Bitcoin od oktobra padel za skoraj polovico, za velikonočni vikend zelo nizko: je sedaj čas, da obogatite?

Gre za enega najostrejših popravkov vrednosti v zadnjih letih, ki ga analitiki že označujejo kot začetek nove »kripto zime« - časa, ko se zanimanje za nakup zmanjšuje zaradi strahu pred padcem vrednosti. A ravno taka obdobja so priložnost za nove vlagatelje, ki bi radi kriptovaluto investicijsko poceni kupili.

Bitcoin, največja kriptovaluta na svetu, je v zadnjem letu izgubila približno petino svoje vrednosti, kar kaže na ohlajanje trga po rekordni rasti v letu 2025. Medtem ko se je aprila lani gibal okoli 85.000–90.000 dolarjih (okrog 75.000 - 80.000 evrih), se njegova cena danes stabilizira v območju med 66.000 in 70.000 dolarji (55.000 in 60.000 evri). Čeprav padec na letni ravni znaša približno 20 odstotkov, analitiki opozarjajo, da številni vlagatelji občutijo precej večjo izgubo. Bitcoin je namreč konec leta 2025 dosegel vrh pri približno 125.000 dolarjih, od koder je njegova vrednost padla za skoraj polovico.

Vrednost se ne uspe pobrati

V zadnjih dneh se Bitcoin giblje v razmeroma ozkem razponu med 66.000 in 68.000 dolarji (malo pod 60.000 evri) pri čemer mu ne uspe ponovno preseči t.i. »psihološke meje« 70.000 dolarjev (malo več kot 60.000 evrov). Trg obenem kaže znake utrujenosti po padcu z okoli 76.000 dolarjev v marcu, volatilnost pa ostaja povišana. Že 2. aprila je cena zdrsnila na približno 66.200 dolarjev (cca 57 500 evrov) in še vedno praktično stagnira. Ključni dejavnik trenutnega gibanja je predvsem poslabšanje razpoloženja na trgu – negativni komentarji o Bitcoinu so na najvišji ravni v zadnjih tednih, prevladujejo zapisi in napovedi še večjega padca, posledično mali vlagatelji postajajo vse bolj previdni.