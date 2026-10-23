Bela hiša: Melania Trump dosegla prekinitev ognja v Ukrajini

Prva dama ZDA Melania Trump je po navedbah iz Bele hiše dosegla dogovor o prekinitvi ognja med Rusijo in Ukrajino v mestu Oleški, ki je pod ruskim nadzorom. Prekinitev ognja bo začela veljati 29. oktobra, sporočilo Bele hiše navaja Reuters. Prebivalci tega mesta na jugu Ukrajine, ki je od februarja 2022 pod zasedbo ruskih sil, poročajo o vse hujši humanitarni krizi, že tedne jim primanjkuje hrane in zdravil, varna evakuacija pa jim je onemogočena.

»Obe strani sta privolili v začasno ustavitev vseh vojaških dejavnosti v Oleškem, kar bo omogočilo dostavo humanitarne pomoči in pripravo evakuacije civilistov prek določenega varnega koridorja,« so zapisali v izjavi Bele hiše. Glavni ukrajinski pogajalec David Arahamija je ob tem sporočil, da se bo humanitarna operacija začela takoj, ko bo prekinitev ognja stopila v veljavo.

V Moskvi so v Kremlju pozdravili dogovor in navedli, da bo za vzpostavitev prekinitve ognja potrebnih nekaj dni. Pohvalili so vlogo Melanie Trump pri doseganju dogovora ter dodali, da sta o podrobnostih razpravljala predsednik ZDA Donald Trump in ruski predsednik Vladimir Putin.

Nobena od strani pa ni razkrila dodatnih podrobnosti o sami operaciji. Iz Kremlja so že v začetku tedna sporočili, da potekajo prizadevanja za izboljšanje humanitarnega stanja v Oleškem, potem ko je Putina poklical sam papež Leon XVI, ruski predsednik pa je svetemu očetu zagotovil, da je pripravljen sodelovati pri reševanju tega vprašanja.

Melania Trump si sicer že dolgo prizadeva za vrnitev ukrajinskih otrok, ki so jih med vojno odpeljale ruske sile, k njihovim družinam. »Razmere v Oleškem so kritične. Mesto leži na frontni črti in je na robu katastrofe. Preostalo prebivalstvo sestavljajo predvsem starejši ljudje, ki nujno potrebujejo zdravniško oskrbo, zdravila, hrano in čisto vodo,« je v izjavi zapisala Melania Trump. Prva dama je sporočila, da bo premirje omogočilo civilnim skupinam iz obeh držav, da obiščejo prebivalce na njihovih domovih in organizirajo prevoz za tiste, ki se želijo evakuirati v Rusijo ali Ukrajino. Skupine bo spremljala neimenovana ameriška medijska hiša, ki bo vse skupaj dokumentirala.