  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOV TREND V NEMČIJI

Bencin po 2,35 evra, dizel po 2,51: v tej evropski državi množično natočijo poln tank in pobegnejo brez plačila

Bolj izkušeni tatovi naj bi uporabljali tudi ukradene ali prirejene registrske tablice.
Visoke cene goriva v Nemčiji dobivajo tudi precej temačno plat. FOTO: Delo Ui
Visoke cene goriva v Nemčiji dobivajo tudi precej temačno plat. FOTO: Delo Ui
M. U.
 1. 10. 2026 | 18:45
2:12
A+A-

Visoke cene goriva v Nemčiji dobivajo tudi precej temačno plat. Na bencinskih servisih namreč beležijo vse več primerov, ko vozniki natočijo gorivo, nato pa odpeljejo brez plačila. Nekateri lastniki servisov so šli že tako daleč, da ponoči zaklepajo oziroma izklapljajo točilne avtomate, da bi zmanjšali število tatvin, je navedel Bild. 

image_alt
Eni vozniki si lahko oddahnejo, druge čaka nov udarec po žepu: dizel cenejši, bencin rekordno drag

Po podatkih nemškega združenja bencinskih servisov se pripravljenost na tatvino povečuje predvsem med mlajšimi in starejšimi vozniki. Predstavnik združenja Herbert Rabl je povedal, da se pri cenah okoli 2,40 evra za liter očitno poveča število tistih, ki se odločijo preprosto odpeljati brez plačila. Dodal je, da številni storilci natočijo kar poln rezervoar, čeprav je tveganje, da jih ujamejo, veliko, saj je večina servisov pod videonadzorom.

Nekateri skrivajo registrske tablice

Bolj izkušeni tatovi naj bi uporabljali tudi ukradene ali prirejene registrske tablice, vendar takšne trike po navedbah združenja pogosto hitro odkrijejo. V nekaterih primerih pa sploh ne gre za namerno krajo. Zgodi se, da voznik preprosto pozabi plačati, nato pa ga policija obišče na domačem naslovu.

image_alt
Liter dizla v Nemčiji že stane enako kot liter refoška

Nočno zapiranje točilnih mest se je na nekaterih lokacijah že izkazalo za učinkovito, saj naj bi se število tatvin tam občutno zmanjšalo.

Razloga za nervozo voznikov ni težko iskati

Liter bencina Super E10 v Nemčiji trenutno stane okoli 2,35 evra, liter dizla pa približno 2,51 evra. Za primerjavo: konec septembra 2025 je E10 stal okoli 1,65 evra, dizel pa 1,56 evra za liter. Nemška vlada zato načrtuje znižanje energetskega davka na goriva, vendar za zdaj še ni jasno, koliko tega znižanja bodo naftne družbe dejansko prenesle na končne kupce.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

gorivoNemčijabencinski servistatvinabencindizelpodražitevcene goriva
ZADNJE NOVICE
20:06
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU NOVO MESTO

To sta počela mož in žena v kozolcu, ko ji je naenkrat spodrsnilo

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v zadnjih 24 urah posredovali v 77 interventnih dogodkih in na številko 113 prejeli 252 klicev.
1. 10. 2026 | 20:06
20:00
Razno
SPOLNOST

Imajo privlačni ljudje boljše spolno življenje? Odgovor vas bo presenetil

Kaj v resnici najbolj vpliva na zadovoljstvo v spolnosti? Raziskave razkrivajo precej manj očiten odgovor.
Barbara Kotnik1. 10. 2026 | 20:00
19:21
Lifestyle  |  Stil
MOTNJA SPANJE

Veste, kaj je seksomnija? Sorodna je hoji in govorjenju v spanju, le da ...

