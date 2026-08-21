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Bidenova žena spregovorila o njegovem hudem zdravstvenem stanju: »Umrl bo« (VIDEO)

Jill Biden je odkrito spregovorila o tem, kako se z možem Joejem Bidnom spopadata z njegovo diagnozo raka prostate, ki so mu jo postavili lani.
Nekdanji ameriški predsednik Joe Biden in nekdanja prva dama Jill Biden. FOTO: Brendan Mcdermid, Reuters
Nekdanji ameriški predsednik Joe Biden in nekdanja prva dama Jill Biden. FOTO: Brendan Mcdermid, Reuters
N. Č.
 21. 8. 2026 | 08:21
 21. 8. 2026 | 08:21
3:38
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Jill Biden je odkrito spregovorila o tem, kako se z možem Joejem Bidnom spopadata z diagnozo raka, ki so mu jo postavili lani. Nekdanja prva dama je razkrila svoje strahove, pa tudi način, s katerim skuša družina kljub težkim okoliščinam ohraniti optimizem, poroča revija People.

V oddaji Jaime Kern Lima Show je 75-letna nekdanja prva dama opisala, kako se spopada z dejstvom, da se je rak prostate nekdanjega ameriškega predsednika razširil tudi na kosti. Čeprav se soočajo z možnostjo njegove smrti, Jill pravi, da skuša negativne misli odriniti. »Seveda me je strah,« je dejala. »Najprej zato, ker je skoraj deset let starejši od mene. In ob takšni bolezni ... preprosto ne smeš dovoliti, da ti misli odidejo v to smer.«

»Kot da si ne moreš predstavljati življenja brez njega. Toda veš, da bo umrl – tako kot vem, da bom umrla tudi jaz,« je nadaljevala. »Del tega moraš preprosto sprejeti.«

»Joe ima raka, umrl bo«

Po njenih besedah je Joe po diagnozi ostal »močan« in »odporen«. Dodala je, da z njo ni govoril o svojih strahovih in da tega od njega niti ni pričakovala. »Vedno je bil steber naše družine,« je povedala.

Jill pravi, da se kljub težkim občutkom zaradi moževega zdravstvenega stanja ne osredotočata na težave. Odločila sta se, da bosta cenila čas, ki ga imata. »Na življenje ne moreva gledati tako. Najin pristop je: Joe ima raka, umrl bo, zato izkoristiva vsak trenutek. Bodiva skupaj, poiščiva stvari, ki naju veselijo. Naj bo to pozitivno potovanje, ne negativno, kajti kako bi sicer lahko s tem živel vsak dan?« je pojasnila.

Agresivna oblika raka

Urad nekdanjega predsednika je maja 2025 sporočil, da so Joeju Bidnu diagnosticirali agresivno obliko raka prostate pete stopnje, ki se je razširil na kosti. Približno leto po objavi diagnoze je Jill razkrila nove podrobnosti o moževem zdravju. V oddaji Today je povedala, da je nekdanji predsednik glede na stadij raka prostate »dobro«, vendar metastaze na kosteh kot dodatni zaplet »spremenijo celotno zgodbo«.

Skrbi že med njegovim predsedniškim mandatom

Biden je postal 46. predsednik Združenih držav Amerike po zmagi na predsedniških volitvah leta 2020, ko je premagal takratnega predsednika Donalda Trumpa. Med njegovim mandatom so se vse pogosteje pojavljala vprašanja o njegovi starosti in zdravstveni sposobnosti za opravljanje najvišje državne funkcije.

Skrbi so se še posebej okrepile po njegovem nastopu v televizijskem soočenju s Trumpom junija 2024, ko je deloval negotovo in je težko sledil toku razprave. Čeprav je Biden sprva vztrajal, da bo nadaljeval kampanjo, so se pritiski znotraj Demokratske stranke in dvomi o njegovih možnostih za zmago povečevali.

Nekaj mesecev pred volitvami je nato sporočil, da odstopa od kandidature za ponovno izvolitev, pri čemer je dejal, da je to v najboljšem interesu njegove stranke in države. S tem je odprl pot Kamali Harris, ki je postala demokratska predsedniška kandidatka, pozneje pa je na volitvah izgubila proti Trumpu.

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