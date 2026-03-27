Belo hišo obiskal robot in ob Melanii Trump nagovoril goste

»Sem Figure 3, humanoid, narejen v Združenih državah Amerike. Hvaležen sem, da sem del tega zgodovinskega gibanja za opolnomočenje otrok s tehnologijo in izobraževanjem.« S temi besedami je v sredo ob ameriški prvi dami Melanii Trump zbrane goste v Beli hiši nagovoril skoraj 1,5 metra visok in 61 kilogramov težak robot. Ter jih nato pozdravil v 11 jezikih, tudi slovenščini. »V Beli hiši ste vi moj prvi humanoidni gost ameriške izdelave,« je Trumpova dejala ob smehu in aplavzu vseh prisotnih. Robota Figure 3 je oktobra lani predstavilo zagonsko podjetje za robotiko Figure AI s sedežem v Sunnyvalu v Kaliforniji. Humanoidni robot tretje generacije, kot piše na spletni strani podjetja, je bil zasnovan za pomoč ljudem pri gospodinjskih opravilih, kot so pranje perila, čiščenje in pomivanje posode.

Na dogodku, ki je potekal v okviru konference globalne koalicije za dobrobit otrok oziroma konference Skupaj za prihodnost (Fostering the Future Together), je bilo 45 zakoncev predsednikov svetovnih držav. Med drugim tudi Aleš Musar, mož slovenske predsednice Nataše Pirc Musar. Ameriška prva dama je dogodek izkoristila za trditev, da so humanoidni sistemi primerni za učenje otrok in jim omogočajo »bolj uravnotežen življenjski slog, saj si bodo vzeli čas za druge dejavnosti in postali bolj celovite osebe«. Dodala je, da bo umetna inteligenca oblikovana v podobi ljudi. »Zelo kmalu se bo preselila iz naših mobilnih telefonov v robote človeške oblike, ki prinašajo korist. Predstavljajte si robotskega učitelja po imenu Platon.« Izpostavila je še, da je dostop do klasičnih ved zdaj takojšen. »Literatura, znanost, umetnost, filozofija, matematika in zgodovina. Celoten korpus človeškega znanja je na voljo v udobju vašega doma. Platon bo zagotovil prilagojeno izkušnjo za potrebe vsakega učenca, saj je vedno potrpežljiv in vedno na voljo,« je pojasnila.