušenju in oviranju pravosodja. Sojenje se nadaljuje, porota pa bo o zadevi odločala po zaključku vseh pričanj in predstavitvi dokazov.