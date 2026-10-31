Bill Gates: Umetna inteligenca bo pobrala večino služb, varna so le ta štiri področja

Ustanovitelj Microsofta Bill Gates je prepričan, da bo napredek umetne inteligence temeljito preoblikoval trg dela in sčasoma nadomestil večino poklicev, ki jih danes opravljajo ljudje. Po njegovi oceni se bodo spremembam najdlje upirala le štiri področja: programiranje, biologija, energetika in vrhunski šport. O vplivu tehnologije na prihodnost dela Gates sicer opozarja že dlje časa. Medtem ko prva tri področja zahtevajo specifična znanja za nadaljnji razvoj same tehnologije, znanosti in infrastrukture, je profesionalni šport posebnost druge vrste. Šport ostaja dejavnost, pri kateri bodo ljudje še naprej želeli spremljati človeški trud in tekmovalnost.

»Vzemimo za primer bejzbol. Nihče si ne bo želel gledati računalnikov, kako igrajo bejzbol,« je v pogovoru z Jimmyjem Fallonom ponazoril Gates. Na vprašanje, ali bomo v prihodnosti sploh še potrebovali ljudi za delo, pa je odgovoril: »Za večino stvari ne. Samostojno se bomo odločali, katere naloge želimo zadržati zase, toda proizvodnja, prevoz in pridelava hrane sčasoma ne bodo več predstavljali velikega izziva.«

Vse nas bo pobila Medtem je predsednik organizacije Machine Intelligence Research Institute (Inštitut za raziskave na področju umetne inteligence) Nate Soares prenehal vplačevati v pokojninski sklad, ker meni, da bo umetna inteligenca prej pokončala človeštvo. Več o tem lahko preberete tukaj.

Razprava o učinkih avtomatizacije je ponovno izbruhnila ob novici, da Microsoft načrtuje obsežno reorganizacijo poslovanja. Tehnološki gigant, ki po vsem svetu zaposluje več kot 220.000 ljudi, namerava ponuditi prostovoljne odpravnine približno 60.000 zaposlenim v ZDA, Kanadi, Veliki Britaniji in Indiji. S tem ukrepom želi podjetje optimizirati procese in povečati učinkovitost, pri čemer ključno vlogo prevzema prav umetna inteligenca. Direktorica za kadrovske zadeve pri Microsoftu Amy Coleman je v interni poslanici pojasnila, da gre za časovno omejen program, ki zaposlenim ob odhodu iz podjetja zagotavlja finančno podporo in pomoč pri načrtovanju nadaljnje karierne poti.