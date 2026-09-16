Bivši kosovski predsednik Thaci obsojen na 25 let zapora zaradi vojnih zločinov (FOTO)

Posebno sodišče v Haagu je danes nekdanjega kosovskega predsednika Hashima Thacija zaradi vojnih zločinov med vojno na Kosovu v 90. letih prejšnjega stoletja obsodilo na 25 let zapora. Visoke zaporne kazni zaradi vojnih zločinov je prisodilo tudi preostalim trem obtoženim nekdanjim voditeljem Osvobodilne vojske Kosova (OVK).

Posebno sodišče za vojne zločine na Kosovu je Thacija spoznalo krivega umorov, mučenja, okrutnega ravnanja in nezakonitega pridržanja. Poleg Thacija, ki je bil politični voditelj OVK, je sodišče zardi vojnih zločinov na visoke zaporne kazni obsodilo še tri vodilne predstavnike nekdanje OVK - nekdanja predsednika kosovskega parlamenta Kadrija Veselija in Jakupa Krasniqija ter nekdanjega poslanca Rexhepa Selimija.

Podporniki nekdanjega kosovskega predsednika Hashima Thaçija se odzivajo po tem, ko ga je haaško sodišče za vojne zločine spoznalo za krivega vojnih zločinov, v Prištini na Kosovu, septembra … FOTO: Florion Goga Reuters

Tožilstvo pa zločinov proti človečnosti po presoji sodišča ni uspelo dokazati. Z izrekom prvostopenjske sodbe se je po več kot treh letih končal sodni proces proti omenjenim štirim vodilnim predstavnikom nekdanje OVK. Na razsodbo se lahko pritožijo.

Tožilstvo je za vsakega od obtoženih zahtevalo po 45 let zapora zaradi vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti med vojno na Kosovu od februarja 1998 do junija 1999, ko se je OVK proti vojski Zvezne republike Jugoslavije (ZRJ) borila za neodvisnost Kosova. Obrambna je zahtevala oprostilno sodbo.

FOTO: Armend Nimani Afp

Obtožnica jih je med drugim bremenila, da so bili kot člani vodstva OVK odgovorni za preganjanje, nezakonito zapiranje in pridržanje, okrutno ravnanje, mučenje in umore med vojno na Kosovu in po njej. Vsi štirje so zanikali krivdo. Vojna na Kosovu je zahtevala okoli 13.000 življenj in se je končala po Natovem bombardiranju takratne ZRJ, po katerem so se srbske sile umaknile s Kosova.

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Posebno sodišče za vojne zločine na Kosovu so v Haagu ustanovili leta 2015 za obravnavo zločinov pripadnikov OVK med vojno in po njej. Obravnava zločine, ki jih ni preiskovalo Mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije, ki je sicer delo končalo decembra 2017. Delovanje sodišča financira EU, je pa del kosovskega pravosodnega sistema.