Epizode lahko spodbudijo različni dejavniki.
1. 10. 2026 | 19:21
18:45
Novice  |  Svet
NOV TREND V NEMČIJI

Bencin po 2,35 evra, dizel po 2,51: v tej evropski državi množično natočijo poln tank in pobegnejo brez plačila

Bolj izkušeni tatovi naj bi uporabljali tudi ukradene ali prirejene registrske tablice.
1. 10. 2026 | 18:45
18:25
Bulvar  |  Domači trači
SPROŠČENI GLASBENIK

Tomi Meglič, kot ga nismo navajeni: bo kitaro zamenjal za rdečega lepotca? (FOTO)

Tako sproščen je bil slovenski glasbenik, ko je sedel nanj.
1. 10. 2026 | 18:25
18:20
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVO STARANJE

Živeti dlje in dobro, ohraniti gibljivo telo in vitalen um

Na staranje vplivajo geni, vendar imajo pomembno vlogo tudi življenjske navade in okolje.
Alenka Kociper1. 10. 2026 | 18:20

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
VEČ KOT NAKIT

Umetnost novega začetka z Monetom in Van Goghom

FREYWILLE navdušuje s kolekcijo po navdihu cenjenih del umetnikov Van Gogha in Moneta, s tem pa združuje tradicijo v nakit, ki izstopa in pripoveduje posebno zgodbo.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 13:05
Promo
Novice  |  Slovenija
NAGRADA

Slovenske železnice beležijo pomembne mednarodne mejnike

Projekt Sejemo sončno prihodnost prejel nagrado za najboljšo zeleno komunikacijsko kampanjo na svetu.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 13:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRENOVA DOMA

Kaj storiti, ko pri prenovi zmanjka denarja

Sestava proračuna pred začetkom prenove je bistvena, da skriti stroški ne postanejo razlog, da bi prostor ostal nedokončan.
25. 9. 2026 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
POKOJNINE

Toliko bo znašala vaša pokojnina

Upokojitev naj bi bila čas za vnuke, konjičke, potovanja in vse tisto, za kar je bilo med delovnimi leti vedno premalo časa. Toda z zadnjo plačo se praviloma spremeni tudi mesečni prihodek. Kako velika bo razlika in kaj lahko naredite že danes, da vam čez leta ne bo treba šteti vsakega evra?
1. 10. 2026 | 13:35
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
VEČ KOT NAKIT

Umetnost novega začetka z Monetom in Van Goghom

FREYWILLE navdušuje s kolekcijo po navdihu cenjenih del umetnikov Van Gogha in Moneta, s tem pa združuje tradicijo v nakit, ki izstopa in pripoveduje posebno zgodbo.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 13:05
Promo
Novice  |  Slovenija
NAGRADA

Slovenske železnice beležijo pomembne mednarodne mejnike

Projekt Sejemo sončno prihodnost prejel nagrado za najboljšo zeleno komunikacijsko kampanjo na svetu.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 13:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRENOVA DOMA

Kaj storiti, ko pri prenovi zmanjka denarja

Sestava proračuna pred začetkom prenove je bistvena, da skriti stroški ne postanejo razlog, da bi prostor ostal nedokončan.
25. 9. 2026 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POKOJNINE

Toliko bo znašala vaša pokojnina

Upokojitev naj bi bila čas za vnuke, konjičke, potovanja in vse tisto, za kar je bilo med delovnimi leti vedno premalo časa. Toda z zadnjo plačo se praviloma spremeni tudi mesečni prihodek. Kako velika bo razlika in kaj lahko naredite že danes, da vam čez leta ne bo treba šteti vsakega evra?
1. 10. 2026 | 13:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZA BOLJŠE POČUTJE

Jesenska utrujenost? Ko je vsega preveč, lahko pomaga preprost naraven ritual

Poletje se pogosto konča precej bolj nenadoma, kot bi si želeli.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 15:06
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANČNE TEŽAVE

Nekateri si ne morejo privoščiti niti poti v službo

Nekatere družine iz programa Botrstvo so letos prvič skupaj preživele vikend ob morju, druge so na ta oddih čakale več let.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 13:17
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POTOVANJA

Trije pobegi, zaradi katerih boste lažje preživeli zimo

Poletje se je poslovilo, zato je zdaj pravi čas, da rezervirate naslednjo počitniško pustolovščino – še preden se na vaših kovčkih začne nabirati prah
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 12:10
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVARUJ

Mlajše od 30 let po novem čaka privlačna ugodnost

Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
30. 9. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VPOGLED V ZDRAVJE

Koliko v resnici veste o svojem telesu?

