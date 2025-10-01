Besede nemškega kanclerja odmevajo kot bomba: »Naj povem tole v stavku, ki je na prvi pogled šokanten ...«

Nemški kancler Friedrich Merz je dejal, da Evropa »ni v vojni ... a ni več v miru« z Rusijo. »Naj povem tole v stavku, ki je na prvi pogled morda nekoliko šokanten ... nismo v vojni, a nismo več v miru,« je Merz dejal na medijskem dogodku v Düsseldorfu.

Friedrich Merz. FOTO: Thilo Schmuelgen Reuters

Ruska vojna je »vojna proti naši demokraciji in vojna proti naši svobodi,« je dejal Merz in dodal, da je namen Moskve spodkopati enotnost v bloku.

Vladimir Putin. FOTO: Ramil Sitdikov Afp

Omenil je tudi svojo nedavno podporo načrtu EU za uporabo zamrznjenih ruskih sredstev za financiranje ukrajinskih vojnih prizadevanj, in dejal, da bi ta poteza lahko zagotovila vojaško podporo Ukrajini za tri do pet let.

Merz je dejal, da bi do takrat lahko postalo ekonomsko nevzdržno za Rusijo, da nadaljuje svojo vojno proti Ukrajini.