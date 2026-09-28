Bill Gates opozarja: umetna inteligenca bi lahko povzročila milijardo smrti (VIDEO)

Soustanovitelj Microsofta Bill Gates je izdal novo zaskrbljujoče opozorilo glede umetne inteligence. Trdi, da bi lahko ta povzročila milijardo smrti. 70-letni milijarder Gates že desetletja deluje v tehnološki industriji, zato lahko rečemo, da dobro pozna umetno inteligenco in njene zmogljivosti. V preteklosti je že opozarjal, da bodo zaradi razmaha umetne inteligence preživeli le trije poklici, napovedal pa je tudi precej grozljiv možen scenarij konca sveta.

V novem intervjuju za oddajo Meet the Press je Gates svoje pomisleke še zaostril. Dejal je, da bi lahko umetna inteligenca povzročila milijardo smrti, če bi prišla v napačne roke. »Umetna inteligenca je nedvomno dovolj zmogljiva, da bi lahko povzročila dogodke, v katerih bi umrla milijarda ljudi. Čeprav je zelo težko doseči, da bi umrlo stoodstotno človeštvo, še nikoli nismo imeli orožja, ki bi bilo tako uničujoče kot kombinacija ljudi s slabimi nameni in uporabe najnovejših orodij umetne inteligence,« je dejal.

Opozoril je tudi, da bi lahko umetna inteligenca ljudem otežila razlikovanje med znanstveniki, ki z dobrimi nameni razvijajo zdravila za reševanje življenj, in posamezniki, ki ustvarjajo biološko orožje. To bi lahko bilo tudi nevarnejše. »Želim si, da bi bilo lažje razlikovati med dobrimi nameni, kot je želja po razvoju novega zdravila za določeno bolezen, in slabimi nameni, kot je želja po razvoju sredstva za bioterorizem,« je dejal. Tako kot številni drugi predstavniki tehnološke industrije tudi Gates poziva k uvedbi zaščitnih ukrepov na področju umetne inteligence. »V tehnološki industriji boste slišali, da je to povsem izvedljivo. To jih ne bi bistveno upočasnilo,« je dejal.

Bill Gates ni edini, ki opozarja na nevarnosti umetne inteligence

Gatesovo opozorilo prihaja po pozivu izvršnega direktorja podjetja Anthropic, ki razvija umetno inteligenco, naj razvijalci in vlagatelji upočasnijo njen razvoj. Dario Amodei je v zapisu na svojem blogu poudaril, da bi lahko umetna inteligenca bistveno izboljšala kakovost človeškega življenja ter med drugim pripomogla k zdravljenju bolezni, spodbudila gospodarsko rast in izboljšala številna druga področja. Vendar je opozoril tudi na tveganja, povezana z umetno inteligenco, in poudaril, da ukrepi za njihovo omejevanje ne dohajajo hitrosti njenega razvoja.

Medtem je pred kratkim odpoved podal tudi nekdanji raziskovalec podjetja Anthropic Jacob Coxon, ki je podjetje obtožil, da »igra na srečo z našimi življenji«. Coxon je v začetku septembra na družbenem omrežju X objavil več zapisov, v katerih je trdil, da bi nas umetna inteligenca lahko vse pobila do konca desetletja.

»Ne podcenjujte moči te tehnologije. To bodo kmalu sistemi, ki bodo presegali človeške sposobnosti, vdrli bodo lahko v kateri koli sistem, čez noč preobrazili katero koli področje ter si pridobili dejansko moč in vire. Vsi smo bili priča napredku na vsakem od teh področij in ta se ne upočasnjuje,« je zapisal.

Nato je predstavil še črnogledo napoved za prihodnjih deset let. »Ljudje, ki razvijajo umetno inteligenco, iskreno verjamejo, da bi nas ta lahko vse pobila do konca desetletja. To ni marketinška poteza. Če sploh kaj, številni vodilni in višji raziskovalci v medijih svoje izjave oblikujejo tako, da zvenijo razumno, vendar zasebno od istih ljudi slišim, da jih je strah. Nobena druga človeška dejavnost ne predstavlja tako velike nevarnosti,« je opozoril Coxon, poroča LADbible.