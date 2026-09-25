Bil je tudi ljubljanski metropolit: Porfirije v Zagrebu sprejel šefa kartela, »cerkvene prostore naj bi uporabljali za skrivanje droge«

Ko so pred kratkim v Beogradu pokopali Ratka Mladića, je bil za mnoge najbolj šokanten podatek ta, da je poglavar Srbske pravoslavne cerkve Porfirije o generalu govoril kot o junaku in pravičniku, ki je žrtvoval veliko za obstanek svojega naroda. Isti Porfirije je sedem let v Zagrebu služil kot zagrebško-ljubljanski metropolit, Hrvaško je imenoval za svojo drugo domovino, govoril je o spravi in dialogu ter se družil s številnimi vplivnimi Hrvati. V zadnjih dveh tednih pa je preiskovalni novinar iz BiH razkril neverjetne stvari – povezavo med Porfirijem in zloglasnim šefom kartela, ki je v zaporu zaradi tihotapljenja drog.

Porfirije naj bi v Zagrebu na kosilu gostil Milutina Danilovića. Gre za šefa kartela, ki so ga v BiH aretirali zaradi tihotapljenja kokaina. In ne le to, Danilovića povezujejo z zloglasnim škaljarskim klanom. Vse to je odkril novinar portala Istraga.ba, poroča Net.hr. »Milutin Danilović se v svojih sporočilih Sky, ki so bila dešifrirana in so zdaj sestavni del dokazov, zaradi katerih je bil aretiran, hvali, kako se je v Zagrebu srečal s Porfirijem, ki je bil takrat metropolit. V drugih sporočilih dokončno vidite, da je bil del škaljarskega klana povezan s SPC,« je za RTL Direkt pojasnil novinar Avdo Avdić.

Toda s tem se domnevno šokantna sporočila, do katerih so prišli organi BiH, ne končajo, pojasnjuje Avdić. »Milutin Danilović je zelo resno napisal sporočilo, v katerem piše, da bi lahko prostore Srbske pravoslavne cerkve uporabljali kot štek. Besedo štek uporabljajo za prostor, kamor odlagajo drogo ali druge stvari, ki jih ne smejo imeti v lasti, orožje in drugo,« pravi Avdić.

Komentar in potrditev pristnosti spornih fotografij je RTL Direkt iskal tudi pri SPC na Hrvaškem. Odgovora še niso prejeli. Za poznavalce ni dvoma, morebitni stiki pa predstavljajo grožnjo nacionalni varnosti Hrvaške.

Zvezdniški status na Hrvaškem

»Čudno se mi zdi, da nihče na Hrvaškem, ne iz policije ne iz Varnostno-obveščevalne agencije, ni vedel, da takšna oseba obiskuje te prostore in se druži z visokimi cerkvenimi dostojanstveniki. To je zagotovo varnostni spodrsljaj,« pravi hrvaški varnostni strokovnjak Željko Cvrtila. Sporočila naj bi nastala leta 2021, v obdobju, ko se je Porfirije selil iz Zagreba v Beograd. Porfirije Perić je bil za zagrebškega metropolita izvoljen leta 2014. Umeščen je bil v tej cerkvi Preobraženja Gospodovega in v Zagrebu ostal sedem let.

Na Hrvaškem je imel zvezdniški status. FOTO: Denis Kapetanović/Pixsell

V tem obdobju je imel Porfirije na Hrvaškem zvezdniški status. Organiziral je krožke z vodilnimi intelektualci, ki so mu pravili mirovnik in graditelj mostov. »Rock and roll« metropolit je bil ljubljenec liberalnih krogov. »Deloval je kot ambasador dobre volje. Prinesel je nek pozitiven veter tudi na našo sceno, saj je združeval ljudi različnih nazorov in različnih narodnosti v enem demokratičnem dialogu, ki je pri njem potekal, recimo, vsak mesec. Danes je to, kar slišimo, nekaj povsem drugega, kot da to ne bi bil isti človek,« pravi nekdanji predsednik Hrvaške Ivo Josipović.

Po odhodu iz Zagreba Porfirije odvrže masko dialoga. V Črni gori vodi desant prosrbskih sil in po mnenju mnogih postaja podaljšana roka velikosrbske politike. V svojem nastopu govori tudi o spreminjanju meja. »Vsi dobro vemo, da so se skozi zgodovino meje držav in kraji, kjer je živel naš narod, spreminjali, nismo pa prepričani, da se v zgodovini, v kateri je vse relativno, v prihodnje ne bodo spreminjali,« je septembra 2022 dejal Porfirije.

»Tajna služba BIA je sodelovala pri njegovi izvolitvi«

Nekdanji hrvaški predsednik je danes šokiran nad tem, kar Porfirije izjavlja. »Ne bi rekel, da je šlo za igro, mislim, da je v njegovem življenju prišlo do neke spremembe in da je nekaj novega vplivalo na njegov sedanji položaj,« pravi Josipović. Kljub temu so tudi takšni, ki menijo, da je bil Porfirije vedno enak in da Srbija v Zagreb ne bi poslala človeka, ki ni stoodstotno na isti liniji. Pri njegovi izvolitvi je sodelovala srbska tajna služba BIA – trdi kolega iz BiH.

»Tisti, ki bodo imenovani na najvišje položaje, so najprej del cerkvenega sistema, nato pa tudi sistema, ki nadzoruje to cerkev,« pravi Avdić. Spomnimo, Porfirija so leta 2016 posneli tudi, ko je v Chicagu pel pesem, ki poveličuje četniškega vojvodo popa Đujića. Že takrat bi morale varnostne službe ukrepati, pojasnjuje Cvrtila.

»Če imate namig, da je določena cerkev pravzaprav podaljšana roka sovražne države, ki očitno hibridno z vseh strani napada Hrvaško – potem je to legitimen cilj,« pravi Cvrtila. »Od mirovnika do človeka, ki poveličuje vojnega zločinca in se druži s pripadniki klanov. Če je imel kdaj tudi kakšen drug obraz, je pravi obraz Porfirija danes kristalno jasen, «piše Borko Brunović za Net.hr, poroča Slobodna Dalmacija.