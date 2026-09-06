Besede Lavrova odmevajo: obtožil je Nemčijo, da je začela »pravo vojno«

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je danes obtožil Nemčijo, da je začela »pravo vojno« proti Rusiji, ker jo je Berlin obtožil vpletenosti v nedavni incident na letališču v Leipzigu. Nemškega kanclerja Friedricha Merza je obtožil, da si prizadeva Nemčijo znova postaviti v položaj »vodilne vojaške sile v Evropi«, poročajo tuje tiskovne agencije. »Letališče v Leipzigu. Tam so našli nekakšen dron. Rekli so, da gre za ruski dron, in nihče se ni potrudil, da bi zadevo raziskal,« je dejal Lavrov v izjavi, ki so jo povzeli ruski državni mediji. »To je v bistvu začetek prave vojne,« je dodal.

V začetku avgusta so pri letališču v Leipzigu našli drone in eksploziv, Nemčija pa je za incident okrivila Rusijo. Ocenila je, da je šlo za hibridni napad. Nemška vlada je zato napovedala zaprtje ruskega generalnega konzulata v Bonnu in prekinitev sporazuma, ki omogoča delovanje kulturnega središča Ruska hiša v Berlinu. Kot odgovor na ta ukrep je Lavrov napovedal zaprtje vseh podružnic Goethejevega inštituta v Rusiji, vendar ni navedel podrobnosti o tem, kdaj bo ukrep začel veljati, še poročajo tuje tiskovne agencije.