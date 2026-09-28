  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
UMETNA INTELIGENCA IN NJENA TEMNA PLAT

Bill Gates opozarja: umetna inteligenca bi lahko povzročila milijardo smrti (VIDEO)

Njegovo opozorilo prihaja v času vse intenzivnejših razprav o tem, kako hitro naj se razvija umetna inteligenca in katere varovalke bi bilo treba vzpostaviti.
Bill Gates FOTO: Denis Balibouse, Reuters
Bill Gates FOTO: Denis Balibouse, Reuters
A. G.
 28. 9. 2026 | 15:45
 28. 9. 2026 | 15:45
3:52
A+A-

Soustanovitelj Microsofta Bill Gates je izdal novo zaskrbljujoče opozorilo glede umetne inteligence. Trdi, da bi lahko ta povzročila milijardo smrti. 70-letni milijarder Gates že desetletja deluje v tehnološki industriji, zato lahko rečemo, da dobro pozna umetno inteligenco in njene zmogljivosti. V preteklosti je že opozarjal, da bodo zaradi razmaha umetne inteligence preživeli le trije poklici, napovedal pa je tudi precej grozljiv možen scenarij konca sveta.

V novem intervjuju za oddajo Meet the Press je Gates svoje pomisleke še zaostril. Dejal je, da bi lahko umetna inteligenca povzročila milijardo smrti, če bi prišla v napačne roke. »Umetna inteligenca je nedvomno dovolj zmogljiva, da bi lahko povzročila dogodke, v katerih bi umrla milijarda ljudi. Čeprav je zelo težko doseči, da bi umrlo stoodstotno človeštvo, še nikoli nismo imeli orožja, ki bi bilo tako uničujoče kot kombinacija ljudi s slabimi nameni in uporabe najnovejših orodij umetne inteligence,« je dejal.

Opozoril je tudi, da bi lahko umetna inteligenca ljudem otežila razlikovanje med znanstveniki, ki z dobrimi nameni razvijajo zdravila za reševanje življenj, in posamezniki, ki ustvarjajo biološko orožje. To bi lahko bilo tudi nevarnejše. »Želim si, da bi bilo lažje razlikovati med dobrimi nameni, kot je želja po razvoju novega zdravila za določeno bolezen, in slabimi nameni, kot je želja po razvoju sredstva za bioterorizem,« je dejal. Tako kot številni drugi predstavniki tehnološke industrije tudi Gates poziva k uvedbi zaščitnih ukrepov na področju umetne inteligence. »V tehnološki industriji boste slišali, da je to povsem izvedljivo. To jih ne bi bistveno upočasnilo,« je dejal.

Bill Gates ni edini, ki opozarja na nevarnosti umetne inteligence

Gatesovo opozorilo prihaja po pozivu izvršnega direktorja podjetja Anthropic, ki razvija umetno inteligenco, naj razvijalci in vlagatelji upočasnijo njen razvoj. Dario Amodei je v zapisu na svojem blogu poudaril, da bi lahko umetna inteligenca bistveno izboljšala kakovost človeškega življenja ter med drugim pripomogla k zdravljenju bolezni, spodbudila gospodarsko rast in izboljšala številna druga področja. Vendar je opozoril tudi na tveganja, povezana z umetno inteligenco, in poudaril, da ukrepi za njihovo omejevanje ne dohajajo hitrosti njenega razvoja.

Medtem je pred kratkim odpoved podal tudi nekdanji raziskovalec podjetja Anthropic Jacob Coxon, ki je podjetje obtožil, da »igra na srečo z našimi življenji«. Coxon je v začetku septembra na družbenem omrežju X objavil več zapisov, v katerih je trdil, da bi nas umetna inteligenca lahko vse pobila do konca desetletja.

»Ne podcenjujte moči te tehnologije. To bodo kmalu sistemi, ki bodo presegali človeške sposobnosti, vdrli bodo lahko v kateri koli sistem, čez noč preobrazili katero koli področje ter si pridobili dejansko moč in vire. Vsi smo bili priča napredku na vsakem od teh področij in ta se ne upočasnjuje,« je zapisal.