Pametne ure že leta spremljajo korake, srčni utrip, vadbo in spanje. Zato pri novi generaciji ni več dovolj, da na zaslon dodajo še en podatek.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 11:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
WEBINAR

Se tudi vi bolj bojite investiranja kot inflacije?

Slovenska gospodinjstva še vedno odlašamo zaradi strahu in pomanjkanja znanja.
28. 9. 2026 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Pošta Slovenije uvaja spremembe

Spletna klepetalnica PIA zdaj uporabnikom omogoča še preprostejši dostop do informacij o pošiljkah, poslovalnicah in storitvah Pošte Slovenije.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 10:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
AKTIVNO ŽIVLJENJE

5 navad ljudi v dobri telesni pripravljenosti

Tek, fitnes, kolo ali hribi? Preverite pet navad ljudi, ki ne trenirajo le za današnji rezultat, ampak želijo ostati aktivni dolgoročno.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOSTNI INŽENIR LETA

Napadalci ne iščejo več le lukenj v sistemih

Kako se spreminjajo kibernetske grožnje? O vlogi tehnologije smo govorili s Smailom Jušićem iz T-2, letošnjim prejemnikom priznanja Varnostni inženir leta.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 12:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNI TEK

Večer, ki si ga bodo v Ljubljani zapomnili

Redno gibanje je ena najpomembnejših navad za dobro počutje, pravi učinek pa pride takrat, ko najdemo dejavnost, pri kateri lahko dolgoročno vztrajamo.
30. 9. 2026 | 08:00
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

»Tega vam ne bo povrnila nobena zavarovalnica« (video)

Poškodovano opremo podjetje lahko zamenja, zvestega kupca pa ni tako preprosto dobiti nazaj.
30. 9. 2026 | 12:19
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADNJA

Slovenska opeka, ki zdrži več kot stoletje

Slovenski strokovnjaki izbirajo naravne in trajnostne materiale, ki zdržijo več kot stoletje, vse za gradnjo zidu pa je že vključeno v eno ceno.
28. 9. 2026 | 15:20
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAZISKAVA

Slovenski raziskovalci do presenetljive spremembe že po osmih tednih

O odpornosti največ razmišljamo jeseni in pozimi, a zanjo skrbimo vse leto – tudi takrat, ko se počutimo povsem dobro in na prehlade sploh ne pomislimo.
25. 9. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKŠNA BO PRIHODNOST

Kateri poklici bodo izginili?

Na forumu Impulz, ki bo 21. 10. 2026 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, se bodo zbrali humanoidni roboti različnih generacij, sistemov in namenov.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 15:33
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HITREJE

Napotnico imate. Kaj pa termin?

Z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem do hitrejše zdravstvene obravnave pri specialistu
28. 9. 2026 | 12:32
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

Kaj bi se zgodilo, če bi res moral čakati 10 mesecev?

Zdravstveno zavarovanje postaja vse pomembnejši del zaposlitvenega paketa, saj lahko zaposlenemu pomaga prav takrat, ko ga najbolj potrebuje.
1. 10. 2026 | 09:43
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Ali tudi pri vas delate to drago napako?

Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe. Na končni račun vplivajo način zakupa, čas porabe, lastna proizvodnja, baterijski hranilniki, omrežnina in vse pogosteje tudi možnost, da podjetje energijo deli med različnimi lokacijami.
24. 9. 2026 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
NOV DOM

Otrokom, rojenim leta 2026, podarjajo 100 evrov za naložbo

Vsaka družina ima svoje načrte, želje in cilje. Nekateri razmišljate o novem domu, drugi o varnosti svojih najbližjih, tretji o ustvarjanju prihrankov.
28. 9. 2026 | 09:17
Promo
Novice  |  Slovenija
SPREMEMB ZA STRANKE NI

Magnifico s podobo nove znamke

Nova znamka, ista ekipa, ista pogodba: OTP Leasing je s partnerji nazdravil novemu poglavju.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 10:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POLNJENJE

Kdaj pri polnjenju napoči najdražji trenutek?

Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit energetski sistem.
15. 9. 2026 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
NAJBOLJŠA KAVA

Barcaffè osvaja zlate medalje

India in Prestigio nagrajena na tekmovanju International Coffee Tasting 2026
Promo Slovenske novice25. 9. 2026 | 09:57
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki