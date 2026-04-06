Benetke znova uvajajo vstopnino za enodnevne obiskovalce, letos dvakrat dražja

Benetke so v petek ponovno začele zaračunavati vstopnino za enodnevni obisk mesta, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Obiskovalci bodo morali letos na skupno 60 datumov do konca julija plačati vstop v mesto. Izven teh datumov je bil vstop brezplačen. Cena vstopnice znaša 10 evrov, tisti, ki jo rezervirajo vsaj tri dni vnaprej, pa plačajo znižano ceno pet evrov. Plačila so oproščeni gostje, ki v mestu prenočijo, vendar morajo za vsako noč bivanja še vedno poravnati turistično takso.

Gre za odločitev, ki je pred leti dvignila veliko prahu in je bila sprva uvedena kot poskusni ukrep. Letos se bo izvajala že tretje leto, iz prvotnih 29 dni v poletni sezoni 2024 pa bo letos podaljšana na 60 dni. Lani je bilo zabeleženih več kot 720.000 enodnevnih obiskovalcev, kar je mestu prineslo približno 5,4 milijona evrov prihodkov. Kljub temu so številni obiskovalci plačilu ušli, saj so bile kontrole doslej omejene.

Zbrana sredstva naj bi pomagala pri boljšem upravljanju množičnega turizma v mestu, ki je svetovno znano po svojih kanalih, palačah, Trgu svetega Marka in mostu Rialto. V zgodovinskem središču mesta danes živi približno 50.000 prebivalcev, kar je manj od števila postelj v tamkajšnjih hotelih.