Nato je predstavil še črnogledo napoved za prihodnjih deset let. »Ljudje, ki razvijajo umetno inteligenco, iskreno verjamejo, da bi nas ta lahko vse pobila do konca desetletja. To ni marketinška poteza. Če sploh kaj, številni vodilni in višji raziskovalci v medijih svoje izjave oblikujejo tako, da zvenijo razumno, vendar zasebno od istih ljudi slišim, da jih je strah. Nobena druga človeška dejavnost ne predstavlja tako velike nevarnosti,« je opozoril Coxon, poroča LADbible.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Jacob Coxonumetna inteligencatehnologijasmrtprihodnostnevarnostznanstvenikiBill GatesMicrosoftAnthropicDario Amodeibiološko orožjevarovalke umetne inteligence
ZADNJE NOVICE
18:00
Lifestyle  |  Stil
ŽIVALI

Ste našli mačko brez lastnika? Nikar ne naredite te pogoste napake

Našli ste mačko ali mačje mladiče brez lastnika? Preverite, kako pravilno ukrepati, kdaj poklicati zavetišče in česa ne smemo storiti prehitro.
28. 9. 2026 | 18:00
17:38
Novice  |  Svet
KRATOM

Popil »nedolžen« čaj, nato boj za življenje: 22-letniku se je srce ustavilo kar dvakrat!

Zdravniki so primer opisali kot prvi zabeleženi srčni zastoj v državi, povezan z izolirano zastrupitvijo s kratomom.
28. 9. 2026 | 17:38
17:13
Bulvar  |  Tuji trači
GANLJIVO SLOVO

Slavni pevec se poslavlja! Delil je ganljivo sporočilo: »Dala mi je življenje ...«

Posebno hvaležen je vsem oboževalcem.
28. 9. 2026 | 17:13
17:06
Novice  |  Kronika  |  Doma
STRAŠNO

Huda nesreča na Celovški cesti: kolesar po padcu življenjsko ogrožen

Na Celovški cesti se je sinoči nekaj po 20. uri zgodila prometna nesreča, v kateri je bil samoudeležen kolesar.
28. 9. 2026 | 17:06
16:55
Novice  |  Slovenija
PASIVNO KAJENJE

Stanovalki Agnes prekipelo zaradi sosedovega dima: »Predlagam popolno prepoved kajenja na balkonih«

Sosed kadi na balkonu, dim pa ji sili v stanovanje. Padla je pobuda za popolno prepoved. Kaj lahko storijo stanovalci, če jih moti dim s sosedovega balkona?
Nina Čakarić28. 9. 2026 | 16:55
16:40
Bulvar  |  Zanimivosti
BIBLIJSKA ARHEOLOGIJA

Ekipa arheologov »100-odstotno potrdila« lokacijo Noetove barke! Trdijo, da imajo prvi posnetek notranjosti (VIDEO)

Po njihovih navedbah naj bi bili ostanki 4300 let starega plovila v formaciji Durupinar v vzhodni Turčiji.
28. 9. 2026 | 16:40

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRENOVA DOMA

Pet napak pri izbiri tal, ki jih lahko pozneje drago plačate

Ko prenavljamo ali opremljamo nov dom, največ pozornosti pogosto namenimo kuhinji, sedežni garnituri, barvam sten in pohištvu.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 08:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAZISKAVA

V osmih tednih do konkretnih rezultatov

O odpornosti največ razmišljamo jeseni in pozimi, a zanjo skrbimo vse leto – tudi takrat, ko se počutimo povsem dobro in na prehlade sploh ne pomislimo.
25. 9. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
OLIMPIJSKI FESTIVAL

Kateri šport izbrati?

Otrok lahko šport, ki ga veseli, odkrije šele, ko ga preizkusi. Olimpijski festival v Ljubljani ponuja več kot 50 izzivov in brezplačen vstop za vso družino.
17. 9. 2026 | 12:13
Promo
Novice  |  Slovenija
GROŽNJE

S kom se vsak teden sestaja prvi mož slovenskega podjetja in zakaj?

