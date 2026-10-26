Bivša govorka Bele hiše udarila po naslednici: 'Ni bila pripravljena na pritisk'

Katie Zacharia, ki je le pet dni opravljala delo tiskovne predstavnice Bele hiše, je slišala precej kritik na svoj račun s strani svoje predhodnice Karoline Leavitt. Ta 29-letna Američanka, ki se je po rojstvu drugega otroka s 27. avgustom letos dokončno poslovila od Bele hiše, v spominu mnogih pa je ostala po tem, da je sporočila ameriškega predsednika Donalda Trumpa predstavljala hitro, samozavestno in brez omahovanja, je glede Zacharijeve dejala, da očitno ni bila kos svoji nalogi. Hkrati je branila Trumpa, ki naj bi vztrajal pri imenovanju pravnice: »Včasih ne veš, kako se bo nekdo odrezal, dokler se dejansko ne sooči s tiskom.«

Katie Zacharia, mati štirih otrok, je položaj tiskovne predstavnice zapustila po svojem negotovem prvem nastopu na novinarski konferenci v Beli hiši in kritikah zaradi navedb o njenih pravnih kvalifikacijah. Iz prava je diplomirala na konservativni univerzi Pepperdine, v javnosti pa se je predstavljala kot odvetnica, čeprav ni naredila pravosodnega izpita.

»Morda to ni zanjo,« je novinarjem pred odhodom na politično zborovanje v Georgio povedal Trump. »Iskreno, če bi bil na tvojem mestu, bi še enkrat premislil,« naj bi ji povedal. Dodal je, da želi, da bi bila zadovoljna, in ji ni treba vztrajati pri delu, če si tega ne želi.