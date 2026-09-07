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POGREB RATKA MLADIĆA

Beograd se je danes ustavil: množice se poslavljajo od Ratka Mladića (VIDEO in FOTO)

Krsta z njegovim truplom je od jutra razstavljena v cerkvi svetega Luke na Košutnjaku. Pred cerkvijo se vijejo dolge kolone ljudi, okoliške ulice so zaprte, policija pa skrbi za varnost.
FOTO: Oliver Bunic Afp

FOTO: Oliver Bunic Afp

FOTO: Oliver Bunic Afp

FOTO: Oliver Bunic Afp

FOTO: Oliver Bunic Afp

FOTO: Oliver Bunic Afp

FOTO: Oliver Bunic Afp

FOTO: Oliver Bunic Afp

FOTO: Oliver Bunic Afp

FOTO: Oliver Bunic Afp

FOTO: Oliver Bunic Afp

FOTO: Oliver Bunic Afp

FOTO: Uros Arsic Reuters

FOTO: Uros Arsic Reuters

FOTO: Uros Arsic Reuters

FOTO: Uros Arsic Reuters

FOTO: Oliver Bunic Afp
FOTO: Oliver Bunic Afp
FOTO: Oliver Bunic Afp
FOTO: Oliver Bunic Afp
FOTO: Oliver Bunic Afp
FOTO: Oliver Bunic Afp
FOTO: Uros Arsic Reuters
FOTO: Uros Arsic Reuters
A. G,
 7. 9. 2026 | 11:12
 7. 9. 2026 | 11:12
3:49
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V Beogradu danes poteka pogreb nekdanjega poveljnika Vojske Republike Srbske Ratka Mladića, ki je umrl 27. avgusta v 84. letu starosti v priporni enoti v Scheveningenu v Haagu, kjer je prestajal dosmrtno zaporno kazen zaradi vojnih zločinov. Njegova krsta je od 7. ure zjutraj razstavljena v cerkvi svetega Luke na Košutnjaku, kamor se že od zgodnjih jutranjih ur zgrinjajo ljudje, ki želijo izreči sožalje družini in se od njega posloviti. Pred cerkvijo so se oblikovale dolge vrste, veliko ljudi pa je prišlo tudi iz drugih delov Srbije in iz Republike Srbske. Posnetki iz zraka kažejo množico, ki se je zbrala okoli cerkve, okoliške ulice na Košutnjaku pa so zaradi velikega števila ljudi zaprte. Policija skrbi za varnost in usmerja množico.

Pred krsto so se najprej poklonili Mladićev sin Darko in drugi člani družine, nato pa tudi njegovi nekdanji soborci. Na prizorišče še naprej prihajajo veterani in drugi obiskovalci. Med tistimi, ki so se udeležili pogreba, so tudi nekateri srbski politiki in javne osebnosti. Na pogreb je med drugim prišel srbski igralec Slobodan Ćustić, ki je bil oblečen v črnino. Mladićev sin Darko je pred pogrebom svojce, prijatelje in podpornike pozval, naj se od njegovega očeta poslovijo mirno in dostojanstveno ter naj se izognejo provokacijam, sporom in obračunavanju. Prosil je tudi, naj tisti, ki se bodo udeležili pogreba, po možnosti uporabijo javni prevoz, saj so zaradi pričakovanega velikega obiska v okolici predvidene velike prometne težave.

FOTO: Oliver Bunic Afp
FOTO: Oliver Bunic Afp
FOTO: Oliver Bunic Afp
FOTO: Oliver Bunic Afp

Pokopan bo zraven hčerke Ane

Ob 12. uri bo v cerkvi po napovedih Srbske pravoslavne cerkve pogrebni obred vodil srbski patriarh Porfirij, nato pa se bo pogrebni sprevod odpravil proti Topčiderskemu pokopališču. Pogreb je predviden okoli 13.30 oziroma 14. ure. Mladića bodo pokopali v družinski grobnici poleg njegove hčerke Ane. To je bila po navedbah družine njegova zadnja želja.

Na pogreb so prišli tudi predstavniki političnih in drugih organizacij iz širše regije. Iz Črne gore se je pogreba udeležila delegacija Demokratske narodne stranke, med njimi poslanec in član predsedstva Vladislav Bojović ter predsednik občine Zeta Mihailo Asanović.

FOTO: Oliver Bunic Afp
FOTO: Oliver Bunic Afp
FOTO: Oliver Bunic Afp
FOTO: Oliver Bunic Afp

V Beograd je prišel tudi predsednik Slobodne Črne gore Vladislav Dajković, ki je pred odhodom dejal, da se pogreba udeležuje »mirne vesti in dvignjene glave« ter da se ne ozira na morebitne politične posledice svoje odločitve. Na pogreb so prišli tudi pripadniki ruskega motokluba Nočni volkovi, ki so v večjem številu na motorjih prispeli v Beograd.

Mladić umrl po več letih v Haagu

Ratko Mladić je umrl 27. avgusta 2026 v priporni enoti Združenih narodov v Scheveningenu. V Haagu je prestajal dosmrtno zaporno kazen, na katero je bil pravnomočno obsojen zaradi vojnih zločinov. Pred smrtjo se mu je zdravstveno stanje močno poslabšalo, njegova družina pa je večkrat zahtevala, da bi zdravljenje nadaljeval v Srbiji, vendar zahtevam ni bilo ugodeno.

FOTO: Oliver Bunic Afp
FOTO: Oliver Bunic Afp
FOTO: Uros Arsic Reuters
FOTO: Uros Arsic Reuters

Komemoracija za Mladićem je bila v soboto, 5. septembra, v Domu Vojske Srbije v Beogradu. Udeležili so se je družinski člani, nekdanji soborci in nekateri politiki iz Srbije in Republike Srbske.

Današnji pogreb spremlja močno policijsko varovanje, zaradi velikega števila ljudi pa so prometne razmere v okolici Košutnjaka in Vidikovca močno otežene, poročajo srbski mediji.

FOTO: Uros Arsic Reuters
FOTO: Uros Arsic Reuters

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