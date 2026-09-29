Beograjski župan Šapić naj bi svetnico udaril v obraz in ji zlomil nos (VIDEO)

Beograjski župan Aleksandar Šapić se je v nedeljo zvečer na območju Novega Beograda zapletel v incident, v katerem je bila poškodovana mestna svetnica gibanja Kreni-Promeni Tanja Mićić. Svetnica trdi, da jo je župan udaril in ji zlomil nos, medtem ko Šapić obtožbe zavrača ter navaja, da jo je le odrinil v samoobrambi.

Do spora je prišlo med večernim sprehodom, ko sta se Mićićeva in njen mož srečala s Šapićem. Po njenih besedah ju je župan najprej prehitel, nato pa se obrnil ter jo začel obtoževati, da pred njegovo hišo vodi protestnike. Ko je poskušala izvleči telefon, jo je po njenih trditvah začel udarjati po roki, nakar se je v spor vmešal še njen mož. »Zamahnil je in me udaril po nosu, tako da mi je takoj vlila kri,« je dogodek opisala Mićićeva, ki se je poskušala postaviti med moška.

Župan obtožbe o udarcu odločno zavrača in trdi, da sta ga zakonca napadla prva. »Ne želim sodelovati v medijski predstavi tistih, ki so mi pred hišo že večkrat pripeljali ljudi. Ko sem jih vprašal, zakaj delijo moj naslov in mi grozijo, so me napadli. Ženske nisem udaril, ampak sem jo odrinil, ko sem se branil pred njenim možem,« pravi Šapić. Po trditvah svetnice pa je bil prav župan tisti, ki je njenega moža pozival k fizičnemu obračunu.

Posnetek trenutka, ko je prišlo do poškodbe, za zdaj ni javen

Na prizorišče je kmalu po incidentu prišla policija, ki jo je poklicala ena od sosed. Posnetki prikazujejo Šapića med pogovorom s policisti, nato pa je vstopil v službeno vozilo, ki ga je odpeljalo na policijsko postajo, od koder naj bi ga izpustili le 15 minut kasneje. Na prizorišče je prišel tudi vodja gibanja Kreni-Promeni Savo Manojlović, ki je župana vprašal, kako je lahko udaril žensko, Šapić pa mu je odgovori: »Jaz, da bi udaril? Daj no, ne pretvarjaj se.« Manojlović je za medije povedal, da so zdravniki pri Mićićevi ugotovili zlom kosti, zaradi česar je danes na kirurškem oddelku.

Posnetek trenutka, ko je prišlo do poškodbe, za zdaj ni javen, zato natančnega poteka dogodka iz dostopnih videoposnetkov ni mogoče potrditi. Srbsko ministrstvo za notranje zadeve se o podrobnostih postopka še ni uradno izreklo. Opozicijske stranke so medtem že pozvale k njegovi razrešitvi.