Rešitve za kibernetsko zaščito zaznavajo sumljive dogodke, odpornost podjetja pa je odvisna od razumevanja konteksta, strokovne presoje in hitrosti odziva.
24. 9. 2026 | 08:57
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRENOVA DOMA

Pet napak pri izbiri tal, ki jih lahko pozneje drago plačate

Ko prenavljamo ali opremljamo nov dom, največ pozornosti pogosto namenimo kuhinji, sedežni garnituri, barvam sten in pohištvu.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 08:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAZISKAVA

V osmih tednih do konkretnih rezultatov

O odpornosti največ razmišljamo jeseni in pozimi, a zanjo skrbimo vse leto – tudi takrat, ko se počutimo povsem dobro in na prehlade sploh ne pomislimo.
25. 9. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
OLIMPIJSKI FESTIVAL

Kateri šport izbrati?

Otrok lahko šport, ki ga veseli, odkrije šele, ko ga preizkusi. Olimpijski festival v Ljubljani ponuja več kot 50 izzivov in brezplačen vstop za vso družino.
17. 9. 2026 | 12:13
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GROŽNJE

S kom se vsak teden sestaja prvi mož slovenskega podjetja in zakaj?

Rešitve za kibernetsko zaščito zaznavajo sumljive dogodke, odpornost podjetja pa je odvisna od razumevanja konteksta, strokovne presoje in hitrosti odziva.
24. 9. 2026 | 08:57
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Pošta Slovenije nadgrajuje uporabniško izkušnjo

Spletna klepetalnica PIA zdaj uporabnikom omogoča še preprostejši dostop do informacij o pošiljkah, poslovalnicah in storitvah Pošte Slovenije.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 10:27
Promo
Novice  |  Slovenija
ZLATI MEDALJI

Dve zlati medalji za Barcaffè espresso

India in Prestigio nagrajena na tekmovanju International Coffee Tasting 2026
Promo Slovenske novice25. 9. 2026 | 09:57
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
GIBANJE

»Tina, ti si zmožna več.« Stavek, ki ga ni nikoli pozabila (video)

Šport je odkrila šele nekaj let pred upokojitvijo. Potem je prišla prva tekma z izposojenim kolesom, svetovni naslov, hud padec in spoznanje, da si življenja brez gibanja ne predstavlja več.
23. 9. 2026 | 11:20
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PREHITRO

»Naredil sem napako, ki je do konca življenja ne morem popraviti« (video)

»Naredil sem napako, ki je do konca življenja ne morem popraviti.« Janez Hudej je imel osemnajst let, ko se mu je zgodila prometna nesreča, po kateri je ostal na invalidskem vozičku. Tistega večera se je brez čelade in z nedelujočo lučjo na motorju odpeljal v temo, zapeljal s ceste in trčil v podrto drevo. Danes kot ambasador Zavoda VOZIM pripoveduje svojo zgodbo mladim z enim ciljem: da bi se sami odločili drugače.
24. 9. 2026 | 07:37
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADNJA

Slovenska opeka, ki zdrži več kot stoletje

Slovenski strokovnjaki izbirajo naravne in trajnostne materiale, ki zdržijo več kot stoletje, vse za gradnjo zidu pa je že vključeno v eno ceno.
28. 9. 2026 | 15:20
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

»Ne razumem, zakaj so dopustili, da so izgubili četrtino sredstev« (video)

Pri dolgoročnem varčevanju lahko največ stanejo odlašanje, inflacija in napačna izbira naložb.
22. 9. 2026 | 09:04
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
MITI O INVESTIRANJU

Miti in legende, ki jim še vedno verjamemo

Pri vlaganju v sklade se mnogo investitorjev še vedno zanaša na notranje občutke, mite in legende pri izbiri tega, kam bodo vložili svoj denar.
Promo Slovenske novice21. 9. 2026 | 14:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Za vlaganje nimate dovolj denarja? Začnete lahko že s 50 evri

Več let pridno varčujete in denar puščate na bančnem računu s prepričanjem, da ga hranite za prihodnost. Toda koliko je ta denar danes v resnici še vreden?
15. 9. 2026 | 15:09
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAZISKAVE

Drobna molekula iz panja je pritegnila pozornost znanstvenikov

Kaj nam njegova posebna maščobna kislina 10-HDA pove o izvoru, sestavi in raziskavah
17. 9. 2026 | 12:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

»Takrat sem zares spoznal, kaj takšna ugodnost pomeni v praksi« (video)

Zdravstveno zavarovanje postaja vse pomembnejši del zaposlitvenega paketa, saj lahko zaposlenemu pomaga prav takrat, ko ga najbolj potrebuje.
28. 9. 2026 | 08:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Vaš sosed kupuje dražjo elektriko, a zanjo plača manj. Kako?

Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe. Na končni račun vplivajo način zakupa, čas porabe, lastna proizvodnja, baterijski hranilniki, omrežnina in vse pogosteje tudi možnost, da podjetje energijo deli med različnimi lokacijami.
24. 9. 2026 | 09:42
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNI TEK

Za boljše počutje ni treba podirati rekordov

Redno gibanje je ena najpomembnejših navad za dobro počutje, pravi učinek pa pride takrat, ko najdemo dejavnost, pri kateri lahko dolgoročno vztrajamo.
23. 9. 2026 | 11:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
AKTIVNO ŽIVLJENJE

5 navad aktivnih ljudi, ki želijo trenirati tudi čez leta

Tek, fitnes, kolo ali hribi? Preverite pet navad ljudi, ki ne trenirajo le za današnji rezultat, ampak želijo ostati aktivni dolgoročno.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POLNJENJE

Deset vozil se polni. Kako se izogniti najdražjim cenam?

Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit energetski sistem.
15. 9. 2026 | 09:06
Promo
Razno
ZAVARUJ

Ključi prvega stanovanja v roki. Kaj te čaka zdaj?

Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
25. 9. 2026 | 09:55
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
OLIMPIJSKI FESTIVAL

Ljudje že govorijo, kaj se bo ta konec tedna dogajalo v prestolnici

Kam z otroki zadnji konec tedna v septembru? Pred vrati je 12. Olimpijski festival. Sredi Ljubljane vas čaka več kot 50 športnih izzivov, srečanja z olimpijci, nagrade in brezplačen vstop.
17. 9. 2026 | 12:19
Promo
Novice  |  Slovenija
NOV DOM

Darilo za prve korake v prihodnost

Vsaka družina ima svoje načrte, želje in cilje. Nekateri razmišljate o novem domu, drugi o varnosti svojih najbližjih, tretji o ustvarjanju prihrankov.
28. 9. 2026 | 09:17
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
EVROPSKI TEDEN ŠPORTA

»Včasih je dovolj en telefonski klic« (video)

Za gibanje ni treba biti športnik. Včasih je dovolj prvi sprehod, vožnja s kolesom ali vadba, na kateri ugotovimo, da se želimo vrniti tudi prihodnji teden.
17. 9. 2026 | 12:54
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRENOVA DOMA

Resnica je, da prenova skoraj vedno stane več kot pričakovano

Sestava proračuna pred začetkom prenove je bistvena, da skriti stroški ne postanejo razlog, da bi prostor ostal nedokončan.
25. 9. 2026 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
HITREJE

Zdravstvena oskrba brez dolgega čakanja

Z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem do hitrejše zdravstvene obravnave pri specialistu
28. 9. 2026 | 12:32
Promo
Lifestyle  |  Polet
ARHITEKTURA SLOVENIJE

Slovenski domovi ta vikend odpirajo svoja vrata

Odprte hiše Slovenije to jesen pripravljajo bogat program arhitekturnih dogodkov, ki vabijo k odkrivanju kakovostne arhitekture, prostorov in njihovih zgodb.
Promo Slovenske novice21. 9. 2026 | 15:04
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
WEBINAR

Varčevanje ali investiranje?

Slovenska gospodinjstva še vedno odlašamo zaradi strahu in pomanjkanja znanja.
28. 9. 2026 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA DRUŽINE V STISKI

Vikend, ki ga nekateri otroci brez tega ne bi doživeli

Nekatere družine iz programa Botrstvo so letos prvič skupaj preživele vikend ob morju, druge so na ta oddih čakale več let.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 13:17
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Tehnologijo lahko kupiš, ekipe, znanja in zaupanja pa ne.

Kako se spreminjajo kibernetske grožnje? O vlogi tehnologije smo govorili s Smailom Jušićem iz T-2, letošnjim prejemnikom priznanja Varnostni inženir leta.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 12:12
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki