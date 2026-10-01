Bencin po 2,35 evra, dizel po 2,51: v tej evropski državi množično natočijo poln tank in pobegnejo brez plačila

Visoke cene goriva v Nemčiji dobivajo tudi precej temačno plat. Na bencinskih servisih namreč beležijo vse več primerov, ko vozniki natočijo gorivo, nato pa odpeljejo brez plačila. Nekateri lastniki servisov so šli že tako daleč, da ponoči zaklepajo oziroma izklapljajo točilne avtomate, da bi zmanjšali število tatvin, je navedel Bild.

Po podatkih nemškega združenja bencinskih servisov se pripravljenost na tatvino povečuje predvsem med mlajšimi in starejšimi vozniki. Predstavnik združenja Herbert Rabl je povedal, da se pri cenah okoli 2,40 evra za liter očitno poveča število tistih, ki se odločijo preprosto odpeljati brez plačila. Dodal je, da številni storilci natočijo kar poln rezervoar, čeprav je tveganje, da jih ujamejo, veliko, saj je večina servisov pod videonadzorom.

Nekateri skrivajo registrske tablice

Bolj izkušeni tatovi naj bi uporabljali tudi ukradene ali prirejene registrske tablice, vendar takšne trike po navedbah združenja pogosto hitro odkrijejo. V nekaterih primerih pa sploh ne gre za namerno krajo. Zgodi se, da voznik preprosto pozabi plačati, nato pa ga policija obišče na domačem naslovu.

Nočno zapiranje točilnih mest se je na nekaterih lokacijah že izkazalo za učinkovito, saj naj bi se število tatvin tam občutno zmanjšalo.

Razloga za nervozo voznikov ni težko iskati

Liter bencina Super E10 v Nemčiji trenutno stane okoli 2,35 evra, liter dizla pa približno 2,51 evra. Za primerjavo: konec septembra 2025 je E10 stal okoli 1,65 evra, dizel pa 1,56 evra za liter. Nemška vlada zato načrtuje znižanje energetskega davka na goriva, vendar za zdaj še ni jasno, koliko tega znižanja bodo naftne družbe dejansko prenesle na končne kupce.